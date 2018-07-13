Так не доставайся же ты никому!

15:02 | 16.07.2018

Градус общественной активности в Прикамье в последние годы явно пошел на убыль. На фоне отдельных территорий, где накал страстей по-прежнему искусственно подогревается, это не может не радовать. Потому что альтернатива не вдохновляет. Люди, которыми движет потребность в признании, иные не очень возвышенные мотивы, а то и просто клиническая гиперактивность, вносят конкретный сумбур в умы сограждан. И эти сограждане, не разобравшись, вопреки логике и интересам дела идут на поводу у горстки «идейных вдохновителей». И ничего полезного для общества из этого не происходит.



В Чернушке эта самая гиперактивность в последнее время стала проявляться с пугающей регулярностью. Примеров масса. Еще на слуху громкая история о массовом протесте чернушан против строительства на территории района мусороперерабатывающего завода. Более 10 тысяч подписей было собрано под петицией о запрете строительства. Вот только вряд ли кто из оставивших в подписном листе свой автограф четко понимает, от чего отказался район, какие последствия для Чернушки будет иметь перенос мусороперерабатывающего предприятия более чем на 100 км.



Единицы людей бывали на действующем районном полигоне по утилизации мусора, который находится всего в нескольких километрах от города. А кто был, подтвердит, что зрелище это весьма удручающее. Загажены гектары леса вокруг полигона, вонь, тонны неотсортированного мусора под открытым небом, которые иногда еще и загораются.



Никоим образом не хотим сказать, что уверены в исключительной пользе появления нового предприятия по обращению с отходами для Чернушки. Может быть, строительство завода и нанесло бы району больше вреда, чем работа полигона. Но беда в том, что чернушане уже никогда об этом не узнают — спасибо инициаторам сбора подписей. Сначала массовая истерия, потом набор политических очков, народная слава и почетный титул спасителей человечества. Потом… Впрочем, просчитывать последствия своих действий уже и нет нужды. Да и нести за них ответственность тоже не придется.



Точно так же в топку несостоявшихся проектов была отправлена инициатива по созданию на территории Чернушинского района предприятия по утилизации и переработке нефтепродуктов. Был разработан толковый проект, приехали инициаторы в компании экологов — в наивной надежде найти понимание среди населения. Увы, «инициативные патриоты» успели поднять такую бучу, что презентующим даже не дали проект как следует представить. Ни о каком конструктивном диалоге и речи быть не могло. И точно так же жители Чернушки уже никогда не узнают, благом это было бы для них или нет. А если нет? Кто понесет ответственность за очередную упущенную возможность создания дополнительных рабочих мест и увеличения поступлений в местный бюджет?



Или другой интересный факт. Те, кто был в последние месяцы в Чернушке, несомненно, обратили внимание на главную городскую площадь. В начале года она вдруг преобразилась. Появилась красивейшая иллюминация, затейливые фигурки с подсветкой, скамейки, новая сцена и много чего еще. Одним из основных элементов преображения стала установка красивых киосков с сувениркой, выпечкой и прочими интересностями. Ни одного бюджетного рубля при этом потрачено не было. Так вот, когда чернушане показывают гостям города эту красоту, обязательно рассказывают, как небольшая группа людей, в большинстве своем не обремененных ответственностью интернет-активистов, развернула масштабную кампанию по противодействию реконструкции площади. Все как по методичке — жалобы во всевозможные инстанции, сбор подписей и прочее. На сей раз много автографов у обманутых горожан получить не удалось: слишком уж явными были преимущества проекта. Но упорство активистов впечатлило даже бывалых — спонсор всерьез рассматривал вопрос о переносе проекта в соседнюю Куеду.



Слушатели, недоверчиво глядя на современное креативное оформление площади в небольшом провинциальном городке, спрашивают: не шутка ли это? И если нет, то почему людей, которые едва было не швырнули подарок для города в лицо социальному партнеру, до сих пор не изолировали от общества?



А вот кое-что из последних событий. Не так давно по городу вновь разошелся слух об очередном сборе подписей. На этот раз против строительства магазина в районе комплекса памятников. Вроде бы правильно — чего у памятника-то строить? Тем более что и вопросы формулировали примерно так: «Прямо у памятника строят очередной «Лион». Вы против?» Ну, понятно, что все против.



Словом, опять нашлись активисты. Хотя «нашлись» — это не совсем точно. Новых лиц среди них было немного. Большинство — уже проверенные, опытные, закаленные в боях против инициатив и имеющие на фюзеляжах пару звездочек за сбитые проекты. И опять классика жанра — жалобы, подписи, интернет-травля предпринимателя-застройщика. Последний, к слову, стройку сразу прекратил, хоть и имел все необходимые разрешительные документы, — в надежде, что здравый смысл возобладает и думающие граждане разберутся, что все не совсем так, как преподносят «защитники города». А если точнее — совсем не так.



По факту строительство идет не у памятника, а за ним, фактически продолжая застройку улицы. По факту новый объект никоим образом не перекрывает ни один из памятников, поскольку строительство ведется с тыльной стороны. По факту никаких «Лионов» там не никогда не планировалось. И вообще строительство ведется на запущенном пустыре, который много лет был затоплен, зарос ивняком и мусором и давно стал излюбленным местом пикников для асоциальных лиц. По факту проект строительства предусматривает проведение совместных работ с администрацией по благоустройству территории пустыря с устройством ливневой канализации, пешеходных дорожек и мест отдыха.



Но ничего этого может и не быть. Результатом противостояния стала патовая ситуация, когда работы начаты, а закончить их нет возможности. При том, что земельный участок выделен на совершенно законных основаниях. Активисты требуют выгнать (!) оттуда застройщика, заставить (!) его ликвидировать последствия начатого строительства, землю изъять, все облагородить и срочно сделать там (непонятно за какие деньги) парк отдыха. При том, что действующий городской парк находится в 200 метрах от площадки.



Многие жители, подписав петицию против строительства, потом посмотрели своими глазами, где и как оно ведется, познакомились с проектом — и встали на защиту стройки. Но конфликт уже выплеснулся за пределы города и интернет-пространства, идут суды, всевозможные инстанции бомбардируются жалобами, обстановка накаляется. А тем временем неблагоустроенный пустырь отмечает очередной год своего унылого существования, незначительно изменившись с появлением на нем замороженной стройки.



Во всей этой ситуации видится только один положительный момент. Если люди так активно готовы поддерживать горстку возмутителей спокойствия и охотно идут у них на поводу, разделяя их озабоченность надуманными проблемами, можно только порадоваться за чернушан. Видимо, в городе нет действительно серьезных проблем, некуда направить как созидательную, так и разрушительную энергию людей.



Но что, если заглянуть в будущее, причем уже ближайшее? Можно не сомневаться, что хроническое торможение развития территории, запреты на строительство, препоны для деятельности предпринимателей аукнутся молодому городу загниванием и серостью. Не зря же существует выражение: «Город строится — значит живет». Соседи с радостью примут поток отвергнутых чернушанами инициатив, и это позволит им сделать уверенный шаг вперед. А чернушанам, если они и дальше не захотят разбираться в поступающей информации, останутся пикеты и петиции. Ведь их «спасители» никуда не денутся — и будут зорко следить за тем, чтобы, не дай бог, кто-нибудь где-нибудь не начал что-нибудь строить, замышляя недоброе против беззащитных горожан.