Двойные стандарты «Пермского стандарта»

14:56 | 17.04.2018

В ассоциации ТСЖ занимаются чем угодно, позабыв о своих прямых обязанностях

Тема ЖКХ традиционно относится к самой интересной для российского народонаселения. Причем в разных территориях она поворачивается разными сторонами, с учетом реалий и общественной значимости. В Перми, например, один из самых долгоиграющих сюжетов — тянущаяся из глубины времен разница тарифов на тепловую энергию для потребителей «Т Плюс» и «ПСК». Один дом стоит на магистрали и платит чуть ли не оптовую цену, другой по воле судьбы оказался на распределительных сетях, которые нужно обслуживать и содержать за отдельные деньги. В итоге гигакалория обходится жителям значительно дороже.

Это понятно, но все равно обидно. А значит, есть повод для перманентного недовольства. Обыгрывать его можно бесконечно долго. И при правильном подходе даже превратить тему в постоянную кормушку.



Кто эти люди?



Защита прав потребителей — дело, поощряемое законом, хорошее и справедливое. Но, похоже, не все борцы за справедливость работают на результат. Некоторых привлекает сам процесс. Что же они такого в нем находят?



Возьмем, к примеру, Ассоциацию содействия жилищному самоуправлению «Пермский стандарт», которую возглавляет Александр Зотин, еще несколько лет назад никому в Перми не известный деятель. По собственной оценке общественной организации, она объединяет почти сотню пермских ТСЖ. Спорить не будем — полный список членов ассоциации найти не удалось.



Ассоциация вроде бы делает общественно полезное дело. Но действует при этом несколько странно. С одной стороны, явно не пренебрегает пиаром, стараясь по любому поводу публично доложить об успехах, в том числе на антироссийских митингах. С другой — старается не светить свою внутреннюю кухню. Даже на собственном сайте в разделе «Раскрытие информации» радует посетителя исключительно перечнем документов, которые обязывают организации, управляющие домами, раскрывать эту самую информацию. Это при том, что у самой захудалой УК в этом разделе вы найдете сведения о ее собственной деятельности. В общем, проблемы с прозрачностью имеются.



Зато на сайте подробно изложено, чем занимается ассоциация. Она предоставляет своим членам разнообразные услуги — от участия в тематических семинарах до помощи в выборе подрядчиков (этот пункт неплохо бы посмотреть с точки зрения интенсивности трения правой руки о левую, или, еще проще, кумовства по типу «своим да нашим»). А еще ТСЖ, вступившее в ассоциацию, получает право «доступа к закрытым разделам сайта ассоциации». Чудеса.



За все это ТСЖ должно платить членские взносы в размере 10 000 рублей. Интересно, знают ли об этом жители домов, опекаемых ТСЖ? Все ли квартирособственники дружно проголосовали за такие «нужные» траты?



Для тех, кто еще не решился примкнуть к общественной организации, отдельное предложение: «Внутри Ассоциации вы найдете друзей и поддержку. Опытные коллеги поделятся с вами своей практикой». Как будто писано рукой сектанта…



Интересный документ — «Финансовый отчет Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» за период 01.08.2015–31.07.2016». Ничего посвежее найти не удалось.

За этот период организация собрала членских взносов 830 250 рублей, оказала платных юридических услуг на 40 250 и одолжила где-то 95 000. Плюс пожертвования юридических и физических лиц на уставную деятельность — 350 250 рублей.



Вот хотелось бы поподробнее узнать, кто эти жертвователи? Еще в 2013 году в СМИ впервые промелькнула информация о связи «Пермского стандарта» с «Союзом защиты пермяков», который финансировался иностранными агентами типа Агентства по международному развитию США USAID или «АГОРА». Или, может, руку помощи протягивает НП «Институт развития прессы — Сибирь» из Новосибирска — организация, получившая от прокуратуры требование о регистрации в качестве иностранного агента?



Или, вероятно, неизвестный доброжелатель — давний соратник Александра Зотина Александр Труфанов? В разное время оба пытались постучаться в политику. А теперь г-н Труфанов — партнер по «Пермскому стандарту», директор компании «Домофоны Прикамья Плюс» и сильно судимый представитель Российской Церкви христиан веры евангельской. Даже, помнится, публичное интервью давал на конференции РЦХВЕ под названием «Я и дом мой будем служить господу». Дом — это в смысле ТСЖ?



Но вернемся к отчету ассоциации. Его расходная часть еще интереснее. Председатель правления г-н Зотин, например, получает зарплату как консультант. Помимо зарплат, в расходах значатся еще и выплаты премии. Услуги дизайна и печати — 361 тысяча рублей. Аренда офиса ИП Галицкий Денис Григорьевич — 87 тысяч. А везде пишут — гражданский активист…



Кроме того, имеется еще и оплата юридических услуг: ООО «Центр КОТ» (20 тысяч рублей), ООО «Проспект-С» (110 тысяч), командировочные расходы юристов (48 тысяч с копейками). Суды, очевидно? Отчего тогда издержки не отнесены на счет проигравшей стороны? Или сотня пермских ТСЖ оплачивает проигранные тяжбы? Не говоря уже о том, что «Проспект-С» — фирма Виталия Степанова, члена правления Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт».



Куда идет денежный поезд



Совокупная задолженность за тепло по ТСЖ, входящим в ассоциацию, превышает десятки миллионов рублей. Платить или судиться? Конечно, монополистов нужно держать в тонусе. Но мы уже говорили: тут процесс важнее результата. Исковая деятельность кипит, суды — как по взысканию неплатежей за теплоэнергию, так и по оспариванию тарифов — длятся по полгода и больше, граждане все это время исправно платят ТСЖ за тепло. А ТСЖ в нарушение закона перечисления ресурсоснабжающей организации на это время приостанавливают.



Где находятся в это время собранные средства? Крутятся на депозитах? Куда девается «дельта», если в период судов ТСЖ могли собирать с людей по тарифу ПСК, а в результате успешной судебной тяжбы расплачиваться по тарифу «Т Плюс»?



Впрочем, при удачном раскладе монополиста можно и вовсе оставить на бобах — например, на основании истечения сроков исковой давности. То есть вообще не платить за тепло, поставленное в спорный период. Кого волнует, что энергетики понесли убытки? Но в то же время что-то не слышно, чтобы ликовали граждане, получившие назад платежи пятилетней давности.



И опять тот же вопрос: а эти деньги пять лет чем занимались? На кого работали?



Противостояние энергетиков и ассоциации «Пермский стандарт» продолжается не первый год. И если общественные активисты называют свою деятельность борьбой за демонополизацию отрасли ЖКХ, то их оппоненты говорят о сложившемся механизме ухода от платежей и схеме, направленной на аккумулирование чужих средств. Собственно, рядовому гражданину должно быть всё равно, куда там идут платежи таких же жителей за тепло и горячую воду. Но остаться полностью равнодушным не получается: денежки явно попадают куда-то не туда, и без Шерлока Холмса с доктором Ватсоном понятно. И судя по процветанию «общественного бизнеса» — деньги неплохие.



Впрочем, в некоторых ТСЖ не брезгуют и мелочовкой. Есть обращения в компетентные органы от жителей — членов ТСЖ из числа товариществ, входящих в ассоциацию. Например, заявление о некорректном начислении платежей в ТСЖ «Авиатор». Жители сообщают: по утвержденным РСТ тарифам для потребителей «Т Плюс» гигакалория стоит 1319,13 рубля, а ТСЖ в квитанции указывает 1325,10. Почему так? Или голос простого жильца не учитывается идеологами «Пермского стандарта»? Может, им только резонансные в масштабе города дела подавай?



Отдельная тема — «помощь» ТСЖ в выборе подрядчиков для обслуживания домов, домофонов и прочего хозяйства, привлечение к юридическому обслуживанию близких людей и аффилированных фирм. Впрочем, мы эту тему, кажется, уже случайно раскрыли, когда упоминали о бизнес-интересах Александра Труфанова и Виталия Степанова.



Хотя есть и другие, конечно. Например, ООО «ТСЖ-Сервис», на момент создания которого учредителями значились некто Волгарев Д.А. (а вот до жителей донесли, кто это такой?) и опять-таки Степанов В.В., — кажется, уже третья конторка по счету под этим названием? Не ее ли, случайно, рекомендует ассоциация своим членам для обслуживания и подрядных работ?



Согреемся теплом души



У пермских коммунальщиков — горячая пора. Пора приступать к летним ремонтам, от этого каждый год никуда не деться: требуется по правилам. Между тем во многих ТСЖ «Пермского стандарта», если уж совсем строго по закону, мог бы еще не начаться и предыдущий отопительный сезон. Еле вырулили.

В августе прошлого года срыв графиков подготовки к зиме был зафиксирован в ТСЖ ассоциации повсеместно. Спасибо «ТСЖ-Сервис», надо полагать?

Энергетики отправляли письмо за письмом в районные и городскую администрации, прокуратуры районов и города, Инспекцию государственного жилищного надзора края. Смысл везде один: организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, игнорируют требования законодательства. Акты технической готовности систем теплопотребления не были выданы ни к 1 августа, ни к 15-му.



Даже на конец сентября далеко не во всех домах были выполнены работы, предусмотренные Правилами технической эксплуатации энергоустановок и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Минэнерго России. В числе невыполненных работ — гидравлические испытания внутридомовых систем, узлов управления МКД, бойлеров. Нарушения выявлялись по ТСЖ «Качаловский», «Авиатор», «Макаренко 44», «Камышловская 21» — и так далее. Фиксировались отсутствие проектной документации на систему теплопотребления МКД, невыполнение мероприятий, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания.



Вместо своевременного выполнения требований безопасности накануне запуска тепла ТСЖ начали ранжировать их по важности и «целесообразности». Хотя тут все до них решено: невыполнение технических требований к инфраструктуре домов создает угрозу ЧС. Вот бы чем ассоциации «Пермский стандарт» заняться-то. Но тогда придется забыть о распиаренных судебных процессах и общегородской известности. Согласятся ли?..



ФОТО: podslushanoperm.ru