Пермь: газетный номер
14:50 | 1.08.2018
В Пермском крае готовят к открытию ещё 12 гериатрических кабинетов
Сегодня гериатрия получила в России новое развитие. Создание гериатрической службы входит в Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В своём ежегодном послании Президент России Владимир Путин поставил задачу федеральному правительству, чтобы к 2030 году наша страна вошла в клуб стран «80+». В Прикамье усилия органов власти всех уровней направлены на улучшение медицинского обслуживания населения, увеличение продолжительности жизни, а, значит, роста количества людей «серебряного» и «золотого» возраста.
Главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Ярославцева рассказала о цели создания гериатрического центра в краевом госпитале. Отделение гериатрии работало в медучреждении с 2000 года, но в связи с поставленными государственными задачами возникла необходимость этот вид деятельности пролицензировать в соответствии с новыми стандартами. Официально гериатрический центр получил лицензию в апреле 2018 года, сейчас он состоит из трёх отделений – неврологического, терапевтического и гериатрического, но в будущем к ним добавится и отделение паллиативной помощи. Мощности центра планируется расширить до 150 мест.
- Пациенты поступают в гериатрический центр со всего края по электронному направлению участковых терапевтов и врачей-гериатров в тех территориях, где они уже работают. Наши пациенты осматриваются со всех сторон, в консультативной поликлинике госпиталя трудятся «узкие» специалисты разного профиля, организована работа мультидисциплинарных бригад. Есть кабинеты параклиники, физиотерапии, функциональной диагностики, ЛФК и массажа. Последнее направление особенно востребовано, потому что пожилые люди должны двигаться. Немедикаментозные методики давно существуют, распространены и будут дальше развиваться, - говорит Наталья Ярославцева.
Гериатрический центр – это третий уровень оказания медпомощи пожилым людям. Здесь они долечиваются, поскольку для восстановления сил организма гражданам старшего поколения нужно дольше времени, нежели молодым людям. Старость не лечат, но можно качественно повысить уровень жизни пожилых людей, создав благоприятные условия не только для лечения заболеваний, но и для продления активности.
В ближайшее время первичная гериатрическая помощь станет доступна жителям Александровска, Куеды, Осы и Пермского района, в поликлиниках этих муниципалитетов начнут приём пациентов врачи-гериатры. А в Перми дополнительно откроются восемь гериатрических кабинетов, таким образом, их количество в краевой столице достигнет 11.
- Мы сейчас заинтересованы в открытии гериатрических коек в стационарах города Перми и районах. В Министерстве здравоохранения края обсуждаем, как это может быть организовано в рамках обязательного медицинского страхования. Приблизить гериатрическую помощь пациентам старческого возраста – одна из главных для нас задач. Гериатрия соединила в себе и медицинские, и социальные вопросы. Всем врачам рекомендую думать как гериатр, при оказании медпомощи учитывать не только список из десяти болезней, но и социальную потребность пациентов, их общения с родственниками, - отметила Наталья Ярославцева.
Вопрос развития гериатрической службы регулярно обсуждается на заседаниях общественного совета партийного проекта «Старшее поколение» в Пермском крае. По словам регионального координатора партпроекта Александра Бойченко, в России идёт формирование нового национального проекта «Демография», в котором будут предусмотрены мероприятия по формированию условий для активного долголетия, сохранения здоровья и улучшения системы социального обслуживания людей старшего возраста.
- Также на федеральном уровне сейчас обсуждается вопрос внедрения индекса активного долголетия, который учитывал бы все составляющие полноценной жизни в серебряном возрасте. Важную роль здесь играет доступность медицинского обслуживания. Работа врачей-гериатров позволит выявлять проблемы со здоровьем пожилых людей на более ранних стадиях, - сказал Александр Бойченко.
Напомним, в 2017 году Пермский край стал участником проекта «Территория заботы» Минздрава РФ. Основная его цель – совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, а также развитие гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное образование специалистов данной сферы. Трёхуровневая система оказания медицинской помощи пожилым гражданам – это гериатрические кабинеты в поликлиниках, отделения или койки в стационарах, а также создание гериатрических центров.
Анатолий Петров
© «Вечерние Ведомости»
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