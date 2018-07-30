Пермь: газетный номер
13:12 | 1.08.2018
Больше наглядной и доступной информации
К обсуждению пенсионных изменений подключилась молодежь Пермского края
«Пенсионный маневр: обсудим по существу вместе»
В минувший понедельник по инициативе партии «Единая Россия» состоялось обсуждение изменений в пенсионном законодательстве, в котором приняли участие лидеры основных молодежных организаций Прикамья — Координационного совета работающей молодежи г. Перми, «Студенческих отрядов», молодежных парламентов при краевом Законодательном собрании и Пермской городской Думе, «Молодой гвардии Единой России» и других общественных организаций. Экспертами выступили представители Пенсионного фонда России в Пермском крае и депутаты от «Единой России».
Открывая обсуждение, исполняющий полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев отметил, что в течение июля партия организовала в территориях Прикамья дискуссионные площадки по обсуждению изменений в пенсионном законодательстве и онлайн-сбор предложений от пермяков. «Все конструктивные предложения будут систематизированы и направлены на рассмотрение в Государственную Думу ко второму чтению рассмотрения законопроекта, при этом Госдума продлила их прием более чем на месяц — до 24 сентября», — подчеркнул Вячеслав Григорьев.
Модератором обсуждения выступил депутат Госдумы Игорь Сапко, который напомнил присутствующим об основных изменениях в пенсионной системе и их ключевых посылах, а также ответил на вопросы о законопроекте.
Правительство РФ предложило начиная с 2019 года поэтапно увеличивать пенсионный возраст граждан. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет. Пенсионный возраст для женщин предлагается увеличить до 63 лет к 2034 году.
Необходимость пенсионных изменений связана с демографической ситуацией: критическим соотношением количества работающих и пенсионеров. Итогом нововведений станет повышение реального размера пенсий.
Председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края Артем Дашковский подчеркнул, что изменения в пенсионной системе объективно назрели. И доступное информирование жителей на сегодня должно быть в приоритете. «Чем больше у людей информации, тем меньше страхов, а также слухов и домыслов», — отметил он.
Одним из итогов дискуссионной площадки стала договоренность о проработке совместно с отделением Пенсионного фонда наглядной информации для молодёжи об изменениях в пенсионном законодательстве, а также инициатив Правительства РФ и Государственной Думы, касающихся молодых специалистов.
Фото permkrai.er.ru
© «Вечерние Ведомости»
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