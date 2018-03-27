Пермяки встречают «Весну без долгов»

18:01 | 28.03.2018

В краевой столице стартует уникальная акция по погашению коммунальной задолженности

Что бы там себе ни думала погода, а на дворе весна. Это значит, что близится завершение сложного зимнего сезона для ресурсоснабжающих организаций и начало нового коммунального цикла. Он в Перми всегда стартует именно весной: за лето предстоит подготовить городское хозяйство к новой зиме, обеспечить пермякам беспроблемный отопительный сезон.



Именно сейчас, в коммунальное межсезонье, в краевой столице объявлена акция «Весна без долгов». Ее проводят ресурсоснабжающие компании совместно с администрацией Перми. Время выбрали не случайно: еще месяц-другой, и пермяки начнут собираться в отпуска и разъезжаться по дачам. А для сетевых компаний наступит горячая пора ремонта.



— Акция «Встретим весну без долгов» важна именно сейчас, — считает заместитель главы города Перми Сергей Романов. — Мы вступаем в подготовительную кампанию к отопительному сезону 2018–2019 годов. Призываю пермяков принять участие в акции и рассчитаться с долгами за коммунальные ресурсы, чтобы мы получили дополнительные средства для ремонта канализационно-водяной, тепловой системы, энергосистемы города. Все это — единое городское хозяйство, оно направлено на каждый дом в отдельности. Ведь, по большому счету, жители платят для того, чтобы жить в своих домах и квартирах комфортно, в тепле.



Чтобы было тепло…



Пермские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбытПлюс» объявили о проведении акции для клиентов «Весна — тают пени». Она адресована жителям, которые по тем или иным причинам накопили долги за отопление или горячее водоснабжение. Они получают возможность в период с 1 апреля по 31 мая погасить задолженность без пеней. Для удобства потребителей в этот период сумма задолженности будет выставляться абоненту отдельной строкой в квитанции. Правда, предложение касается только тех потребителей, которые рассчитываются с теплоснабжающими организациями «Т Плюс», ООО «ПСК» напрямую.



На сегодняшний день долги за тепло за два месяца и более имеют порядка 5 тысяч пермских абонентов, средняя сумма долга — 25 тысяч рублей. А в топ-10 должников суммы доходят и до полумиллиона. Штрафные санкции, судебные процедуры, исполнительное производство и принудительное взыскание — в рамках акции есть возможность всего этого избежать. Причем накануне сезона отпусков, когда и выезд за границу может оказаться под угрозой.



— Клиентам, которые в период акции погасят сумму основного долга, автоматически будут списаны пени, — поясняет директор по продажам Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ плюс» Алексей Комаров. — Они смогут уплатить долги без дополнительной финансовой нагрузки. Мы не впервые проводим такую акцию и знаем, что она мотивирует. А положительные результаты акции в прошлом году свидетельствуют, что и в целом граждане ответственно подходят к оплате теплоресурсов. Предложение погасить долг за отопление и горячую воду на выгодных условиях — шаг навстречу нашим клиентам. И дополнительная возможность еще раз напомнить о важности оплаты коммунальных услуг перед стартом летней ремонтной кампании. Ведь платежи населения — основа надежной подготовки инфраструктуры к следующей зиме. Эти средства инвестируются в реконструкцию теплосетевого хозяйства, что в конечном итоге скажется на качестве и надежности теплоснабжения.



…светло



Актуальна тема задолженности по платежам и для электроэнергетиков. А сама акция — для должников за электроснабжение. Сегодня Жилищный кодекс РФ предусматривает достаточно большие пени на задолженность физических лиц. Они составляют со второго месяца просрочки 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с третьего и за все последующие — 1/130 ставки рефинансирования. То есть для злостных неплательщиков цена вопроса — до 20 % годовых. А значит, долги нарастают как снежный ком. Для других потребителей, не входящих в категорию «Население», условия еще более жесткие — там начисление пеней начинается с первого дня образования задолженности.



Кроме того, в случае накопления задолженности, превышающей два норматива потребления, граждане получают уведомление с требованием погасить долг в установленные сроки и предупреждением об отключении от электроснабжения. Если и это не действует, электроэнергия будет отключена, и для ее повторного подключения придется не только погасить долг и пени, но также оплатить услугу по подключению — еще 1000 рублей.



Чтобы избежать таких серьезных последствий, достаточно в апреле погасить сумму основного долга за электроснабжение, которая указана в квитанции потребителя, поясняет заместитель генерального директора — директор по сбытовой деятельности ПАО «Пермэнергосбыт» Александр Шелеманов:

— Мы присоединились к акции, тем самым сделав шаг навстречу потребителям, чтобы они могли уплатить долги и избежать штрафных санкций. Суть акции в том, что при погашении задолженности за поставленную электроэнергию для бытовых нужд в течение апреля с потребителя не будут взыскиваться пени за эту задолженность. Информацию о долге можно получить в вашем «Личном кабинете» на сайте компании, по многоканальному телефону 2006300 или в ближайшем офисе «Пермэнергосбыта». Там же можно произвести сверку, получить информацию тем, кто не знает номера своего лицевого счета.



…и вода текла из крана



К акции «Весна без долгов» присоединилась компания ООО «НОВОГОР-Прикамье». Но здесь напоминают: принять участие в акции смогут только те потребители, у которых есть прямые договоры с компанией.



— Таких договоров у нас сейчас 118 тысяч, — рассказывает директор по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-Прикамье» Николай Иванов. — В Перми это примерно 12–13 % жителей. Мы приглашаем пермяков активнее переходить на прямые договоры, в том числе на водоснабжение и водоотведение. Законодательная база для этого уже появилась. 23 марта в Госдуме РФ в третьем, окончательном чтении принят закон о переходе на прямые платежи, который был инициирован президентом. Скоро федеральный закон вступит в силу. Чтобы воспользоваться возможностями, которые он дает, жителям нужно провести общее собрание многоквартирного дома, принять большинством голосов решение о переходе на прямые платежи и принести соответствующие документы в сбытовое подразделение «НОВОГОРа». Мы готовы содействовать в этом процессе и заключать прямые договоры. На сегодняшний день долги управляющих компаний за водоснабжение и водоотведение составляют порядка 800 млн рублей — это деньги жителей, которые выпали из оборота. Что касается прямых платежей, по ним долг порядка 217 млн, и мы приглашаем всех должников принять участие в акции «Весна без долгов», оплатить в апреле задолженность без пеней. У нашей компании жесткие условия концессионного соглашения, и у нас большие планы на предстоящий сезон. Впереди серьезный ремонт, и его масштабы зависят в том числе и от потребителей.



— «НОВОГОР», пожалуй, самая дисциплинированная организация нашей коммунальной сферы, — отмечает замглавы города Сергей Романов. — Ежегодно компания исполняет свою инвестиционную программу — а это 400 млн рублей, ежегодно заменяет порядка 20 км сетей, хотя их износ в городе составляет 70 %. Энергетики также работают очень системно, за прошлый год одни из немногих выполнили все обязательства, в том числе по обеспечению инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. По теплу мы достигли перехода на прямые платежи на уровне 98 %, это очень здорово. Первым перешел на прямые платежи Ленинский район — и именно там ресурсоснабжающая организация начала массовый ремонт сетей, замену труб большого диаметра. В прошлом году в ходе подготовки к зимнему сезону мы очень дружно поработали с сетевыми компаниями. Сейчас нам предстоят работы в рамках нового цикла. Уверен, что он будет успешным.



Фото: nedviginform.ru