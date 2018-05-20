Пермь: газетный номер
13:10 | 22.05.2018
Павел Ливинский: Нам нужны надежные партнеры, а производителям – стабильный заказчик
Представители «Россетей» высоко оценили потенциал Пермского края
Так, на производственной площадке ООО «Инкаб» генеральный директор пермского завода Александр Смильгевич продемонстрировал энергетикам перспективный продукт – инновационный оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос. Он позволяет одновременно решать две задачи: передавать данные и защищать ЛЭП от повреждений во время грозы. С началом производства этого вида продукции завод стал участником государственной программы импортозамещения. А сам кабель уже аттестован ПАО «Россети» и рекомендован для применения на объектах дочерних обществ. Гостей заинтересовали и системы мониторинга температуры и удлинения волокна, которые позволяют контролировать гололедообразование на линиях электропередач.
Также в рамках визита Павел Ливинский вместе с губернатором Максимом Решетниковым посетили офис АО «ЭР-Телеком Холдинг». Президент компании Андрей Кузяев рассказал о планах по строительству и запуску lоT-сети федерального охвата на базе технологии LoRaWAN. Участникам встречи представили цифровые решения для интеллектуального учета электроэнергии, приборы, обеспечивающие мониторинг технологических параметров и контроль доступа на объекты распределительной сети.
– «ЭР-Телеком» ставит задачу быть ключевым элементом цифровой экономики России, – отметил Андрей Кузяев. – В 2001 году – это год нашего основания – мы занимались кабельным телевидением. А сейчас «ЭР-Телеком» – это оптоволоконная сеть, самый крупный радиочастотный широкополосный оператор России.
В программу визита вошло также посещение выставки продукции, предназначенной для энергетического комплекса. На ней представили разработки порядка 15 предприятий Пермского края.
Подводя итоги дня, губернатор Максим Решетников напомнил, что регион ведет последовательную политику по продвижению продукции пермских предприятий и взаимодействию с крупнейшими заказчиками:
– Нами представлена продукция, которая уже поставляется для «Россетей», и та, что потенциально вызывает интерес. Важным индикатором является то, что компания «Россети» проявила интерес в вопросах импортозамещения. Это позволит дозагрузить наши предприятия, создать новые рабочие места, расширить налоговую базу. И самое главное – запустить в производство новые виды продукции, которые обеспечат заказами нашу промышленность на ближайшие десятилетия.
Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский подчеркнул важность развития сотрудничества с отечественными производителями оборудования для электросетевого комплекса. Он также отметил готовность прикамских производителей к поставкам необходимого оборудования:
– Для нас важно было в рамках проекта по построению цифровой сети посмотреть именно отечественные решения. И эти решения были представлены – и по связи, и по цифровому удаленному мониторингу состояния оборудования подстанций и ЛЭП. Причем это не просто образцы, а конкретные решения, которые применяются и отработаны. Оптические технологии для нас важны тем, что мы не просто строим воздушную линию электропередач, а в грозотросе протягиваем оптический кабель, что позволяет передавать информацию с высокой пропускной способностью. Фактически мы удовлетворяем две технические необходимости. Считаю, что все конкурентные преимущества у производителей Пермского края есть. Нам нужны надежные партнеры, а производителям важен стабильный заказчик. И здесь мы нашли друг друга. Вместе мы можем создать отечественные продукты, которые смогут конкурировать и в международном пространстве.
Елена ДЕМЕНЕВА.
Справка
ПАО «Россети» – ведущая компания на российском рынке по внедрению инновационных технологий в магистральном и распределительном электросетевом комплексе. Компания уделяет большое внимание вопросам энергосбережения, энергоэффективности, международного сотрудничества, защиты окружающей среды и охраны труда. Дочернее общество ПАО «Россети» ОАО «МРСК Урала» уже широко использует промышленный потенциал Прикамья. Энергетики активно работают с ООО «Камский кабель», ООО «Электрощит-энергопродукт», ЗАО «Корунд-Вест» и другими поставщиками продукции для предприятий электросетевого комплекса.
© «Вечерние Ведомости»
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