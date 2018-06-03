Торговые точки или точки кипения?

11:34 | 5.06.2018

Упорядочение размещения НТО в Перми начнется с центрального планировочного района

Ситуация вокруг ларьков и киосков в Перми, как и в других городах, всегда была противоречивой. С одной стороны, редко кто из пермяков не пользуется их услугами: близко к дому и цены не кусаются. С другой — мало кому нравятся эти разномастные фанерно-пластиковые сооружения, не отличающиеся чистотой. На уровне города проблема еще острее: тренд на поддержку малого бизнеса уже явно необратим, но ведь и ответственности за внешний вид мегаполиса с властей никто не снимал?



В этом году наконец-то наметились подходы к решению проблемы. С июня в центральной части Перми начинают приводить это беспокойное хозяйство в порядок. Работа непростая: предстоит учесть и потребности горожан, и интересы бизнеса, и требования к содержанию городских улиц и дворов.



Кто во что горазд?



Каждый депутат в своем округе получает от жителей огромное количество жалоб на внешний вид торговых точек, сомнительное качество продукции, незаконную торговлю.



— Размещение НТО настолько хаотично, что мы вынуждены даже обращаться в ГИБДД, в другие органы, потому что они реально мешают гражданам ходить, подойти к остановке, — отмечает депутат Пермской городской Думы Олег Шлыков. — В моей приемной таких обращений достаточно много.



— Есть безобразные случаи, когда поставили спортивную площадку, а сейчас вокруг нее ставят ларьки: «Мясо», «Рыба» и прочее, — говорит Вячеслав Григорьев, председатель комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству. — Похожая ситуация на остановке «Улица Маршала Рыбалко», где за последний год выросли новые ларьки, хотя в планах было установить спортивную площадку.



Отдельной темой стало размещение киосков во дворах ТСЖ и многоквартирных домов, где они создают проблемы при подъезде спецтехники или проведении ремонтных работ, нарушают требования пожарной безопасности по части удаленности от жилого дома, неизвестно откуда берут электричество — тоже в обход всех требований безопасности.



Есть общее правило: земля должна использоваться по назначению. По словам депутата гордумы Олега Бурдина, в соответствии с пожарными и санитарными нормами, размещение объектов потребительского рынка на дворовой территории не разрешено:

— Но поскольку существуют некоторые разночтения самого понятия «дворовая территория», были злоупотребления со стороны председателей ТСЖ, предпринимателей. Первый шаг мы сделали — внесли изменения в Правила благоустройства и подтвердили свое намерение навести в этой сфере порядок. Эти изменения должны позитивно сказаться на организации нестационарной торговли.



К цивилизованному рынку



До недавнего времени для решения накопившихся проблем не было соответствующей нормативной базы и политической воли. Сейчас она есть. В марте Пермская городская Дума внесла изменения в Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденные в 2008 году. Размещение НТО там, где это запрещено, теперь считается нарушением Правил благоустройства. А соблюдение Правил подконтрольно муниципалитету.



Решение городской думы направлено на формирование цивилизованного рынка в этой сфере, поясняет депутат Александр Буторин:

— Устанавливается запрет на размещение НТО и нестационарных объектов по оказанию услуг на определенных территориях. Это придомовые территории, площадки для отдыха, детские, спортивные площадки, стоянки, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги.

Понятно, что любые ограничения вызывают у людей негативную реакцию. Тем не менее, что касается нестационарных торговых объектов, мы хотим упорядочить их размещение на основе общественного согласия. Владельцы НТО, руководство ТСЖ, которое размещает на своей территории НТО, — это тоже жители Перми. И они в большинстве своем понимают логику действий властей и сами хотели бы жить в чистом и благоустроенном городе. Но для этого нужно работать всем вместе и где-то подчинить частный интерес общественному. Только при этом условии город будет развиваться цивилизованно. Что касается внешнего облика нестационарных объектов, сейчас эта тема активно обсуждается на краевом уровне, подготовлены единые требования, определились с эскизами типовых киосков и павильонов. Мы имеем шанс создать новый элемент городской среды, узнаваемый и красивый.



Решение думы прокомментировал первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев:

— Ни о каком запрете на размещение нестационарных объектов на частных территориях речь не идёт. Ни единого нового запрета документ не устанавливает. Городская дума лишь подтвердила, что размещение нестационарных торговых объектов там, где это запрещено, будет считаться нарушением Правил благоустройства. Таким образом, у нас появилась возможность воздействовать на ситуацию силами муниципальных проверяющих.



В режиме диалога



С 1 июня 2018 года изменения коснутся только тех объектов, которые располагаются в центральных районах города, включая территории ТСЖ. Для остальных территорий Перми новые правила вступят в силу с 1 января 2019 года. Это была принципиальная депутатская позиция. Задача органов власти — до нового года проанализировать все районы и территории города, чтобы жители города получили необходимое количество объектов торговли и не испытывали неудобств. Ведь сегодня НТО берут на себя определенную социальную нагрузку, реализуя виды товаров, которые важны для горожан: это цветы, пресса, вода.



Таким образом, и жителям, и предпринимателям дается возможность привыкнуть к новым условиям. У собственников есть время привести в соответствие свои объекты, сформировать земельный участок, выбрать установленный вид разрешенного использования.



При формировании новой схемы размещения НТО важно не только соблюсти баланс интересов предпринимателей и горожан, но и обеспечить полноценный диалог между предпринимателями и муниципалитетом. Власти приглашают бизнес для выработки совместных решений. Предприниматели могут направить свои предложения по изменению схемы размещения НТО. В разработанную базовую схему НТО предприниматели уже внесли более 200 новых точек.



Понятно, что перемены вызывают у предпринимателей вопросы и опасения. Поэтому со стороны администрации города ведется большая информационная работа. Сотрудники департамента экономики и промышленной политики проводят консультации с предпринимателями, разъясняя новые требования.

С другой стороны, и ответственность за нарушения предполагается ужесточить. В Законодательном собрании рассматриваются поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях». Их смысл — в увеличении штрафов за нарушение правил благоустройства владельцами киосков.



Водные процедуры



Наиболее острая реакция на новации почему-то последовала в связи с точками по продаже воды. Это при том, что городские власти вовсе и не имели намерения лишить горожан этих объектов — если они установлены законно и к их содержанию нет нареканий.



— Мы понимаем проблему обеспечения территории жилых районов точками по продаже питьевой воды, — прокомментировал первый замглавы администрации Виктор Агеев. — Именно для этого мы выставили на публичное обсуждение проект схемы размещения НТО, ожидая предложений от предпринимательского сообщества и жителей.



В городе идет работа над тем, чтобы минимизировать потери малого бизнеса при внедрении новых правил благоустройства. Тем не менее владельцы точек по продаже воды сочли нужным позаботиться о себе сами, причем весьма странным способом — возможно, потому, что как раз этот бизнес в Перми не такой уж и малый.



В мэрию и дальше, вплоть до президента, были направлены сотни обращений, написанных под копирку. Мол, просим не лишать необходимой услуги, ликвидируя торговлю водой в нашем дворе. Правда, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что в большинстве указанных дворов воду сроду не продавали. По данным районных администраций, в Мотовилихе из 371 адреса, упомянутого в жалобах, фактически НТО есть только по 90 адресам, в Орджоникидзевском районе из 145 адресов — по 15 адресам. Зато жители говорят, что в окрестностях водяных киосков им предлагают подписывать какие-то обращения…



И все это — из-за обычной разливной воды из скважин, знакомых каждому дачнику. По данным гидрогеологов ПГНИУ, в Прикамье даже местная бутилированная вода не может считаться артезианской — глубина действующих скважин для этого недостаточна. Так что во всех случаях мы платим за грунтовую воду, которая теоретически прошла дополнительную очистку. Теоретически — потому что, в отличие от водопроводной, разливную воду вообще никто и никогда не проверяет. Ее качество, как и у любого другого товара, может быть проверено только по жалобе потребителя.



Новые механизмы



Сейчас город переходит к системе, когда места для размещения НТО будут распределяться с помощью электронных аукционов. Порядок организации и проведения таких аукционов уже разработан. Ключевой принцип — единый подход ко всем нестационарным торговым объектам.



Принятый механизм обеспечивает прозрачность процедуры распределения мест для размещения НТО, ставит всех предпринимателей в равные условия и позволяет заключать долгосрочные контракты, обеспечивая ясные перспективы развития бизнеса. При этом четко закрепляется функциональное назначение каждого объекта. Приоритет отдается товарам повседневного спроса — это хлеб, молоко, мясные продукты, фрукты и овощи, пресса.

Если у владельца НТО закончился договор, а места, которое он арендовал, в новой схеме нет, ему предстоит убрать свой объект, принять участие в аукционе и приобрести новое место.



Освоить процедуру электронного аукциона предпринимателям помогут специалисты департамента экономики и промышленной политики администрации Перми — здесь проводятся консультации, в рамках которых можно задать любые вопросы.



Напомним, Пермь готовится встретить свой 300-летний юбилей. Немалые деньги вкладываются в реновацию городских пространств. И уж конечно, не для того, чтобы на этом фоне лучше выделялись обшарпанные ларьки, окруженные мусором и отходами. Да и без всяких юбилеев — хочется уже жить в чистом, красивом городе. Чтобы навести порядок, как раз и существуют Правила благоустройства. И они обязательны для всех.