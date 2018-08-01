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Пермь: газетный номер


14:16 | 3.08.2018

В Пермском крае становится безопаснее

Руководитель регионального МВД Михаил Давыдов провел свою первую пресс-конференцию

Начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов провел пресс-конференцию по теме «О мерах, предпринимаемых органами внутренних дел Пермского края по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в регионе».
Он отметил, что в 1 полугодии текущего года принимаемые сотрудниками органов внутренних дел Прикамья меры по укреплению правопорядка, повышению защищенности граждан в целом позволили обеспечить контроль над оперативной обстановкой на территории Пермского края.
С положительной стороны стоит отметить, что сохраняется тенденция по улучшению большинства показателей, характеризующих криминогенную обстановку в крае. Правоохранительными органами края раскрыто около 12 тысяч преступлений. При этом общее количество зарегистрированных преступлений сократилось на 4,9 %. В частности меньше совершено убийств (-11,4 %), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-6,6 %), разбойных нападений (-15,9 %) и грабежей (-15,4 %), угонов (-20,2 %) и краж транспортных средств (-18,7 %). Снизилось количество хищений имущества граждан, совершенных обманным путем (-2,8 %), в том числе с помощью сети Интернет и мобильных средств связи (-16,6 %). Отмечено снижение числа преступлений, совершенных в общественных местах.
Ежегодно значительные силы полиции задействуются на обеспечение общественного порядка и общественной безопасности в период проведения различных культурно-массовых, общественно-политических и иных мероприятий. Текущий год не стал исключением. Осуществлен контроль за проведением более 2 тысяч 800 мероприятий различного уровня, в которых приняли участие свыше 60% жителей Пермского края.
- На обеспечение общественного порядка, наряду с сотрудниками полиции, за счет средств краевого и муниципальных бюджетов и на общественных началах были задействованы дружинники и иные структуры правоохранительной направленности (около 13 тысяч человек) - это не может не радовать. Ведь обеспечение общественного порядка и общественной безопасности - это наша совместная с краевыми властями задача, - отметил начальник регионального МВД.
Значительная часть выступления была посвящена теме безопасности дорожного движения.
В 1 полугодии 2018 года в Пермском крае снизилось число ДТП на 2,0 % , погибших в них людей – на 36,1 %, раненых – на 3,2 %.
Также актуальным является вопрос профилактики аварийности по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Основными причинами и условиями, способствующими совершению дорожно-транспортных происшествий, повлекших тяжкие последствия, в том числе со смертельным исходом, продолжают оставаться:
выезд на полосу встречного движения;
несоответствие скорости конкретным условиям движения;
а также неудовлетворительные дорожные условия.
Большая часть ДТП со смертельным исходом по этим причинам происходит на автомобильных дорогах краевого и федерального значения. Выставить по сотруднику дорожно-патрульной службы на каждом участке, где произошло транспортное происшествие, не представляется возможным. Снизить такие ДТП возможно путем проведения профилактических мероприятий, в том числе инженерного характера. Результаты применения технических решений по разделению транспортных и пешеходных потоков на территории региона показали несколько эффективных путей решения по снижению уровня аварийности, не связанных с большими финансовыми затратами.
Кроме того, высокую эффективность в обеспечении безопасности дорожного движения показывает применение комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
В текущем году активно развивается система стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: введены в эксплуатацию 36 стационарных комплексов, расположенных в 24 местах улично-дорожной сети г. Перми, а также установлены автоматические пункты весового и габаритного контроля и комплексы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на 3-х автодорогах регионального значения Пермского края.
Обеспечен контроль за соблюдением гражданами миграционного законодательства, в результате привлечено к административной ответственности более 3 тысяч 600 человек. За пределы Российской Федерации в административном порядке выдворены 386 иностранных граждан, депортированы 90 человек.
Задокументировано 367 преступлений в сфере противодействия незаконной миграции.
В результате предпринятых мер на четверть сократилось количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 5,8 % - совершенных в отношении них преступлений.
Подводя итоги работы органов внутренних дел Пермского края по линии противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю, генерал-майор полиции Давыдов подчеркнул, что обеспечен устойчивый рост основных показателей оперативно-служебной деятельности по борьбе с наркопреступностью.
В отчетном периоде в суд направлено 90 эпизодов преступной деятельности, совершенных в группе лиц по предварительному сговору, и 53 преступления, совершенных в составе организованной группы.
Сотрудниками органов внутренних дел к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере НОН привлечены 763 лица, из них за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений – 454.
Из незаконного оборота на момент возбуждения уголовного дела изъято более 56 килограммов наркотиков, в том числе 15,8 кг синтетических наркотиков, также изъято 4,9 кг психотропных веществ.
Практически 2,5 тысячи граждан привлечены к административной ответственности за употребление и хранение в небольших объемах наркотических веществ.
Еще одним из приоритетных направлений работы является повышение качества и доступности государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел, в том числе в электронном виде.
На особом контроле находится выполнение мероприятий, направленных на достижение ключевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации.
В комплексе мер большое значение придавалось развитию ведомственной информационной инфраструктуры, своевременному и качественному техническому оснащению подразделений полиции, использованию инновационных решений.
За шесть месяцев 2018 г. в органы внутренних дел Пермского края поступило свыше 511 тысяч заявлений на получение государственных услуг по линии МВД России, в том числе около 284 тысяч заявлений при личном обращении в полицию и в электронном виде через портал государственных услуг.
- В завершение своего выступления хочу отметить, что достижение положительных результатов в области обеспечения правопорядка в нашем регионе стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству с представителями органов власти Пермского края, представителями общественности и коллегами из правоохранительных органов, - подытожил начальник главка.
Фото - ОИ и ОС ГУ МВД России по Пермскому краю

© «Вечерние Ведомости»

 


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