В Перми рассчитали уровень надежности застройщиков

11:24 | 5.04.2018

По оценкам экспертов, «КОРТРОС» в числе лидеров по всем показателям

Последние тенденции на строительном рынке и законодательные новации стали основными темами Камского форума профессионалов рынка недвижимости. Одна из крупнейших общественных площадок Приволжского и Уральского федеральных округов собрала риелторов, застройщиков, представителей власти из полутора десятков регионов России. В числе других обсуждались и тренды, уже заданные на федеральном уровне.



Так, на последнем заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде, посвященном развитию строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, жилищное строительство названо одним из драйверов развития страны на ближайший экономический период. Особенно если опираться на базовую цифру по строительству жилья, которая прозвучала в Послании президента Федеральному Собранию, — 120 млн кв. м в год. Это в полтора раза больше, чем сегодня. Возникает вопрос: как выйти на новые показатели, не рискуя увязнуть в долгостроях? Иными словами, кто должен строить?



Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень в своем выступлении отметил: в Минстрое понимают, что строительные компании отличаются с точки зрения надежности. Поэтому сейчас рассматривается возможность составления федеральных рейтингов застройщиков. При этом министр пояснил, что высокие позиции в рейтинге могут иметь и непосредственный экономический эффект — например, отражаться на тарифах на подключение строящихся объектов к сетям. А это уже составная часть себестоимости квадратного метра.



Вполне логично, что вопросы формирования Рейтинга добросовестных застройщиков прозвучали и на Камском форуме. Партнер форума Социологическое агентство СВОИ представило такой рейтинг по Перми — пока на основе экспертных оценок. Это первая часть масштабной работы: основным и самым «весомым» компонентом итогового рейтинга должно стать мнение потребителей, прежде всего новоселов домов, построенных участниками рейтинга.



Тем не менее оценки экспертов весьма интересны. Их было привлечено более 70 — представители организаций по поддержке обманутых дольщиков и органов власти, владельцы и сотрудники агентств недвижимости, оценочных компаний, банков, а также общественники, застройщики и аналитики рынка. При этом анализировались несколько десятков показателей, которые тоже были ранжированы на основании опроса экспертов.



На первое место по значимости аналитики рынка поставили соблюдение сроков сдачи объектов, на второе — устойчивость финансового ресурса застройщика. Третий по значимости критерий — соблюдение сроков строительства по незавершенным объектам. В то же время опрошенные признали, что как для потребителей для них самым значимым был бы критерий качества объекта, а потом уже сроки строительства, цена и расположение жилого дома.



По оценке экспертов, наименее проблемным застройщиком на территории Перми является «КОРТРОС». Степень рискованности сотрудничества с компанией респонденты оценили всего в 4,6 % из 100!



По критерию «Добросовестный застройщик» «КОРТРОС» вошел в пятерку лучших. А количество респондентов, готовых рекомендовать компанию в качестве партнера (для приобретения квартир либо иного сотрудничества), выросло по сравнению с исследованиями 2013 года более чем в 3 раза. По качеству возводимых домов компания в первой тройке.



И наконец, по экспертной оценке надежности строительных компаний в баллах от 1 до 5 «КОРТРОС» набрал 4,25 и уверенно возглавил рейтинг. Также компания лидирует по показателю финансовых возможностей — 4,28.



— Конечно, такие результаты не могут не радовать, — прокомментировал генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев. — Мы обращаем внимание на результаты независимых исследований, которые начали появляться в последние 5 лет. Для нас это и есть объективная оценка наших позиций на рынке, потому что сами мы таких исследований не проводим и не заказываем. Согласно независимым оценкам, показатели компании постоянно растут, а это соответствует нашим целям. Очень важными будут для нас и следующие этапы формирования Рейтинга добросовестных застройщиков, где респондентами выступят уже потребители. Мы работаем с клиентами на всех стадиях, в том числе после того, как они вселяются в дома, — как минимум в течение гарантийного срока, предусмотренного законодательством: три года на оборудование и пять лет на основные элементы дома. Причем работаем плотно, обеспечивая постоянный контроль и взаимодействие с нашими покупателями. И естественно, дорожим их мнением.



По оценкам экспертов, принявших участие в работе над рейтингом, «КОРТРОС — крупный федеральный девелопер с мощным финансовым ресурсом, а также высокими требованиями к качеству строительства в самом широком смысле». Среди основных преимуществ «КОРТРОСа» выделены также статус и репутация Группы, стратегия на комплексное освоение территории и пространственно-ландшафтное разнообразие проектов. И конечно, сроки строительства.



С этим показателем у «КОРТРОСа» тоже все в порядке. Строительство дома по Революции, 54, в ЖК «Гулливер», который запланировано сдать в этом году, идет с опережением графика.



ФОТО: АО «КОРТРОС-Пермь»