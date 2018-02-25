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Рубрика: Газетный номер


17:19 | 27.02.2018

Пермь — баскетбольное сердце России

Отборочный матч между сборными России и Боснии и Герцеговины прошел в «Молоте» при полном аншлаге

25 февраля в УДС «Молот» в Перми состоялся квалификационный матч Кубка мира — 2019 между мужскими сборными России и Боснии и Герцеговины. Для россиян матч был принципиальным: после двух туров наши баскетболисты делили с боснийцами второе-третье места в группе E, но при этом уступали им по личным встречам. Так что именно в Перми в немалой степени должно было решиться, поедут ли наши спортсмены в Китай на мировое первенство.

В преддверии встречи сборных президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, насколько символично, что столь значимый матч будет сыгран в Перми: «Пермь — законодатель баскетбола в нашей стране, и мы очень любим приезжать сюда с нашими командами. Особенно значимо, что именно здесь будет сыгран важный с точки зрения турнирной ситуации матч». При этом в РФБ, конечно, рассчитывали и на уникальную атмосферу «Молота» — история знает немало примеров, когда исход матча решал именно пермский семитысячник.

И поддержка болельщиков пришлась очень кстати: российская сборная сейчас далеко не в оптимальном составе. Это было особенно заметно рядом с высокорослой и атлетичной командой гостей, которая сразу повела в счете. Выйти вперед российской сборной удалось лишь во второй десятиминутке. Зато третий период стал переломным — 57:38! А общий итог матча — 70:53. Сборная России переиграла соперника и вышла на второе место в группе Е. Окончательный расклад в группе будет ясен после встреч Боснии с Францией (которая сейчас лидирует) и России с Бельгией. Но задел создан.

Принципиальный матч собрал в УДС «Молот» 7 тысяч болельщиков. Поддержать российскую сборную пришли первые лица края и города, и в первую очередь губернатор Пермского края Максим Решетников. В крае очень многое делается для поддержки спорта. И результат есть. Все больше спортивных федераций доверяют региону международные встречи и турниры. А это, в свою очередь, работает на популяризацию спорта, прежде всего среди детей и молодежи.

Серьезные средства вкладываются в развитие спортивной инфраструктуры. В том же Дворце спорта «Молот» на сегодняшний день завершен первый этап ремонтных работ. За короткие сроки здесь установлена подложка на лед, звуковое оборудование и экраны, сделан ремонт и обустроены новые точки общественного питания. И, как отметил губернатор Максим Решетников, это не последние изменения, которые ждут Дворец спорта.

— Сегодня главное, что болельщики пришли, — это значит, что мы не зря старались. Девиз «Пермь — сердце баскетбола в России» дает нам мотивацию и дальше развивать УДС «Молот», готовиться к новым встречам мирового уровня, — подчеркнул глава Прикамья.

Напомним, в феврале «Молот» принимал также международный матч женских баскетбольных команд, который тоже прошел на высочайшем уровне.
— В Перми достойно встретили сборные, — отмечает генеральный директор ПБК «ПАРМА» Александр Башминов. — Был аншлаг, зрители получили большое удовольствие, в том числе от обновленного УДС «Молот». Он стал намного современнее и удобнее благодаря инициативе Максима Геннадьевича Решетникова. Впереди следующая стадия реновации этого крупного спортивного сооружения, и я уверен, что болельщики будут приходить сюда с радостью, в том числе и на матчи «ПАРМЫ» и «Молота».

Это особенно важно в свете амбициозных задач, которые ставит перед собой пермский баскетбольный клуб. По оценке Александра Башминова, с момента, когда «ПАРМА» попала в высший дивизион страны — Единую лигу ВТБ, — можно говорить о том, что в Пермь вернулся большой баскетбол:

— Сегодня уже никто не стесняется называть Пермь баскетбольным сердцем России. И в первую очередь благодаря нашим зрителям. Потому что такой любви и преданности, такого понимания баскетбола в других регионах нет. Это очень помогает. Благодаря такой поддержке сборная страны переломила ход матча с Боснией. А что касается «ПАРМЫ», предстоит еще очень много поработать. Есть еврокубковые турниры, есть следующая цель — Евролига, сильнейший турнир континента.

С другой стороны, есть и смена, которая растет, в том числе благодаря серьезной поддержке спорта в Прикамье, вложениям в инфраструктуру, популярности баскетбола и знаковым соревнованиям международного уровня.

— Отрадно видеть, как преобразился «Молот», — говорит директор СДЮСШОР «Олимпиец» Валерий Дайнеко. — Ребята бегали на этом паркете, я сам принимал участие в пробном тестировании — все очень довольны. Все, кто причастен к подготовке к отборочным матчам первенства Европы, очень постарались. Все эти перемены стали возможны благодаря усилиям губернатора, властям региона, которые продолжают вкладываться и в массовый спорт, и в спорт высших достижений. А в результате в Перми продолжается баскетбольный бум, в наши спортивные школы пошли дети, наполняемость групп растет. Во всех возрастных категориях наши ребята ездят на турниры и возвращаются с кубками и медалями. Готовим кадры для «ПАРМЫ»!

В Перми есть любовь к баскетболу, интерес к нему, и эту популярность надо всячески поддерживать, считает руководитель проекта «Кубок Победы» по баскетболу Евгений Категов:

— Мы сейчас активно обсуждаем вопросы развития баскетбола в Пермском крае на разных уровнях, в том числе с губернатором региона Максимом Решетниковым, видим поддержку и рассчитываем на нее в дальнейшем. То, что происходит с баскетболом в Перми, — это на самом деле очень круто. Если мы будем продолжать развивать спорт, развивать баскетбол — он будет объединять нас всех.

Напомним, «пермский период» большого баскетбола начался с Сергея Кущенко, который стоял у истоков легендарного «Урал-Грейта», и Сергея Белова — в 1999 году олимпийский чемпион начал работать главным тренером этого клуба. Благодаря их идеям в Пермском крае появились структуры и организации, которые готовят всю большую спортивную «пирамиду». Ребенок, который пришел в баскетбол в обычной школе, может расти, не останавливаясь, через школу, потом через вуз. Или заниматься спортом более профессионально, в специализированной школе, откуда можно отправиться в колледж олимпийского резерва и дальше попасть в главную команду страны.

Хороший старт дает Школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет» — на сегодня она объединяет три страны и тысячи детей из общеобразовательных школ, которые занимаются баскетболом. В сезоне-2017/2018 в турнире принимают участие 18 000 команд из России, Киргизии и Монголии. С 2007 года проект «Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» успешно реализуется в Прикамье в статусе краевого.

А все вузы России объединяет Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ), которая проводит официальный студенческий чемпионат России — в этом сезоне уже десятый. АСБ — крупнейшая студенческая спортивная лига в Европе и вторая в мире, в ее чемпионате принимают участие 800 мужских и женских команд 450 вузов и ссузов из 71 субъекта Российской Федерации. Мужская сборная Пермского политеха по баскетболу только что стала победителем чемпионата АСБ в Высшем дивизионе «ПОВОЛЖЬЕ-УРАЛ».

© «Вечерние Ведомости»



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