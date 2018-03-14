Подрядчик строительства нового зоопарка: срок отставания от графика не превысит 2 месяцев

15:34 | 16.03.2018

Как стало известно «Вечерним ведомостям», работы по строительству первой очереди нового пермского зоосада выходят на завершающую стадию. Основной подрядчик работ компания «РЖДстрой» ранее заявляла о 2-месячной задержке. Субподрядчики работ надеются, что смогут сократить это отставание.



Пермский зоопарк наряду с аэропортом, эспланадой или новой сценой театра оперы и балета — один из самых резонансных инфраструктурных объектов, вокруг которого не утихают споры, ходят слухи и разворачиваются скандалы вот уже не один год. Только выбор места расположения зоопарка занял целое десятилетие.



Напомним, администрация экс-губернатора Прикамья Виктора Басаргина отказалась от идеи строительства объекта на Братской, 100. Несмотря на то, что проект был согласован еще в 2007 году, получил экспертную оценку и начал обрастать необходимой инфраструктурой в виде земли, переведенной в соответствующий вид использования. По слухам, «завернул» проект на Братской лично куратор инфраструктурного блока краевого правительства Олег Демченко. Источники, знакомые с ситуацией, тогда утверждали, что участок понадобился г-ну Демченко для иного проекта, сулящего неплохую личную выгоду экс-вице-премьеру и его подельникам.



Затем была история и жесткий конфликт, вылившийся в федеральные СМИ, с идеей разместить зоопарк в Черняевском лесу, точнее, в небольшой его части за ДКЖ. В противостоянии с общественностью и экологами администрация Виктора Басаргина была разбита и отступила. К слову, против размещения зоопарка в Балатовском парке выступили тогда даже те, кто был и остается крайне заинтересованным в скорейшем переезде зверинца, — администрация самого учреждения и представители Пермской епархии РПЦ, которые ратуют за скорейший перенос зоопарка со старинного пермского кладбища за приделом Спасо-Преображенского кафедрального собора (в помещении которого сейчас располагается Пермская художественная галерея).



Новые поиски места под зоопарк грозили затянуться на годы. Выручила находчивость главы г. Перми Дмитрия Самойлова, который, по слухам, и предложил участок на Нагорном, на месте бывшего парка Победы. Самого парка как такового к тому времени уже не существовало, одно название, по сути — брошенный зеленый массив, требующий масштабной реновации.



Компромисс вроде бы устроил всех. Проведенный наспех конкурс по подготовке технической документации, выделение этапов и очередности работ привели, наконец, к выбору проектировщика, которым стало ЗАО «ПИРС», до того проектированием подобных объектов никогда не занимавшееся. Здесь-то, вопреки многочисленным домыслам, гуляющим в прессе, и начались проблемы, во многом определившие сегодняшний перенос сроков сдачи первой очереди.



Генеральный подрядчик строительства этого этапа компания «РЖДстрой» называет перенос рабочей корректировкой. Не желая рисковать собственной репутацией, крупный федеральный игрок достаточно тщательно подошел к выбору субподрядчиков и поставщиков с необходимыми компетенциями и локализацией. В итоге на площадку вышел давний партнер железнодорожников — компания «СТУЗ». Согласование условий, договоров и обязательств заняло порядка двух месяцев, тех самых, на которые сейчас идет отставание поезда под названием Зоопарк. Нагнать сроки предполагалось, как говорится, «в пути». Однако, выйдя на площадку, строители столкнулись с серьёзными просчетами, допущенными при проектировании.



Несколько примеров. Все началось с объема деревьев, подлежащих ликвидации. По проекту к вырубке предполагалось 1728 шт. Но по показателям экологической экспертизы, проведенной «СТУЗом», для расчистки строительных площадок потребовалось вырубить и вывезти более 11 тыс. 100 деревьев! В итоге на этот этап ушло 56 дней вместо 14, и он оказался дороже на 15 млн рублей…



Серьезные просчеты были допущены при устройстве временных дорог. Согласно проекту, их предполагалось выполнить из щебня. Но проектировщики не учли специфику лесного грунта, который из-за слабой несущей способности и высокого водонасыщения нельзя укрывать щебнем. Подрядчику пришлось применять дорожные плиты, в итоге этот этап обошелся на 6 млн рублей дороже расчетного показателя.



Дождливое лето 2016 года с двукратным превышением нормы выпавших осадков привело к дополнительным тратам в виде платы в адрес МУП «Полигон» за прием стоков, не учтенных проектной документацией.



Летом же впервые появилась информация о возможной корректировке сроков реализации проекта в пределах 130 дней. Представители подрядчика пытались аргументировать задержку, но власти, следуя букве закона, оштрафовали «РЖДстрой» на 10 миллионов рублей.



После второго штрафа на те же 10 миллионов «РЖДстрой» вывела на площадку второго своего агента — «Корпорацию Р-Индустрия». «Сделать это пришлось скорее для успокоения властей, чем для реального ускорения работы. Объем, возложенный на «Р-Индустрию», был незначительный. Тем более что основной субподрядчик, «СТУЗ», справлялся со своей задачей и к тому времени уже сократил отставание до 80 дней», — рассказал источник, знакомый с ситуацией. Работы ускорились еще и потому, что «СТУЗу» удалось закрыть большую часть нестыковок проектной документации. Для этого компания организовала специальную согласительную группу, к работе в которой привлекали в том числе руководство зоопарка. «Людмила Кардашова (директор зоопарка. — Прим. редакции) не раз приезжала на площадку, указывала на несоответствие прописанным в проекте условиям, нормам и требованиям для таких объектов», — отметил тот же источник.



В августе прошлого года появилась информация о долгах перед рабочими на объекте. 148 строителей недополучили зарплату из-за кассовых разрывов, вызванных штрафами и удорожанием ряда этапов. Всего задолженность составляла 2,5 миллиона рублей — чуть менее 17 тыс. на каждого. Проведенная после совещания в Минстрое проверка объекта со стороны контролирующих органов нарушений не выявила. Несмотря на шумиху в прессе и попытки повлиять на ход работ со стороны некоторых сотрудников, провоцировавших рабочих компании выйти на улицу, конфликт был исчерпан. Задолженность полностью погашена.



К середине марта отставание от графика работ сократилось менее чем до 60 дней. Как сообщил представитель «РЖДстрой» Илья Козырев, претензий к субподрядчикам нет, контроль за работой со стороны заказчика ведется постоянно, взаимодействие с краевыми властями осуществляется в еженедельном режиме. Сейчас на площадке в две смены работают порядка 350 рабочих и 35 единиц техники.



Напомним, новый зоопарк будет располагаться в микрорайоне Нагорный — в квартале, ограниченном улицами Леонова, Свиязева и Карпинского. Все работы по объекту разбиты на 4 этапа и две очереди. Завершение первой очереди (1-й и 2-й этапы — возведение административного здания и хозяйственного двора, комплексы «Африканская саванна», «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян», «Контактный зоопарк» и «Полярный мир») планируется уже летом нынешнего года. Одновременно в начале марта стало известно об изменении сроков открытого конкурса на проектно-изыскательские работы на вторую очередь зоосада. В нее входят выполнение 3-го и 4-го этапов работ: строительство акватеррариума и здания для морских обитателей — котиков и пингвинов, а также вольеров для слонов, карликовых бегемотов, жирафов, антилоп и зебр. По данным краевого министерства закупок, заявки будут принимать до 30 марта. Ранее планировалось, что этот этап закончится 2 марта. Победителя назовут 9 апреля.