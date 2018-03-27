В Кизеле супружеская пара осуждена за совершение преступлений в отношении сотрудников полиции

11:39 | 29.03.2018

В Кизеле оглашен приговор двум местным жителям — 38-летнему мужчине и его 42-летней жене, сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю. Они признаны виновными в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Кроме того, женщина осуждена за нарушение неприкосновенности жилища.



В ноябре 2016 года в дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что на автостанции мужчина препятствует сотрудникам управления государственного автодорожного надзора осуществить арест его транспортных средств. Прибыв на место происшествия, оперуполномоченный отделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции принял необходимые меры для пресечения противоправных действий нарушителя. Женщина, пытаясь защитить своего мужа и воспрепятствовать законной деятельности полицейского, нанесла оперативнику многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела.



В феврале прошлого года сотрудники ГИБДД остановили автобус ПАЗ, принадлежащий подсудимым, который осуществлял перевозку пассажиров при наличии неисправностей, при которых эксплуатация автотранспорта запрещена. Находясь на автобусной остановке, супруги, с целью воспрепятствования законной деятельности полицейских, применили в отношении них насилие. При этом обвиняемая направляла травматическое оружие на правоохранителей и пыталась произвести выстрел. Кроме того, правонарушители в присутствии третьих лиц высказывались в адрес представителей власти грубой нецензурной бранью.



Также установлено, что женщина причастна еще к одному преступлению. Она, толкнув 75-летнего пенсионера руками в грудь, незаконно проникла в его квартиру, чем нарушила конституционное право гражданина на неприкосновенность жилища.



Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю по всем фактам противоправной деятельности злоумышленников возбудили уголовные дела.

Судом оба гражданина признаны виновными в инкриминируемых деяниях. 38-летнему мужчине и его супруге назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении. 42-летней женщине предоставлена отсрочка исполнения приговора до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Кроме того, оба должны возместить моральный вред, причиненный потерпевшим.



— Стоит отметить, что осужденные неоднократно писали жалобы в различные инстанции, утверждая, что сотрудники полиции неправомерно исполняли свои служебные обязанности. Также семейная чета, с целью создания общественного мнения, размещала в сети Интернет тщательно смонтированные видеофайлы, в которых их противоправная деятельность была удалена, а остались лишь кадры их задержания. Суд поставил точку в этом деле, признав мужчину и женщину виновными в инкриминируемых им преступлениях, — отметил председатель Общественного совета при краевом МВД Владимир Микляев.

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю