Пермь: газетный номер
09:10 | 15.03.2018
Пермская школа получила уникальный подарок
«КОРТРОС-Пермь» передал детям новую спортивную площадку
Где расположена школа № 9, одна из самых известных в городе, в Перми никому объяснять не нужно. В этом планировочном квартале каждый сантиметр площади на вес золота. Так что построить здесь новый объект — задача не из простых. И тем не менее 13 марта на территории учебного заведения торжественно открылась спортивная площадка.
Сегодня в школе учатся более тысячи ребят, дополнительное пространство для занятий спортом было просто необходимо. Так что директор школы Наталия Курдина, кажется, выразила известной фразой чувства всех собравшихся: «Мы строили-строили и, наконец, построили!»
Цитата, конечно, относится в большей степени к затянувшемуся ожиданию перемен и длительной процедуре согласования. Само строительство заняло не так уж много времени.
— Приятно, что в одной из лучших школ города мы открываем такую замечательную спортивную площадку, — прокомментировала начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова. — В центре города каждый метр территории рассчитан, необходимо было множество согласований, чтобы создать территорию, где ребята могли бы заниматься спортом, расти здоровыми. Еще одна особенность этого объекта в том, что эта площадка подарена школе. Благодарю за это АО «КОРТРОС-Пермь» и генерального директора Николая Геннадьевича Зуева лично. Школа № 9 не только многогранна как учебное заведение, она умеет выстраивать отношения, имеет социальных партнеров, и сегодня это очень важная компетенция. Хочу пожелать школе, чтобы она стала лидирующей и в спортивном направлении. Ждем приглашения и на открытие спортивного клуба школы № 9!
«КОРТРОС-Пермь» и компания «Ренова» дружат с пермской школой уже много лет. А в последние годы появилось дополнительное основание для партнерства, рассказал школьникам генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Пермского края Николай Зуев:
— В нескольких десятках метров от нашей новой спортплощадки нами уже построены 3 дома в жилом комплексе «Гулливер». Один из них уже включен в перечень территорий, закрепленных за 9-й школой. Ребята из этих домов будут учиться вместе с вами.
Николай Геннадьевич напомнил, что направление на развитие массового спорта сегодня сформулировано на федеральном уровне и при поддержке губернатора М.Г. Решетникова широко реализуется в Пермском крае:
— Такие же спортивные площадки — правда, за счет бюджета — появляются в городах и поселках Прикамья. А эта площадка — результат совместного решения наших акционеров. Председатель совета директоров ГК «Ренова» Виктор Феликсович Вексельберг, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Максович Голубицкий, правительство Пермского края и администрация города Перми договорились о том, что компания «КОРТРОС» подарит школе спортплощадку. Многочисленные сложности на пути реализации этого проекта нам помогла пройти заместитель главы города Людмила Анатольевна Гаджиева. Мы надеемся, что наша дружба продолжится, и появятся новые достижения, новые совместные проекты.
Всем, кто принимал участие в создании спортивной площадки, от имени школы были вручены благодарственные письма. При этом председатель управляющего совета школы Екатерина Служаева отметила значимость личного участия в проекте генерального директора «КОРТРОС-Пермь»:
— Николай Геннадьевич, наша школа от всей души благодарит за помощь, которую вы оказали. Строительство новой спортплощадки многие годы было нашей мечтой — педагогов, детей и родителей. Благодаря вашему деятельному участию проблема решена. Площадка не только современная и прекрасно оборудованная, но и долгожданная. Такое доброе дело ради здоровья и благополучия детей достойно самого искреннего уважения. Ваша компания не только способствовала решению проблемы, но и доказала свою приверженность идеям благотворительности.
Сразу после окончания торжественной церемонии площадка начала жить своей спортивной жизнью — ее здесь действительно ждали. Первой продемонстрировала свои достижения сборная команда школы «Сила. Храбрость. Дух», участвующая в районном военно-патриотическом конкурсе «Зарница-2018».
А гости праздника отправились знакомиться еще с одним школьным новшеством — помещением библиотеки, реконструированным на средства благотворительного фонда «Ренова».
— Осенью 2016 года в нашей школе побывал Виктор Феликсович Вексельберг, — напомнила Наталия Курдина. — Он передал нам сертификат на 10 тысяч книг. Благотворительный фонд «Ренова» был готов доставить их. Но мы попросили о возможности направить часть средств на модернизацию материальной базы и создание библиотеки в электронном формате. И мы были услышаны и поддержаны.
Сейчас задача руководства школы — вдохнуть жизнь в новое помещение, отобрать лучшие технологии, сформулировать потребности. А благотворители помогут их реализовать.
© «Вечерние Ведомости»
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