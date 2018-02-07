В пермских школах побывает уникальная выставка регионального отделения Военно-исторического общества

15:49 | 8.02.2018

Проект посвящен самым масштабным и значимым сражениям Великой Отечественной

К 75-летию двух судьбоносных для нашей страны событий — Сталинградской и Курской битвы — Военно-историческим обществом была организована передвижная выставка в учебных заведениях Перми. Работу передвижной выставки открыла экспозиция, посвященная событиям Сталинградской битвы, которая называется #МЫСТАЛИНГРАД. Именно «мы» — как наследники и продолжение тех, кто отвоевал, победил и дал жизнь будущему.



Наш корреспондент Оксана Землянских побывала на открытии и первом мероприятии, которое прошло в школе № 108, пообщалась с представителями Военно-исторического общества, гостями и с главным организатором, председателем Военно-исторического общества в Пермском крае Игорем Гладневым.



На торжественном открытии выставки присутствовали ученики младших классов и их педагоги. Актовый зал был полон. Свет погас, и тишину оглушил узнаваемый на века голос Левитана: «Сегодня, 2 февраля, наши войска…» На большом экране под песню «Сталинград» побежали документальные кадры из жизни города-героя, фрагменты великого сражения. Притихли даже самые шумные зрители…



После фильма перед ребятами выступил главный организатор выставки Игорь Гладнев. Доступным для детей языком он рассказывал о серьезных и совсем не детских вещах:

— Сегодня мы вместе с вами открываем выставку «Мы — Сталинград». Это рассказ о ваших прапрадедушках и прапрабабушках, которые воевали в Великую Отечественную войну. Именно они сделали все, чтобы жили все последующие поколения — их дети, внуки, правнуки и праправнуки. Вот я — внук, а вы — праправнуки, и между нами нет сейчас разницы. Потому что если бы наши дедушки не победили фашизм, то нас с вами не было бы. И не было бы страны — нашей великой России. Подвиг, который совершила Красная армия в 1943 году, — мирового значения. Именно в битве за Сталинград впервые столкнулось такое количество войск на одной небольшой территории. И мы победили.



Далее Игорь Гладнев решил проверить знания детей и спросил: в каком городе закончился бой против фашизма? «Берлин» — пронеслось по залу. А один из ребят уверенно поднял руку и добавил: «Наши дедушки и бабушки выполнили свой долг и одержали победу над фашизмом».



Пермский поэт Игорь Тюленев прочитал со сцены свое стихотворение «Последний поход», посвященное войне и памяти:



А старых солдат с каждым годом все меньше,

Как старых поселков и деревень.

И остаются холодные бреши

В потоке куда-то спешащих людей.

Венок на холодные прутья повешен.

Железом гремят на ветру лепестки.

Гуляют в родной стороне сквозняки...

Никто не забыт и никто не утешен...



А молодой политик, член Молодежного парламента Пермского края и участник Военно-исторического общества Рустам Плотников поделился с ребятами своим видением исторического события:

— Сталинградская битва — это одно из самых важных сражений. Именно оно показало, что победа будет за нами. И именно в этой битве фашисты почувствовали, что они не всесильны. Все мы должны помнить об этом подвиге. Не забывайте изучать историю.



На втором этаже школы во всю длину коридора протянулись стенды с фотографиями и кратким описанием событий. Они привлекают внимание правдой фронтовых фотографий. И задевают за живое: ребята останавливаются, читают, их это, несомненно, трогает и интересует.



Каковы первые впечатления организаторов проекта и приглашенных гостей? Первым поделился Рустам Плотников: «Подобных проектов должно быть как можно больше. Дети должны знать и понимать историю страны, чтобы в дальнейшем избежать многих ошибок».



Приглашенный гость Юрий Верхоланцев, член краевого Совета ветеранов ФСБ, высоко оценил идею: «Я считаю, что это хороший, правильный и, главное, своевременный проект».



И конечно, особенно интересно было узнать позицию главного организатора выставки Игоря Гладнева:



— Игорь Алексеевич, как возникла мысль организовать именно передвижную выставку в учебных заведениях Перми?



— Здесь сама идея продиктована временем, 75-летием победы в главных сражениях Великой Отечественной войны. Эти события напрямую связаны с пониманием того, что для нас является ценностью. И знания о таких событиях, и то, что они являются священными для всех нас, — это и есть первооснова.



— В каких учебных заведениях побывает выставка?



— Она будет двигаться по районам. В планах также сотрудничество с Суворовским училищем и с теми школами, которые целенаправленно ведут работу в рамках музеев, исторических кружков, факультативных занятий.



— Сегодня на открытии присутствовали дети начальных классов. Как, по-вашему, они восприняли мероприятие?



— Неважно, сколько ребятам лет. Самое главное — насколько ребенок может спроецировать свое собственное сознание, жизненный опыт, понимание ценностей, веру в добро, справедливость и правду на своем уровне, испытать сердечное чувство. Поэтому дети с интересом слушали о давнем событии — в то время жили такие же дети, как они, переносили все тяготы войны, даже сражались наравне со взрослыми. Мы не только рассказываем об этом, но и предлагаем детям поучаствовать в проекте, выразить свое отношение к историческим событиям. На протяжении 10 дней работы выставки в 108-й школе ребятам предложено написать сочинение о Сталинграде или выразить свои эмоции посредством красок, создать рисунки. А мы при подведении итогов выявим самых активных.