Бизнес - социально ответственный

16:52 | 27.04.2018

В Пермском крае Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко решает важные задачи

В этом году исполняется 5 лет с начала функционирования программы «Общество и диабет», которая реализуется на территории Пермского края Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко совместно с Научно-образовательным центром прикладных химических и биологических исследований при Пермском национальном исследовательском политехническом университете. За это время была проведена огромная работа по оказанию помощи больным сахарным диабетом на территории Пермского края.

Об итогах использования финансовых средств, выделенных Фондом, рассказал координатор этой программы, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Солодников:

- В первую очередь помощь требовалась тем людям, которые проживают далеко от краевого и крупных районных центров, поэтому первым направлением работы с Фондом стала организация выездных врачебных бригад, в состав которых входили эндокринологи, хирурги, офтальмологи, специализирующиеся на лечении сахарного диабета и его осложнений. Консультативная помощь была оказана более чем 1000 человек, проживающим в отдаленных территориях Пермского края, таких как Красновишерский, Кудымкарский, Юрлинский, Большесосновский и другие районы.

Кроме того, на средства Фонда было закуплено новейшее оборудование для суточного мониторирования глюкозы «iPro™2» (с наборами сенсоров). Такой прибор записывает все суточные колебания глюкозы в крови, что необходимо для подбора правильного лечения. В Октябрьский район Пермского края был направлен портативный анализатор гликолизированного гемоглобина. Медицинским оборудованием были дооснащены Пермская областная клиническая больница, Пермская областная детская клиническая больница, МСЧ №1 г. Перми и несколько районных больниц Пермского края.

За счет средств Фонда на территории края была создана и оснащена сеть школ, в которых проводится обучение правильному образу жизни больных сахарным диабетом. Больные, прошедшие обучение в школе диабета, реже получают осложнения, поскольку они обучены правильному подбору диеты, систематическому контролю уровня глюкозы, рациональному режиму труда и отдыха, что существенно улучшает качество жизни и снижает расходы по нетрудоспособности. Финансовую поддержку получили преподаватели и медсестры школ диабета. В этом году Фондом закуплено и передано в Городскую клиническую больницу №4 оборудование для организации трех новых школ диабета.

Еще одно направление программы - просветительское. Все 5 лет Фонд ежегодно принимал участие в проведении конференций в Международный день диабета, издавая и распространяя методические рекомендации и пособия для больных и врачей-эндокринологов. За счет программы было проведено обучение врачей-эндокринологов и врачей общей практики методике преподавания в школах для больных сахарным диабетом.

За весь период существования проекта сформировались хорошие связи между районами Пермского края и диабетическими центрами. Врачи получили возможность консультироваться по всем вопросам в режиме реального времени, т.к. в рамках программы «Общество и диабет» было приобретено оборудование для создания компьютерной сети. Оборудование было поставлено в Гремячинскую ЦГБ, Чайковскую ГП №1, Юсьвенскую ЦРБ и ряд других медучреждений Пермского края.