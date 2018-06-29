Смертельный номер за свои же деньги

13:32 | 3.07.2018

Десятую часть пермского рынка контролируют нелегалы. И в этом большая «заслуга» пассажиров

Рынок перевозок в Перми оценивается в 3 млрд рублей, из них как минимум 300 млн приходятся на долю нелегалов. При этом сам рынок и так в последние 10 лет сокращается ежегодно на 4 % — дороги строятся, люди покупают машины. Да еще легальный бизнес вытесняют или подводят к тому, чтобы уйти в тень.



На собственный страх и риск



Жизнь в Перми насыщенная, ДТП для нас давно уже повседневность. Но подробности о том, кто ехал, кого вез, родственников или платных пассажиров, до граждан не доходят. Нет и отдельной статистики по нелегальным перевозчикам. А значит, люди не видят связи между своими действиями и последствиями.



Кто из пассажиров, например, обращает внимание на то, что водитель такси, который его везет, явно вышел на подработку? Многие подрабатывают. Но вот как раз в такси подработка запрещена.



Есть проблемы и с ведомственным транспортом — они тоже нигде не звучат. Пример — недавнее ДТП на трассе Кочево — Гайны с участием уазика «Почты России». Пострадали 4 пассажира — а их в этой машине вообще не должно было быть. Только почта.



И чем дальше от краевого центра, тем страшнее. Особенно нынешним летом, когда значительная часть силовиков мобилизована для поддержания порядка на чемпионате мира по футболу. Сотрудников ГАИ на трассах мало, зато полно водителей, лишенных прав, и разнообразных любителей подшабашить перевозками.



Впрочем, таких всегда предостаточно. Похоже, именно на них и работают все эти сайты поиска попутчиков типа «БлаБлаКар». Человек бронирует место — откуда он знает, с кем поедет и доедет ли? Судьба пассажира не отслеживается, нет информации, кто организует поездку, кто за рулем, какой у него опыт. Может, и без прав — это по нынешним временам запросто.



Между тем механизмы, обеспечивающие безопасность пассажира, закреплены в законе. Легальному организатору перевозок они обходятся очень недешево и — вот ведь парадокс — делают его неконкурентоспособным рядом с нелегалом.



— Безопасность стоит дорого, — говорит директор ПКГУП «Автовокзал» Юрий Журавель. — Автовокзалу, например, нужно единовременно 110 млн рублей для оборудования автовокзалов и автостанций и около 30 млн рублей ежегодно для выполнения всех требований. Каждая бумажка стоит денег. Ространснадзор с нас за это спрашивает по полной программе. И с перевозчиков тоже.



Сегодня в числе обязательных требований к перевозчику — не только состояние транспортного средства, список пассажиров на межрегиональных маршрутах, ГЛОНАСС, тревожная кнопка. Есть с кого спросить: кто забрал пассажира — известно вплоть до паспортных данных водителя. И в отношении перевозки багажа есть явные плюсы. Не говоря уже о том, что вместе с билетом на автобус пассажир получает страховку. А с таксистом он едет на свой страх и риск. Нелегалы — владельцы автобусов оформляют межрегиональные перевозки как заказные, страхуют 5 мест из 50, а то и вовсе не страхуют.

Конечно, так работать нельзя. Но кто их проверяет-то?



— В декабре купили новый автобус, — рассказывает Сергей Михалев, руководитель ООО «Компания «Ваш попутчик», которое давно занимается регулярными перевозками на автовокзале и заказными перевозками в туристическом бизнесе. — Только поставили на маршрут — водитель звонит: «В меня негр въехал, по-русски не говорит, что с ним делать?!» Оказалось — в буквальном смысле чернокожий иностранец. Ну, приехали представители «Яндекс.Такси», оформили все на русского… Или был у нас случай — полшестого утра в районе ипподрома водитель вылетел под автобус. Погибли 3 человека, и он в том числе, и два наших пассажира. Посмотрели — мальчик 3 дня назад права получил. И уже таксует...



В Перми место дислокации нелегалов, специализирующихся на междугородних перевозках, известно — автовокзал. Заметьте — они не стоят на выездах из города. Потому что там нет касс, а значит, и клиентов. А возле кассы пассажира можно и за руку схватить, предложить поездку подешевле.



— Мы постоянно ведем разъяснительную работу с пассажирами, транслируем на автовокзале видео- и аудиоролики о безопасности, — говорит Юрий Журавель. — И на кассах есть объявления, чтобы не пользовались услугами нелегалов. Не помогает. Давно пытаемся ликвидировать стоянку нелегалов у общежития медакадемии. Она пригодилась бы нам как стоянка для краснокамского направления — там 100 рейсов в день. Не можем договориться с городом — эта территория в долгосрочной аренде.



— На дверях в автобусах повесили плакаты такого типа: пассажир, оплатив проезд и не взяв билет, ты лишаешься страховки, — рассказывает Сергей Михалев. — Сейчас уже не на всех машинах есть: подошли некие ребята и попросили убрать. Не нравится им.



За все нужно платить



К сожалению, пассажир у нас питает неистребимую склонность к дешевизне, не задумываясь, чем при этом рискует. С этой точки зрения идеальный сервис должен, видимо, выглядеть так: купил билет в интернете, сел на ближайшем углу…



Кстати говоря, так считало в свое время предыдущее региональное руководство, которое немало сделало для разрушения рынка перевозок. Они прямо заявляли: автовокзал не нужен, пусть автобусы от каждого столба отправляются. В итоге по этому «столбовому принципу» на Горнозаводск у нас ходят 2 автобуса, на Кизел 3 или 4, от цирка возят народ в Екатеринбург, в Самару… И останавливаются у каждого столба, чтобы подобрать дополнительных пассажиров. Не брать — так другой возьмет. А ведь легальному бизнесу в этой сфере приходится считать каждую копейку.



Договор с автовокзалом — существенная расходная статья для перевозчика, которая, конечно, ложится на себестоимость. Но это обязательное условие легальной деятельности. Автобусы должны где-то стоять, сажать и высаживать людей, иметь возможность устранить неисправность, машина должна пройти техобслуживание, а водитель — медосмотр. По этому договору перевозчик и оплачивает услуги автовокзала, на которые сформирована экономически обоснованная цена.



В краевой программе, которая сейчас разрабатывается, заложен новый автовокзал. Есть идея, что на каждом направлении будет станция, которая будет работать на пригород, а центральный автовокзал — на межрегион и на межгород. И действующий губернатор выделил и взял под контроль проблему нелегальных перевозчиков. Понимание проблемы есть.



Интернет вам в помощь…



Что касается альтернативы, то есть полного ухода продаж в интернет, пока что с билетами в Сети одни проблемы, говорят перевозчики.



— Люди приходят на посадку с билетами из интернета, договоров с этими продавцами у нас нет, никаких денег мы не получали, — рассказывает Сергей Михалев. — И еще спрашивают: почему у вас в интернете билеты на 200 рублей дороже? А мы к этим билетам вообще не имеем отношения. Последний скандал был в Чайковском: пассажир предъявляет билет, купленный через интернет, в нем все есть, вплоть до данных водителя. Стоит он не 580 рублей, как у нас, а на 180 рублей дороже. Но у нас он нигде не отображен, деньги за него не перечислены. А автобус идет в час ночи, человек с чемоданами — куда его? Хотя вина целиком на пассажире: он нашел билет в интернете, а о законности продажи, договорах, праве на реализацию билетов не задумывался... В прошлом году с этим сталкивались и на оренбуржском направлении.



— Это вообще откровенное мошенничество, — считает Юрий Журавель. — Но и покупатель виноват: нашел, купил, не проверил, официальный ли это сайт, есть ли договор с автовокзалом. Интернет ведь как забор. Кое-что на нем написано, но на самом-то деле этого там нет.



У перевозчиков возникает вопрос: что и как будет делаться, чтобы решить проблему? Потому что кибермошенничество расцветает пышным цветом. Причем в тех отраслях, к которым у правоохранительных органов мало внимания и где можно быстро навариться, не опасаясь серьезных последствий. У киберполицейских и так дел выше крыши, а тут еще и ущерб не особо внушительный... Получается, можно безнаказанно доить перевозчиков и дурить граждан…



К сожалению, нелегалы очень быстро ориентируются в ситуации на рынке, в этом они опережают легальных перевозчиков. Кто только не продает билеты… А несколько дней назад объявлено еще и о выходе на рынок сервиса «Яндекс.Автобусы». Предложения для перевозчиков соблазнительные — с каждого билета комиссия всего 0,3 %.



— Сейчас в интернете нас просто грабят, — считает Сергей Михалев. — Если не выстроим отношения с «Яндекс.Автобусы» — будет хаос, и автовокзал будет сокращать работников, и мы тоже. Если «Яндекс.Автобусы» будут демпинговать — зиму перевозчики не переживут. А они пока именно этим и занимаются. У нас билет до Уфы стоит 980 рублей, потому что у нас выполняются все требования безопасности, в том числе и к транспортному средству. У туристического междугороднего автобуса уровень безопасности 5, у их микроавтобусов — вряд ли даже 1. У нас все водители трудоустроены, есть с кого спрашивать, а там, скорее всего, трудоустройства нет. Зато есть большой наплыв водителей — выходцев из Средней Азии. Попал в аварию — убежал в поле, и все. Такой перевозчик вполне может позволить себе возить на 60 % дешевле.



Так оно, в принципе, и получается. К примеру, «Яндекс.Автобусы» предлагают три рейса в день из Перми в Уфу — в 7:05, 15:00 и 23:30, стоимость билета — 300 рублей. Микроавтобус на 19 мест отправляется в 23:30 — в ночь едет один водитель. По правилам заказных перевозок, по требованиям автотранспортной безопасности это запрещено. Заявленное время в пути — 6 часов. А там 560 км. Это какая средняя скорость получается? Да ночью, да без сменного водителя?



Как такое возможно? Специалисты говорят: у нас заказные перевозки бесконтрольны в принципе. Есть статьи, которые фиксируют требования при отправке заказного автобуса, но нет наказания за их нарушение.



— Как я понимаю, «Яндекс.Автобусы» предлагают взять на себя 90 % продаж. Нам без разницы, кто продает и где — хоть через интернет, хоть через космос, — говорит Юрий Журавель. — Главное, чтобы был договор между всеми сторонами — участниками регулярных перевозок (прозрачный и всем понятный) в рамках существующего законодательства, обеспечивающий удобство и безопасность для пассажира. Билет продан, он есть в базе, деньги упали — выгодно им и нам. Только надо делать все цивилизованно. И именно с этого надо было начинать, а не с заявлений о начале работы. Вся суть проблемы с сервисом «Яндекс.Автобусы» в том, что они обзвонили фирмы заказных перевозок, пообщались с чиновниками в минтрансе — показались, поговорили и начали работать.



Понятно, что пассажир понятия не имеет, кто с кем и какие договоры должен заключать. Он видит только, что билеты стоят в 3 раза дешевле. Хотя, по уму, вот тут бы как раз и задуматься — откуда такие цены?



За гранью здравого смысла



…На недавней конференции в Сочи зам. генерального директора Мосгортранса поделился наболевшим: мы боремся за чистоту на автовокзале, за порядок, за безопасность — пропускаем пассажиров через рамку металлодетектора, проверяем по списку при посадке, — а через 100 метров водитель останавливается и садит неизвестно кого с неизвестно каким багажом. Зачем тогда все эти меры безопасности?



Проблема на самом деле многогранная. Тут и нехватка пассажирской культуры, и нехватка денег… Ведь если водитель получает хорошие деньги, он заинтересован выполнять все требования. А если зарплата так себе — он больше заинтересован нарушать. Отсюда и эти остановки каждые 100 метров.

В советское время, между прочим, за подсадку пассажира таксистов прав лишали. Да и в междугородних автобусах раньше никакой подсадки не было. Автовокзал, следующая остановка — «Липовая Гора». А сейчас пожалуйста — хоть Попова, хоть «Динамо». Нелегал сразу понял свою выгоду. Он знает расписание. Если его легальный конкурент отъезжает в 11:00 от автовокзала, то в 11:05 будет на Попова. А к этому времени там уже все выметено.

Получается, клиент уходит туда, где дешевле, пусть и с риском для жизни. Легальные перевозчики, которые тратят на безопасность огромные деньги, несут убытки. А нелегальная деятельность никак не карается. Даже на уровне общественного мнения.