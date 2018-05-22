Пермь: газетный номер
17:03 | 24.05.2018
Валерий Сухих: Благодаря объединению усилий сегодня удается решать многие проблемы
Губернатор Прикамья представил краевому парламенту отчет о работе исполнительной власти
Экономически Прикамье находится в зоне устойчивого роста. Ключевыми индикаторами этого роста являются объем инвестиций, индексы промышленного производства, объемы отгрузки продукции, которые выросли практически наполовину. Снижается безработица, растет реальная заработная плата.
В социальной сфере главной темой остается здравоохранение. Как отметил губернатор, первые изменения в регионе в 2017 году коснулись именно системы здравоохранения: стартовали процесс объединения медучреждений, реализация проекта «Новая поликлиника», которые повлияли на повышение доступности медицинской помощи и качества предоставления медуслуг. Выросла удовлетворенность населения качеством медицинской помощи.
В планах — развитие службы скорой помощи. Межтерриториальные барьеры предполагается ликвидировать путем введения централизации службы. Изменения должны произойти и в системе выявления и лечения онкологических заболеваний: создается полноценная трехуровневая система оказания онкологической помощи. К 2020 году работа должна быть организована таким образом, чтобы в течение 14 дней пациент прошел все необходимые обследования и получил диагноз, еще за 14 дней начал лечение.
Активно внедряющийся проект «Электронное здравоохранение» позволит врачам уйти от излишней бумажной работы.
Говоря об образовании, губернатор коснулся строительства и приобретения детсадов, укрепления материально-технической базы средней школы, привлечения иногородних и иностранных студентов, психологической помощи подросткам.
В теме развития транспортной системы речь шла о ключевых объектах — Северном железнодорожном обходе Перми, новом транспортно-пересадочном узле на базе вокзала Пермь II. Также Максим Решетников рассказал, что реконструкцию перрона пермского аэропорта и установку телетрапов планируют провести до конца года.
Обратившись к теме капитального ремонта, глава региона обрисовал достижения и основные проблемы. Так, сложная ситуация возникает, когда стоимость капремонта дома превышает предельную, и при этом к аварийному жилью дом не относится. Здесь требуется поиск решений.
Перейдя к теме обманутых дольщиков, Максим Решетников напомнил, что в Прикамье был принят первый в России закон о мерах поддержки дольщиков на достройку объектов. В прошлом году сдано пять таких объектов, в этом году минстрой планирует завершить строительство еще шести.
Глава Прикамья отметил, что в крае назрела необходимость пространственных преобразований. В первую очередь это касается краевого центра. По словам губернатора, для решения этой задачи необходимо смещать развитие существующей застройки, упорядочивать размещение рекламы на улицах, решать вопросы, связанные с хаотичной нестационарной торговлей, организовывать новые комфортные транспортно-пешеходные связи внутри Перми.
Также Максим Решетников рассказал об улучшении инвестиционного климата, о цифровизации. Цифровая трансформация в ближайшие несколько лет затронет все основные процессы: производство продукции, транспортную логистику, государственное управление, оказание услуг и финансовую сферу.
В числе важных губернатор назвал вопрос о налоговых льготах. В Пермском крае размер налоговых льгот — наибольший среди регионов России. Безадресные налоговые льготы, подчеркнул Максим Решетников, не поддерживаются федеральным правительством и Минфином, ставят под вопрос выделение уже обещанного финансирования и не дают привлекать новое. По словам губернатора, регион вынужден поэтапно отказываться от действующей системы налоговых льгот. На смену им должны прийти более эффективные инструменты, что может увеличить доходы края за три года более чем на 20 млрд рублей.
Завершая свое послание Законодательному собранию, глава Прикамья отдельно остановился на теме доверия между властью и институтами гражданского общества: «Мы видим, как за последний год именно на основе доверия формируется эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, с депутатами, муниципалитетами, бизнесом, общественными организациями и, конечно, с самими жителями Пермского края. Но доверие не означает перекладывание ответственности, а предполагает, что каждый честно и на совесть делает свое дело. И если потребуется — подставит плечо».
Максим Решетников отметил, что сейчас в крае не все готовы работать на доверии. «Не все еще верят, что старое не вернется, не все еще понимают, что по-другому работать уже не получится. Правила изменились, изменилось время. Есть те, кто ведет свои дела непрозрачно и недобросовестно, не желает играть по равным правилам, игнорирует закон. Кто в погоне за сиюминутной выгодой плодит недострои, и ему неважно, что будет с людьми, которые купили там квартиру, куда пойдут учиться их дети. Кто пытается взять деньги за государственный заказ, не выполнить свои обязательства и самоустраниться. Кто собирает с людей деньги за ЖКХ, но не платит поставщикам ресурсов. Кто перекладывает ответственность и последствия за свои действия на власть. Так не пойдет!» — подытожил выступление губернатор.
Комментируя послание главы региона, спикер Законодательного собрания Валерий Сухих отметил, что для любой власти очень важно быть последовательным в своих действиях, системно двигаться к достижению намеченных целей:
— Такой системный подход продемонстрировал губернатор в своем выступлении. Мы видим, что Максим Геннадьевич продолжил векторы движения, которые задал год назад в своей предвыборной программе, поддержанной депутатами Заксобрания. Это решение проблем здравоохранения, обеспеченности местами в детских садах, дорожного ремонта.
Традиционный отчет губернатора о деятельности правительства Пермского края можно расценивать и как расстановку основных приоритетов развития края на ближайшую перспективу. Еще один важный момент — это выстраивание диалога и конструктивного взаимодействия. Благодаря объединению усилий депутатского корпуса, местного самоуправления, бизнеса, общественности сегодня удается решать многие проблемы социально-экономической сферы.
Успех региона во многом зависит от способности руководителя региона решать проблемы на федеральном уровне. Мы получили поддержку по ключевым для региона проектам. А это дополнительные средства из федерального бюджета на строительство и содержание дорог, развитие инфраструктурных объектов, строительство нового микрорайона в Березниках, устранение цифрового неравенства. Все это говорит о том, что в Пермском крае сформирована работоспособная и эффективная команда законодательной и исполнительной власти.
Марина Тушина © «Вечерние Ведомости»
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