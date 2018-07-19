Новый Пермский зоопарк обретает реальные черты

12:49 | 20.07.2018

Подрядчики работают на объекте без выходных

В Нагорном продолжается начатое в 2016 году строительство зоопарка — знакового для Перми объекта. До плановых сроков завершения первой очереди остается полтора месяца.



Новый зоопарк городу действительно очень нужен — и в связи с нынешним расположением зоосада, которое не устраивает пермское сообщество, и по причине неважных условий содержания животных. Тем более что современный зоопарк обещает стать украшением Перми, подарком для пермяков и настоящим домом для своих обитателей.



— Новый зоопарк обещали людям лет 20, если не 30 назад, — вспоминает житель Нагорного Александр Наговицын. — Я тогда еще детей в старый зоопарк водил. Сколько лет дело не двигалось — а теперь каждый день наблюдаю, что работы идут, значит, будет у нас зоопарк! Мы с внуками очень ждем открытия, хочется поскорее увидеть все своими глазами.



Внимание к этой стройке в Перми действительно особое. И власти, и строители принимают все меры к тому, чтобы работы шли по графику.



Сегодня на объекте заняты порядка 340 специалистов, 20 инженерно-технических работников, 50–60 единиц механизации, работы ведутся в режиме 7-дневной рабочей недели. Ежемесячно объект инспектирует главный инженер компании-генподрядчика АО «РЖДстрой» Владимир Сасалин.



Напомним, основной объем на площадке выполняет ООО «СТУЗ», часть объектов возводит фирма «Р-индустрия». Обе компании стараются наверстать отставание, которое сложилось в прошлом году из-за аномальных летних дождей. Кроме того, для увеличения темпов строительства в октябре-ноябре прошлого года дополнительно привлечены подрядные организации. Так что с осени на одном из объектов зоопарка появился еще один подрядчик — ООО «ИнвестЖилСтрой». Он приступил к строительству инженерно сложного сооружения «Обезьянник» в ноябре, в непростых погодных условиях, при минусовых температурах, но ни разу не останавливал работы на объекте. Как говорят в подрядной организации, на площадку привлечены компетентные специалисты и достаточное количество техники.



По информации АО «РЖДстрой», все субподрядчики, работающие на строительстве Пермского зоопарка, — «СТУЗ», «Р-индустрия» и «ИЖС» — прошли многоуровневую проверку и были отобраны на основании Положения о закупочной деятельности компании, все работают через обособленные счета и контролируются генподрядчиком. Ни один из них не был привлечен к работе по субъективным основаниям.



Что касается условий финансирования, они сами по себе обеспечивают качество строительства и своевременную сдачу объектов в полном объеме, поясняют в компании. Выполненные подрядчиками работы оплачиваются по факту, согласно общим условиям контрактов с АО «РЖДстрой» и после оплаты работ заказчиком. При этом все работы, представляемые заказчику, предварительно проверяются. Работы, выполненные некачественно или не в полном объеме, не принимаются.



На данный момент, по оценке генподрядчика, все подрядные организации укладываются в поставленные сроки. Завершение первой очереди зоопарка (1-й и 2-й этапы — возведение административного здания и хозяйственного двора, комплексы «Африканская саванна», «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян», «Контактный зоопарк» и «Полярный мир») планируется к концу лета.