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Пермь: газетный номер


13:59 | 3.04.2018

В Пермском краве растет рынок нелегальных перевозок

Экономия на безопасности пассажиров принимает угрожающие размеры

«Чернушка, Куеда, Кудымкар», — негромко, но настойчиво повторяет крепкий мужчина в коже в нескольких метрах от главного входа в пермский автовокзал. Дальше до самых дверей выстроились его коллеги. Типажи разные, смысл один: нелегалы, никого не стесняясь, набирают клиентов. Желающие есть, иначе эта сомнительная кавалерия тут не отиралась бы. Но и жалоб от пассажиров на навязчивый сервис тоже хватает. При появлении сотрудников охраны «зазывалы» разбегаются, потом собираются снова на привычных местах.

Проблема существует давно, и не только в Пермском крае конечно. А с появлением интернет-агрегаторов, развитием соцсетей, где нелегал тоже может набрать клиентов, только усугубилась. Изначально цель была благая — помочь людям подобрать попутчиков в дальнюю поездку. Теперь этот сегмент рынка заполонили нелегалы, которые занимаются регулярными перевозками. Сегодня в Сети ежедневно появляется до 40–50 предложений уехать из Перми.

Нелегальное сообщество даже уже структурировано. Отдельная группа — перевозчики на легковых такси, которые трудятся в том числе и без разрешения на работу. Отдельно — перевозчики на транспорте вместимостью больше 8 человек: микроавтобусы и более солидные транспортные средства. Они обычно представляются заказными, часто и табличка «Заказной» на лобовом стекле имеется. Это очень удобно: регулярные перевозки регламентируются законом гораздо более жестко, чем заказные поездки. В том числе требуется согласование с организатором перевозок, в нашем случае краевым минтрансом, и с автовокзалом, если используется его инфраструктура. А повесил табличку «Заказной» — и сам себе перевозчик.

Главная составляющая проблемы, конечно, безопасность пассажиров. Нелегальный автотранспорт не проходит предрейсовый осмотр, а значит, и на техобслуживании всегда можно сэкономить. Водители перед рейсом медосмотр тоже не проходят, о страховке для пассажиров и говорить нечего. Нет разрешительных документов — значит, нет и прозрачности в работе. Случись что — ответственность понесет водитель, но никак не организатор теневого бизнеса.

Добавьте к этому экономический компонент: нелегалы не платят налоги и при этом отбирают работу у добросовестных, лицензированных перевозчиков. У тех, кто вкладывается в безопасность пассажиров. У них на себестоимость перевозок ложатся и страховки, и договоры с медиками, и предрейсовые осмотры транспорта, они согласовывают весь процесс с организатором, оплачивают пользование инфраструктурой автовокзалов. И при этом связаны еще множеством ограничений, в том числе и расписанием. А в результате законный перевозчик молча наблюдает, как шустрый нелегал у него под носом выметает клиентов и везет за те же деньги, а иногда и дороже.

Это еще хорошо, что молча, а то мы уже в шаге от разборок на дорогах. И тут мы, собственно, возвращаемся к теме безопасности пассажирских перевозок в Пермском крае. Потому что конфликты в такой ситуации неизбежны.

Доля рынка, которую захватили нелегалы, везде разная. В Перми она меньше, в пределах 10 %, в основном за счет того, что пассажиропоток большой и таксисты тут погоды не делают. Скорее просто мешают. А вот в Кудымкаре нелегалы пассажирам и к кассе подойти не дают, хватают за руки в буквальном смысле, требуют сдать уже купленные билеты. В Перми, конечно, так не забалуешь. А в небольшом Кудымкаре физической охраны у касс нет — люди остаются один на один с крепкими мужчинами в коже.

Не лучше картина и на других небольших автовокзалах и автостанциях. Здесь нелегалы могут контролировать до 60–70 % рынка. Законные перевозчики отменяют рейсы из-за отсутствия пассажиров. И это им влетает в копеечку. Так можно и вообще потерять легальный рынок перевозок.

Конечно, легальный перевозчик может пойти законным путем. Тем более что он, как правило, знает конкурента в лицо, может указать в жалобе и фамилию нелегала, и госномера его транспортных средств. Вопрос в том, куда эту жалобу нести. То ли в ГИБДД, то ли в УГАДН — Управление государственного автодорожного надзора по Пермскому краю, в минтранс или УФАС — ведь недобросовестная конкуренция налицо? Не сомневаемся, что примут такую жалобу в любых органах. Вот только что они с ней будут делать?

…Есть в Перми в прямой видимости от автовокзала такое пикантное местечко — платная парковка у общежития на Попова, 58. Там и дожидаются клиентов таксисты и автобусы, украшенные табличкой с названием населенного пункта и номером телефона. И предъявить им, по сути, нечего: заплатили за парковку и стоят. А то, что у некоторых при этом госномер прикрыт бумажкой, так ведь надо, чтобы кто-то постоянно ходил, проверял… Ближе к автовокзалу уже и знаки поставили, что стоянка запрещена, — все равно стоят, причем в два ряда. А пассажиров высаживают в третьем.

Тут бы по уму-то эвакуаторы запустить. Вот только Пермь — город большой, нет у ГИБДД возможности сконцентрировать все силы на отдельно взятом пятачке. Городская дирекция дорожного движения помогает чем может — изменили маршруты комплексов «Парк-Райт», чтобы заезжали на рыночную площадь. Правда, от фиксации нарушения до момента, когда водитель получит «письмо счастья», проходит месяца два — два с половиной. Но все же нелегалов на этой площадке действительно стало меньше.

Проблема, повторимся, существует повсеместно. Но в некоторых регионах есть опыт ее решения. Успешно пресекается деятельность нелегальных перевозчиков в Челябинской области. Там разработали нормативные акты, которые касаются заказных перевозок, они регламентированы так, что все отправления таких автобусов согласовываются с организатором перевозок в регионе. Давно и успешно пресекают работу нелегалов в Москве. Там подписано соглашение о межведомственном взаимодействии надзорных органов и правительства, организованы контрольные мероприятия, каждый месяц проходят выездные проверки.

Вполне очевидно, что без межведомственного взаимодействия не обойтись и у нас. Потому что в контрольных мероприятиях должны принимать участие как минимум ГИБДД, УГАДН, которое владеет информацией о наличии или отсутствии лицензии, организатор перевозок в лице минтранса. Словом, работать нужно системно и в едином ключе.

Эта работа уже начата. При минтрансе создана рабочая группа по вопросам нелегальных перевозок, готовится нормативная база. ПКГУП заключило договор с официальным перевозчиком для организации легальных перевозок пассажиров такси, для этих целей выделен участок привокзальной территории.

…Списки ДТП, погибших, пострадавших на трассах Прикамья пополняются ежедневно. К сожалению, нет статистики, сколько происшествий приходится на долю нелегальных перевозчиков. А надо бы говорить об этом открыто: люди должны знать, чем рискуют.

Не говоря уже о том, что желание уехать вне расписания может обернуться и прямым криминалом. Знаешь, куда хочешь попасть, но где окажешься? Что за попутчики сидят в такси у тебя за спиной? И обратная сторона вопроса, которая очень беспокоит правоохранительные органы: что за багаж могут перевозить пассажиры, которые не пожелали ехать регулярным рейсом?

Не далее как в марте, например, имела место попытка отправить неучтенным багажом два мешка среднеазиатского курительного зелья «насвай» в райцентр Прикамья. Для сравнения — в апреле должна заработать система почтовой отправки багажа через камеры хранения действующих автовокзалов и автостанций Пермского края.

В общем, вопросов много, и все ответственные ведомства это понимают. Просто для решительных действий не хватает… чего? Трагедии?

Фото: Вечерние ведомости

Ольга Борзун © «Вечерние Ведомости»

 


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