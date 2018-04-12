Пермь: газетный номер
16:23 | 13.04.2018
Пермская филармония приглашает на мировую премьеру «12 хоров» Александра Изосимова
Вот что сам автор рассказывает о своем произведении:
— 12 хоров для хора a cappella я начал писать в мае 2016 года, а через месяц завершил произведение. Не было никакого внешнего повода, который бы побудил меня к сочинению. Однако в 2013 году после удачного концерта в Пермской филармонии был разговор с художественным руководителем Уральского государственного камерного хора Владиславом Новиком. Очень деликатно маэстро намекнул мне, чтобы я написал еще сочинения для хора. Писать на заказ не люблю, но так получается иногда, что прозвучавшая мысль через некоторое время оживает во мне замыслом. Так случилось и в этот раз. Оказалось, хоры просятся наружу. Отдавшись стихийному течению процесса, я отмечал про себя: вот тут надо одно, тут другое. Почему-то мне очень нужен был хор о настроении святого Грааля, о чаше, куда была собрана кровь Христа. Под рукой не было подходящего текста, тогда сел и сочинил его сам и почти одновременно написал музыку, или даже чуть ранее. У этого хора возникло как бы отражение состояния: возник «Ноктюрн-хор» без слов. Размещенные почти по краям цикла оба хора как бы создают подобие чаши. Христианская направленность цикла была усилена образом из «Фауста» Гете. Это обращение души человека со слезной мольбой к Богоматери (хор «Молитва Маргариты»). Общечеловеческая тематика вызвала потребность в контрасте. Таким контрастом стала серия хоров русской тематики. Причем русской в широком смысле этого слова. Русское пространство включало не только русское как таковое (хор «Тамбовская казначейша»), но и грузинские мотивы (хоры «Грузинка», «Пляска на горах»), и духовные миры, осеняющие Русь (хор «Ангел»), и прошлое (хоры «На поле Куликовом», «Эпическая песнь»), и близкие к нам времена (хор «У самого моря»), и обитателей моря (хор «Дельфины»), и особенность национального смешливого духа (хор «Смеюнчики»). Причудливое сочетание разного сплелось, срослось в целое. Конечно, эти хоры можно исполнять и по отдельности. Я это сразу предложил Владиславу Новику, но он настоял, что исполнять будет целиком. Как в прошлый раз, когда он со своим коллективом поднял произведение «Сопереживание душе», которое коллеги-хоровики считали неисполнимым (тогда на репетиции с замиранием сердца я следил, как рождается звучание, как преодолеваются стереотипы мышления, предвзятость). Так и теперь волнуюсь, жду. Мне хочется, чтобы музыка этих хоров произвела хорошее впечатление на слушателей, стала событием в культурной жизни города, обрела исполнительские коллективы. Но первым таковым станет замечательный Уральский государственный камерный хор под управлением народного артиста РФ Владислава Новика.
Для справки
Александр Михайлович Изосимов — современный петербургский композитор, родился в 1958 году. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции народного артиста России профессора Б. И. Тищенко.
В 1990 году А. Изосимов становится членом Ленинградского Союза композиторов. Однако академизм творческих установок Союза, сохранившийся с советских времен, служил серьезным препятствием в развитии индивидуальных качеств музыканта. Профессиональные интересы композитора требовали глубоких знаний не только отечественных традиций, но и языковых основ западноевропейского авангарда.
А. Изосимов собирает достойную коллекцию записей, партитур музыкальных произведений мастеров зарубежного и русского авангарда и организует на базе Российской национальной библиотеки творческие встречи с современной музыкой для всех желающих. Он читает лекции и рассказывает о сочинениях П. Булеза, К. Штокхаузена, Я. Ксенакиса, Д. Лигети, Л. Ноно, а также о судьбе и творчестве А. Шнитке, С. Губайдулиной, Э. Денисова и других композиторов второй половины ХХ века.
В 1994 году его приглашают на должность редактора радио «Классика» в ГТРК Петербурга. За четыре года существования канала А. Изосимов выпустил свыше тысячи программ.
Это истинно русский музыкальный художник, русский музыкальный философ. Основал новый музыкальный метод, названный автором «дышащий лад». Этот метод создает эффект дыхания, оживляющего духовные концепции сочинений композитора. Музыкальный метод А. Изосимова стал открытием для музыкантов и слушателей.
Казалось, само мироздание проявляется через звуки в каждом своем мгновении — то напряженно замедленным, вязким насыщенным звучанием, то резко обрывающимся в столь же напряженной паузе, в глубине которой вновь зарождается звук. Яркая экспрессия музыкального языка произведений Александра Изосимова сродни выразительной живописной пластике Пауля Клее. Творчество композитора получило высокую оценку Альфреда Шнитке
во время показа в Гамбургской консерватории. Прославленный мэтр пригласил молодого автора на интервью с ним, которое снимало Кельнское телевидение.
Произведения Изосимова звучат в России и за рубежом. Среди исполнителей ведущие солисты мировых оперных театров: Геннадий Беззубенков, Олеся Петрова, Маргарита Грицкова, Мария Людько, Мария Литке; виртуозы-инструменталисты: скрипач Владислав Песин, пианист Николай Мажара; гастролирующие коллективы: Уральский государственный камерный хор и Московский ансамбль современной музыки; симфонические оркестры Санкт-Петербурга и Самары. Творчество композитора стало предметом научного рассмотрения, ему посвящены научные статьи, книги. В списке сочинений: опера «Потерянный рай», балеты «Избранник», «Сказка о зеленой змее и прекрасной Лилии», кантата «Куликовская битва» для хора и оркестра, симфония, четыре инструментальных концерта (фортепианный, два скрипичных и виолончельный), симфонические образы «Лики», «Иаония. Благодарность Жизнедателю» для хора, органа и камерного оркестра, «Химеры» для ансамбля инструментов, два струнных квартета, две сонаты (фортепианная и виолончельная), секстет «Когда душа моя была облаком», трио «Боги легконоги», дуэт Infernale, фортепианное трио памяти Бориса Тищенко, фортепианный цикл «Превращение», «Царевна-Лебедь» для фортепиано, сорок вокальных произведений. Международную известность получили вокальный цикл «Песни прекрасного пришельца», хоровая поэма «Сопереживание душе» для хора a cappella, виолончельная соната, симфонические моменты «Витязь в тигровой шкуре». Шагом вперед в плане поисков новых решений модальной гармонии и технологии музыкального языка «дышащий лад» стали «12 хоров a cappellа» на стихи А. Ахматовой, А. Блока, И.В. Гете, М. Лермонтова, Кара-Дарвиша, В. Хлебникова, А. Изосимова. Настроение святого Грааля, воспринятое и сопережитое в духе антропософии Рудольфа Штейнера, стало ключевым композиционным моментом цикла. Ему контрастируют темы русской военной истории, провинции, Кавказа. Александр Изосимов — в кульминационной поре своего творческого поиска.
© «Вечерние Ведомости»
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