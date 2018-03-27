Пермь: газетный номер
18:01 | 28.03.2018
Пермяки встречают «Весну без долгов»
В краевой столице стартует уникальная акция по погашению коммунальной задолженности
Именно сейчас, в коммунальное межсезонье, в краевой столице объявлена акция «Весна без долгов». Ее проводят ресурсоснабжающие компании совместно с администрацией Перми. Время выбрали не случайно: еще месяц-другой, и пермяки начнут собираться в отпуска и разъезжаться по дачам. А для сетевых компаний наступит горячая пора ремонта.
— Акция «Встретим весну без долгов» важна именно сейчас, — считает заместитель главы города Перми Сергей Романов. — Мы вступаем в подготовительную кампанию к отопительному сезону 2018–2019 годов. Призываю пермяков принять участие в акции и рассчитаться с долгами за коммунальные ресурсы, чтобы мы получили дополнительные средства для ремонта канализационно-водяной, тепловой системы, энергосистемы города. Все это — единое городское хозяйство, оно направлено на каждый дом в отдельности. Ведь, по большому счету, жители платят для того, чтобы жить в своих домах и квартирах комфортно, в тепле.
Чтобы было тепло…
Пермские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбытПлюс» объявили о проведении акции для клиентов «Весна — тают пени». Она адресована жителям, которые по тем или иным причинам накопили долги за отопление или горячее водоснабжение. Они получают возможность в период с 1 апреля по 31 мая погасить задолженность без пеней. Для удобства потребителей в этот период сумма задолженности будет выставляться абоненту отдельной строкой в квитанции. Правда, предложение касается только тех потребителей, которые рассчитываются с теплоснабжающими организациями «Т Плюс», ООО «ПСК» напрямую.
На сегодняшний день долги за тепло за два месяца и более имеют порядка 5 тысяч пермских абонентов, средняя сумма долга — 25 тысяч рублей. А в топ-10 должников суммы доходят и до полумиллиона. Штрафные санкции, судебные процедуры, исполнительное производство и принудительное взыскание — в рамках акции есть возможность всего этого избежать. Причем накануне сезона отпусков, когда и выезд за границу может оказаться под угрозой.
— Клиентам, которые в период акции погасят сумму основного долга, автоматически будут списаны пени, — поясняет директор по продажам Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ плюс» Алексей Комаров. — Они смогут уплатить долги без дополнительной финансовой нагрузки. Мы не впервые проводим такую акцию и знаем, что она мотивирует. А положительные результаты акции в прошлом году свидетельствуют, что и в целом граждане ответственно подходят к оплате теплоресурсов. Предложение погасить долг за отопление и горячую воду на выгодных условиях — шаг навстречу нашим клиентам. И дополнительная возможность еще раз напомнить о важности оплаты коммунальных услуг перед стартом летней ремонтной кампании. Ведь платежи населения — основа надежной подготовки инфраструктуры к следующей зиме. Эти средства инвестируются в реконструкцию теплосетевого хозяйства, что в конечном итоге скажется на качестве и надежности теплоснабжения.
…светло
Актуальна тема задолженности по платежам и для электроэнергетиков. А сама акция — для должников за электроснабжение. Сегодня Жилищный кодекс РФ предусматривает достаточно большие пени на задолженность физических лиц. Они составляют со второго месяца просрочки 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с третьего и за все последующие — 1/130 ставки рефинансирования. То есть для злостных неплательщиков цена вопроса — до 20 % годовых. А значит, долги нарастают как снежный ком. Для других потребителей, не входящих в категорию «Население», условия еще более жесткие — там начисление пеней начинается с первого дня образования задолженности.
Кроме того, в случае накопления задолженности, превышающей два норматива потребления, граждане получают уведомление с требованием погасить долг в установленные сроки и предупреждением об отключении от электроснабжения. Если и это не действует, электроэнергия будет отключена, и для ее повторного подключения придется не только погасить долг и пени, но также оплатить услугу по подключению — еще 1000 рублей.
Чтобы избежать таких серьезных последствий, достаточно в апреле погасить сумму основного долга за электроснабжение, которая указана в квитанции потребителя, поясняет заместитель генерального директора — директор по сбытовой деятельности ПАО «Пермэнергосбыт» Александр Шелеманов:
— Мы присоединились к акции, тем самым сделав шаг навстречу потребителям, чтобы они могли уплатить долги и избежать штрафных санкций. Суть акции в том, что при погашении задолженности за поставленную электроэнергию для бытовых нужд в течение апреля с потребителя не будут взыскиваться пени за эту задолженность. Информацию о долге можно получить в вашем «Личном кабинете» на сайте компании, по многоканальному телефону 2006300 или в ближайшем офисе «Пермэнергосбыта». Там же можно произвести сверку, получить информацию тем, кто не знает номера своего лицевого счета.
…и вода текла из крана
К акции «Весна без долгов» присоединилась компания ООО «НОВОГОР-Прикамье». Но здесь напоминают: принять участие в акции смогут только те потребители, у которых есть прямые договоры с компанией.
— Таких договоров у нас сейчас 118 тысяч, — рассказывает директор по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-Прикамье» Николай Иванов. — В Перми это примерно 12–13 % жителей. Мы приглашаем пермяков активнее переходить на прямые договоры, в том числе на водоснабжение и водоотведение. Законодательная база для этого уже появилась. 23 марта в Госдуме РФ в третьем, окончательном чтении принят закон о переходе на прямые платежи, который был инициирован президентом. Скоро федеральный закон вступит в силу. Чтобы воспользоваться возможностями, которые он дает, жителям нужно провести общее собрание многоквартирного дома, принять большинством голосов решение о переходе на прямые платежи и принести соответствующие документы в сбытовое подразделение «НОВОГОРа». Мы готовы содействовать в этом процессе и заключать прямые договоры. На сегодняшний день долги управляющих компаний за водоснабжение и водоотведение составляют порядка 800 млн рублей — это деньги жителей, которые выпали из оборота. Что касается прямых платежей, по ним долг порядка 217 млн, и мы приглашаем всех должников принять участие в акции «Весна без долгов», оплатить в апреле задолженность без пеней. У нашей компании жесткие условия концессионного соглашения, и у нас большие планы на предстоящий сезон. Впереди серьезный ремонт, и его масштабы зависят в том числе и от потребителей.
— «НОВОГОР», пожалуй, самая дисциплинированная организация нашей коммунальной сферы, — отмечает замглавы города Сергей Романов. — Ежегодно компания исполняет свою инвестиционную программу — а это 400 млн рублей, ежегодно заменяет порядка 20 км сетей, хотя их износ в городе составляет 70 %. Энергетики также работают очень системно, за прошлый год одни из немногих выполнили все обязательства, в том числе по обеспечению инфраструктуры земельных участков для многодетных семей. По теплу мы достигли перехода на прямые платежи на уровне 98 %, это очень здорово. Первым перешел на прямые платежи Ленинский район — и именно там ресурсоснабжающая организация начала массовый ремонт сетей, замену труб большого диаметра. В прошлом году в ходе подготовки к зимнему сезону мы очень дружно поработали с сетевыми компаниями. Сейчас нам предстоят работы в рамках нового цикла. Уверен, что он будет успешным.
Фото: nedviginform.ru
Елена Деменева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
28.03.2018
22:06 | 28.03.2018
Борец за экологию из Дегтярска чуть не лишился дома из-за пожара, спровоцированного коктейлями Молотова
18:53 | 28.03.2018
Завтра в Перми откроются всероссийские соревнования по плаванию
18:40 | 28.03.2018
Здание Петровского приюта передадут медицинскому колледжу
18:06 | 28.03.2018
На поддержку многодетных семей в Пермском крае в 2018 году выделено 1,3 миллиарда рублей
17:47 | 28.03.2018
Пермский край представил промежуточные результаты внедрения программы повышения производительности труда на федеральном уровне
17:45 | 28.03.2018
Опубликованы схемы прохода на «Екатеринбург Арену»
17:19 | 28.03.2018
«Т Плюс» предоставит должникам за тепло возможность погасить обязательства без пени
17:18 | 28.03.2018
Природоохранная прокуратура внесла представление главе Среднеуральска за свалку химических отходов
16:33 | 28.03.2018
Пермские родители смогут организовать детский отдых в лагерях досуга и палаточных лагерях без сертификата
16:10 | 28.03.2018
Временные трибуны «Екатеринбург Арены» демонтируют до конца 2018 года
15:42 | 28.03.2018
Очередной суд о передаче РПЦ зданий трех колледжей в Екатеринбурге состоится 15 мая
15:33 | 28.03.2018
Мандатная комиссия свердловского Заксобрания проголосовала за лишение Армена Карапетяна депутатских полномочий
15:09 | 28.03.2018
В Екатеринбурге запустили горячую линию по безопасности ТЦ
15:03 | 28.03.2018
В Прикамье прошел семинар, посвященный жилью для молодых семей
14:59 | 28.03.2018
В Серове призывнику-вегетарианцу отказали в альтернативной службе
14:39 | 28.03.2018
Куйвашев и Якоб возложили цветы к временному мемориалу в память погибших в Кемерове
14:27 | 28.03.2018
Школьники поселка Бажово подготовили проект благоустройства парка
14:24 | 28.03.2018
Предприятия Группы РМК в 2017 году выпустили больше золота и серебра
14:23 | 28.03.2018
В Кургане должник заснул на приеме у судебного пристава. Будили два часа
14:13 | 28.03.2018
Екатеринбургский Водоканал решил нанять коллекторов
14:10 | 28.03.2018
Более 1300 пермяков присоединились к акции «Кемерово, мы с тобой»
14:06 | 28.03.2018
Суд постановил взыскать с судимого топ-менеджера Екатеринбургского метрополитена Александра Мирошника 10 миллионов рублей
13:51 | 28.03.2018
Житель Зауралья выбивал послушание у падчерицы кулаками
13:48 | 28.03.2018
На ликвидацию свалок в 2018 году в Екатеринбурге потратят 11,7 млн руб.
13:17 | 28.03.2018
В Свердловской области взрывают и режут лед
13:14 | 28.03.2018
В Перми будет исключен из пересадочной системы автобус № 62
12:56 | 28.03.2018
Администрация Екатеринбурга закупит 50 единиц уборочной техники
12:37 | 28.03.2018
На Урале проходят масштабные ракетные учения
12:17 | 28.03.2018
В Екатеринбурге проверят пожарную безопасность школ и детских садов
12:04 | 28.03.2018
В Среднеуральске сотрудник мэрии избил помощника депутата гордумы
12:03 | 28.03.2018
Вчера на Серовском тракте микроавтобус насмерть сбил пешехода
11:50 | 28.03.2018
В Кургане перед судом предстанет серийный педофил. Ему придется ответить и за съемку и распространение детской порнографии
11:14 | 28.03.2018
На Урале дорожных строителей обязали предоставлять документы о легальности используемых материалов
11:09 | 28.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 27 марта 2018 года
11:01 | 28.03.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорели частный дом и автомобиль
11:00 | 28.03.2018
Екатеринбурженке грозит срок за сообщение о минировании автовокзала
10:45 | 28.03.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 27 марта 2018 года
10:45 | 28.03.2018
В апреле на Эльмаше организуют пункт приема опасных отходов
10:26 | 28.03.2018
Из-за отравлений школьников в уральском селе приостановлена деятельность предпринимателя
10:01 | 28.03.2018
Пассажир рейса Екатеринбург — Анталья устроил дебош на борту. Проводится доследственная проверка
09:56 | 28.03.2018
Спасая имущество при пожаре, в Екатеринбурге обгорел охранник