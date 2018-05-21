Пермь: газетный номер
15:28 | 23.05.2018
В небрежной позе, с книгой на колене…
В Перми готовится к открытию памятник Георгию Буркову
Творческий конкурс на лучший проект памятника завершился осенью прошлого года. В первом этапе участвовали скульпторы из разных регионов России, которым были разосланы приглашения, принимались и самостоятельные заявки. Во второй тур конкурса прошли Михаил Соломатин (Москва), Юрий Злотя (Московская область) и Алексей Залазаев (Пермь).
Среди трех финалистов, проекты которых оценивались на условиях анонимности, жюри вполне закономерно отдало предпочтение работе Алексея Залазаева, оценив ее художественный уровень и новаторский подход автора. Итог символичный: памятник нашему известному земляку было поручено создать другому знаменитому пермяку.
Скульптор Алексей Залазаев – родом из уральской деревни, после учебы в Питере вернулся в Пермь. Не раз выставлялся в обеих столицах и за рубежом. На родине же постоянно доступны для обозрения его монументальные работы – памятники доктору Гралю и меценату Николаю Мешкову, прочно стоящая на земле троица «Трус, Балбес и Бывалый» и уже почти летящий «Никитка» в Кунгуре.
Идея установки в парке памятника Георгию Буркову возникла не случайно. Парк в квартале на улице Революции существовал многие десятилетия, и застройщик поставил перед собой задачу создания здесь исторической зоны, своеобразного мостика из прошлого в настоящее и будущее.
Проведенное социологическое исследование показало, что большинство опрошенных пермяков поддерживают идею установки памятника актеру театра и кино, заслуженному артисту РСФСР, уроженцу г. Перми Георгию Буркову. Расходы по проведению социологического исследования взял на себя «КОРТРОС». Как и все последующие расходы – по организации и проведению конкурса на лучший проект, изготовлению и установке памятника.
В экспертный совет конкурса вошли представители края, города, скульпторского, архитектурного и дизайнерского сообщества, а также члены семьи Г.И. Буркова. В соответствии с пожеланиями семьи, а также условиями конкурса, автора-победителя не ограничивали в выборе стилистики и художественной манеры. В любом случае, идея заключалась не в том, чтобы отлить в бронзе портрет Георгия Буркова с фотографической точностью. Организаторы хотели подарить городу произведение искусства как дань таланту и памяти выдающегося человека и любимого актера.
Кроме того, задачей была не просто установка скульптуры, но формирование вокруг нее авторской среды – особой атмосферы в выбранной части парка. Поэтому условием конкурса было создание «совокупности произведения скульптуры и дизайн-проекта площадки в точке установки памятника».
Основные идеи конкурса и общий вид будущего «бурковского» уголка парка в апреле представил городскому Совету по топонимике генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев. Памятник выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. По словам автора, небрежность позы демонстрирует простоту, открытость, «народность» актера и в то же время недосягаемость образа. Фигура из классической бронзы размещена на темно-сером постаменте.
– Вопросов в ходе обсуждения было много, – прокомментировал член Совета, депутат Пермской городской Думы Владимир Молоковских. – Но нужно иметь в виду, что когда речь идет об оценке произведения искусства, многие замечания можно отнести на счет вкусовщины. Тем более что мы обсуждали макет, фотографии – по ним полного впечатления не составишь. Будем ждать открытия, посмотрим, как памятник впишется в окружающее пространство. А вообще я очень хорошо отношусь к творчеству Алексея Залазаева. И идея памятника замечательная, и артист замечательный. Люди искусства, такие как Георгий Бурков, Петр Вельяминов, Людмила Сахарова – гордость нашего города, они прославили не только Пермь, но и Россию. О них нужно помнить, особенно на родине.
После детального обсуждения Совет по топонимике принял решение «согласовать идею и эскизный проект памятника Г.И. Буркову, а также место его установки – территорию создаваемого общественного парка по адресу ул. Революции, 48».
Сегодня памятник Георгию Буркову в Перми – уже практически свершившийся факт.
– Установка собственно памятника на постоянном месте уже состоялась, скульптор работает на месте установки, – рассказал Николай Зуев. – Идет благоустройство прилегающей территории. Та часть парка, где установлен памятник, к концу мая в завершенном, окончательном виде предстанет перед уважаемой публикой, которая будет присутствовать при открытии. Одобрение Совета по топонимике – это обязательная процедура, необходимый этап принятия решений для появления в городе нового объекта. И эти решения тоже состоялись.
Николай Зуев – один из немногих, кто уже видел памятник, установленный в парке, до официальной церемонии открытия. Свои впечатления он выразил кратко:
– Мне нравится!
Ольга БОРЗУН
© «Вечерние Ведомости»
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