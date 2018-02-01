Рубрика: Газетный номер
15:22 | 20.02.2018
«Мы стали одной семьей, это и есть победа!»
Лучшими на Слете юных патриотов названы кадеты из Перми и Донецка
Слет является визитной карточкой военно-патриотического движения ПФО и окружного военно-патриотического проекта «КаДетство». По формату, количеству участников и содержанию обучающих программ по военным и специальным дисциплинам ему нет аналогов в стране.
Участниками Слета-2018 стали более 500 юных патриотов — 36 команд кадетских корпусов, лицеев, школ и военно-патриотических клубов из 20 регионов Российской Федерации, Донецка, Луганска, а также Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Монголии. 13 команд представляли Приволжский федеральный округ, в их числе — все шесть кадетских корпусов ПФО: Нижегородский, Удмуртский, Башкирский, Татарстанский, Чувашский и Пермский.
Главные спортивные испытания проходили с 13 по 18 февраля на базе учебного центра Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Федора Кузьмина в экстремальных полевых условиях. Участники слета выполняли практические задания по военной подготовке, пожарному делу, общевойсковой тактике и криминалистике, основам службы спасения, а также приобретали навыки выживания в чрезвычайных ситуациях. Завершающим этапом на пути к победе стала военно-прикладная эстафета.
В этом году Слет юных патриотов был посвящен 100-летию армии России. От имени полпреда Михаила Бабича кадет поздравил главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков: «Мы вместе обязаны сохранить лучшие военные традиции. Сегодня они возрождаются и в самой армии, и в кадетских корпусах, и в суворовских училищах. Растет интерес к нашей военной истории, востребованность кадетского образования и понимание важности гражданского и патриотического воспитания молодежи. В преддверии Дня защитника Отечества желаю всем вам стать достойными преемниками ратной славы старших поколений, гордо нести высокое звание кадета, суворовца, нахимовца, хранить и приумножать традиции военного братства — традиции достоинства, чести, патриотического служения России!»
Победителями XVI Международного слета юных патриотов «Равнение на Победу!» по итогам состязаний признаны команды Донецкого республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой им. Г.Т. Берегового и Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина.
Второе место поделили команды Минского областного кадетского училища (г. Слуцк, Белоруссия) и Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии РФ. Третье место присуждено команде Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова (г. Воткинск).
Специальный приз и кубок полпреда «Лучшей иностранной делегации» вручен команде кадетского корпуса «Тэмужин Урлуг» Национального университета обороны Республики Монголия (г. Улан-Батор).
Победителей и призеров в командном и личном зачетах, а также творческих и интеллектуальных испытаниях поздравили Герой России Сергей Яшкин, представители правительства Пермского края, руководство Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю.
Со своей стороны участники слета поприветствовали почетных гостей, и особенно тепло — сотрудников и ветеранов Пермского СОБРа, награжденных за проявленный героизм высокими правительственными наградами, в том числе орденами Мужества.
— Цель этого слета — обрести новых друзей, и мы этого добились, — считают воспитанники Нижегородского кадетского корпуса Максим Балинов, Александр Комиссаров и Владимир Склянин. — На слет будут ездить другие 10-е классы, а для нас он последний. Мы готовимся к поступлению в высшие военные учебные заведения.
— Главное то, что мы уже семья, одна большая семья. Это и есть победа, — соглашаются с нижегородцами участники команды из Армении Гор Тадеавосян и Вилен Кочарян, воспитанники военно-спортивного лицея имени Монте Мелконяна.
Воспитанник Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина Ростислав Жуков, победивший в личном зачете на единой полосе препятствий, считает, что самое трудное было прожить все пять дней в полях, не сломаться и не заболеть.
— Нам, пермякам, немного легче, ведь мы выступаем дома, но конкуренция здесь сильнейшая — очень сильную подготовку показали команды из Башкирии, Удмуртии, Екатеринбурга и Армении, — говорит Ростислав.
В этом году впервые победители в командных и индивидуальных зачетах награждаются, помимо кубков и медалей, бесплатными путевками в Международный детский центр «Артек» на профильную смену «Кадеты России». Она будет организована командно-преподавательским составом Пермского кадетского корпуса уже в мае.
© «Вечерние Ведомости»
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