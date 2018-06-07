Пермь: газетный номер
18:30 | 8.06.2018
Пермский край уже не впервые становится местом встречи представителей парламентов всех регионов ПФО
Ассоциация приволжских законодателей собралась в Перми
Экспертом по вопросу повышения качества и доступности медицинской помощи выступил спикер прикамского парламента Валерий Сухих
Участие в заседании Ассоциации приняли заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, губернатор Пермского края Максим Решетников, члены Ассоциации, представители федеральных и региональных органов государственной власти.
Пермский край неоднократно становился местом встречи руководителей и представителей парламентов всех регионов Приволжского федерального округа. Собираясь вместе, спикеры законодательных органов обсуждают подходы к решению проблем, делятся опытом, выдвигают инициативы, которые направлены на совершенствование федеральной и региональной правовой базы.
Каждый регион, принимающий Ассоциацию законодателей ПФО, стремится продемонстрировать соседям свои лучшие реализованные проекты. За время, проведенное в Перми, парламентарии Поволжья ознакомились с работой одного из наиболее инновационных предприятий столицы Прикамья — «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК), посетили ведущее предприятие российской космической отрасли «Протон-ПМ». Также парламентарии осмотрели объекты здравоохранения города Перми и медицинский информационно-аналитический центр.
По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, принимавшего активное участие в работе Ассоциации, «сегодня региону очень сложно быть лидером во всем».
— Каждый из регионов выделяет для себя определенные приоритетные направления развития, вкладывая интеллект, время, финансы, формирует команды. Очень важно делиться приобретенным опытом. И когда понимаешь, что в чем-то твоя территория отстает, то не нужно придумывать велосипед, а нужно взять чужой опыт и посмотреть, как это было реализовано в отдельном субъекте. Мы часто сталкиваемся с вопросами, которые в одиночку регионам не решить, которые требуют изменения федерального законодательства, регулирования. Многие вопросы нужно решать на федеральном уровне. Часто одному региону это не под силу. А когда на базе федерального округа объединяются регионы, когда формируются совместные законодательные инициативы, тогда мы можем реально изменить ситуацию. Пермский край выбрал для себя в качестве приоритета вопросы здравоохранения. Потому что это тема номер один для жителей Пермского края. И нам есть чем поделиться в этом направлении с коллегами по округу, — уверен губернатор.
Открывая пленарную часть заседания Ассоциации, участников от имени полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича приветствовал Игорь Паньшин. Он отметил, что «встречи приволжских парламентариев способствуют активному развитию сотрудничества, полезному обмену опытом регионов в законодательной сфере, выработке инициатив по совершенствованию федерального законодательства».
Игорь Паньшин представил доклад об основных путях совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов кадетского образования в Приволжском округе. Как отметил докладчик, кадетское образование представляет собой одно из перспективных направлений общего образования, совмещающее получение общеобразовательных знаний и военно-патриотическое воспитание обучающихся. В числе наиболее значимых проблемных вопросов он отметил отсутствие закрепленного в федеральных нормативных документах статуса кадетских корпусов, учрежденных региональными и муниципальными органами государственной власти. По его мнению, в связи с этим затруднено определение всех нормативов довольствия (в том числе вещевого и продовольственного) в кадетских корпусах. Также затруднено формирование единых подходов к организации кадетского образования и воспитания. «В связи с тем, что большинство кадетских учреждений имеет региональное подчинение, назрела также необходимость проработки имеющейся региональной нормативно-правовой базы», — уверен Игорь Паньшин.
Планируется, что таким образом на уровне страны в целом будет сформирована единая методическая система кадетского образования, которая даст единые образовательные и воспитательные стандарты многочисленным кадетским классам, школам и корпусам, что станет основой патриотического воспитания молодежи.
Одним из основных пунктов заседания стало обсуждение вопроса о повышении качества и доступности медицинской помощи. По мнению большинства участников совещания, тема очень непростая, требующая постоянного внимания со стороны органов власти и контроля. Спикер прикамского парламента Валерий Сухих, выступая экспертом в данном вопросе, отметил, что «здравоохранение — это приоритет социальной политики в Прикамье». Законодательным собранием создана правовая основа деятельности системы здравоохранения в крае. Принят базовый закон «Об охране здоровья граждан в Пермском крае», в котором закреплены основные гарантии бесплатной медицинской помощи. Краевые депутаты ведут постоянный мониторинг выполнения основных показателей работы в сфере здравоохранения, по исполнению госпрограммы «Качественное здравоохранение».
— Сейчас в Пермском крае проводится активная работа по совершенствованию модели управления в отрасли, поставлены большие планы по развитию инфраструктуры здравоохранения, ведется модернизация поликлинического звена. Применяются новые подходы к выездной работе. Для нашего края с его обширными территориями характерна разбросанность отдаленных поселков. Поэтому важно решение задачи по соблюдению нормативных сроков оказания медицинской помощи, — подчеркнул Валерий Сухих.
Решением Ассоциации был одобрен опыт Пермского края по повышению качества и доступности медицинской помощи. По мнению законодателей, особого внимания заслуживает опыт края по внедрению бережливых технологий и атмосферы доброжелательности в медицинских организациях, активное использование передвижных медицинских комплексов в труднодоступных и отдаленных территориях края, создание единой диспетчерской службы и крупных станций скорой медицинской помощи, применение информационных технологий при оказании медицинских услуг, сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли здравоохранения.
Правительству России предложено в том числе рассмотреть возможность реализации мер социальной поддержки работников здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь сельскому населению, на условиях софинансирования из федерального бюджета и ускорить принятие необходимых документов, регулирующих переход на электронный документооборот в здравоохранении.
В завершение заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области законотворческой деятельности между Республикой Мордовия и Чувашской Республикой. Также документы о сотрудничестве подписали Оренбургская и Кировская области.
Подводя итоги заседания, координатор Ассоциации Валерий Лидин сказал, что «каждому из регионов предстоит провести глубокий анализ состояния региональной системы здравоохранения и определить конкретные меры по ее совершенствованию». Он также выразил надежду, что «обмен опытом, выработанные рекомендации в адрес федеральных органов власти, поступившие конструктивные предложения помогут сообща решать имеющиеся вопросы в сфере здравоохранения на местах и активизировать работу в данном направлении».
— Ведь меры, связанные с повышением качества и доступности медицинской помощи, находятся в числе самых насущных ожиданий граждан от государственной политики, — прокомментировал Валерий Лидин.
© «Вечерние Ведомости»
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