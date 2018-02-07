Рубрика: Газетный номер
15:49 | 8.02.2018
В пермских школах побывает уникальная выставка регионального отделения Военно-исторического общества
Проект посвящен самым масштабным и значимым сражениям Великой Отечественной
Наш корреспондент Оксана Землянских побывала на открытии и первом мероприятии, которое прошло в школе № 108, пообщалась с представителями Военно-исторического общества, гостями и с главным организатором, председателем Военно-исторического общества в Пермском крае Игорем Гладневым.
На торжественном открытии выставки присутствовали ученики младших классов и их педагоги. Актовый зал был полон. Свет погас, и тишину оглушил узнаваемый на века голос Левитана: «Сегодня, 2 февраля, наши войска…» На большом экране под песню «Сталинград» побежали документальные кадры из жизни города-героя, фрагменты великого сражения. Притихли даже самые шумные зрители…
После фильма перед ребятами выступил главный организатор выставки Игорь Гладнев. Доступным для детей языком он рассказывал о серьезных и совсем не детских вещах:
— Сегодня мы вместе с вами открываем выставку «Мы — Сталинград». Это рассказ о ваших прапрадедушках и прапрабабушках, которые воевали в Великую Отечественную войну. Именно они сделали все, чтобы жили все последующие поколения — их дети, внуки, правнуки и праправнуки. Вот я — внук, а вы — праправнуки, и между нами нет сейчас разницы. Потому что если бы наши дедушки не победили фашизм, то нас с вами не было бы. И не было бы страны — нашей великой России. Подвиг, который совершила Красная армия в 1943 году, — мирового значения. Именно в битве за Сталинград впервые столкнулось такое количество войск на одной небольшой территории. И мы победили.
Далее Игорь Гладнев решил проверить знания детей и спросил: в каком городе закончился бой против фашизма? «Берлин» — пронеслось по залу. А один из ребят уверенно поднял руку и добавил: «Наши дедушки и бабушки выполнили свой долг и одержали победу над фашизмом».
Пермский поэт Игорь Тюленев прочитал со сцены свое стихотворение «Последний поход», посвященное войне и памяти:
А старых солдат с каждым годом все меньше,
Как старых поселков и деревень.
И остаются холодные бреши
В потоке куда-то спешащих людей.
Венок на холодные прутья повешен.
Железом гремят на ветру лепестки.
Гуляют в родной стороне сквозняки...
Никто не забыт и никто не утешен...
А молодой политик, член Молодежного парламента Пермского края и участник Военно-исторического общества Рустам Плотников поделился с ребятами своим видением исторического события:
— Сталинградская битва — это одно из самых важных сражений. Именно оно показало, что победа будет за нами. И именно в этой битве фашисты почувствовали, что они не всесильны. Все мы должны помнить об этом подвиге. Не забывайте изучать историю.
На втором этаже школы во всю длину коридора протянулись стенды с фотографиями и кратким описанием событий. Они привлекают внимание правдой фронтовых фотографий. И задевают за живое: ребята останавливаются, читают, их это, несомненно, трогает и интересует.
Каковы первые впечатления организаторов проекта и приглашенных гостей? Первым поделился Рустам Плотников: «Подобных проектов должно быть как можно больше. Дети должны знать и понимать историю страны, чтобы в дальнейшем избежать многих ошибок».
Приглашенный гость Юрий Верхоланцев, член краевого Совета ветеранов ФСБ, высоко оценил идею: «Я считаю, что это хороший, правильный и, главное, своевременный проект».
И конечно, особенно интересно было узнать позицию главного организатора выставки Игоря Гладнева:
— Игорь Алексеевич, как возникла мысль организовать именно передвижную выставку в учебных заведениях Перми?
— Здесь сама идея продиктована временем, 75-летием победы в главных сражениях Великой Отечественной войны. Эти события напрямую связаны с пониманием того, что для нас является ценностью. И знания о таких событиях, и то, что они являются священными для всех нас, — это и есть первооснова.
— В каких учебных заведениях побывает выставка?
— Она будет двигаться по районам. В планах также сотрудничество с Суворовским училищем и с теми школами, которые целенаправленно ведут работу в рамках музеев, исторических кружков, факультативных занятий.
— Сегодня на открытии присутствовали дети начальных классов. Как, по-вашему, они восприняли мероприятие?
— Неважно, сколько ребятам лет. Самое главное — насколько ребенок может спроецировать свое собственное сознание, жизненный опыт, понимание ценностей, веру в добро, справедливость и правду на своем уровне, испытать сердечное чувство. Поэтому дети с интересом слушали о давнем событии — в то время жили такие же дети, как они, переносили все тяготы войны, даже сражались наравне со взрослыми. Мы не только рассказываем об этом, но и предлагаем детям поучаствовать в проекте, выразить свое отношение к историческим событиям. На протяжении 10 дней работы выставки в 108-й школе ребятам предложено написать сочинение о Сталинграде или выразить свои эмоции посредством красок, создать рисунки. А мы при подведении итогов выявим самых активных.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:11 | 8.02.2018
Администрация Екатеринбурга озвучила даты выпускных в школах города
18:06 | 8.02.2018
16 пермяков получили премии за развитие науки
17:34 | 8.02.2018
Предвыборный штаб Путина начал подбирать волонтеров в Екатеринбурге
17:14 | 8.02.2018
Центробанк поддержал инициативу движения «В защиту человека труда»
16:25 | 8.02.2018
Часовню в екатеринбургском дендропарке передали РПЦ
16:22 | 8.02.2018
Преступность в Пермском крае снизилась на 12 %
16:09 | 8.02.2018
В Екатеринбурге начал работу форум «Культуралика»
15:55 | 8.02.2018
Пермский фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» получил правительственную награду РФ
15:47 | 8.02.2018
Житель Прикамья спрятался от судебного пристава за шторой
15:40 | 8.02.2018
Чиновника МУГИСО Игоря Разунина оставили под домашним арестом
15:08 | 8.02.2018
«Население» СИЗО-1 к ЧМ-2018 уменьшат на треть
14:48 | 8.02.2018
Курганский Отелло получил 9 лет строгого режима за убийство супруги
14:37 | 8.02.2018
В Перми объявлен карантин по гриппу
14:09 | 8.02.2018
Курганские следователи задержали убийцу мужчины, тело которого нашли прохожие на улице
14:02 | 8.02.2018
Назначен новый начальник ГУ МЧС по Пермскому краю
14:00 | 8.02.2018
Суд дисквалифицировал директора ООО «Водоканал Шумиха» на год
13:51 | 8.02.2018
Евгений Куйвашев назвал символ екатеринбургской заявки на ЭКСПО-2025
13:25 | 8.02.2018
Премию губернатора получили девять ученых УрФУ
12:58 | 8.02.2018
«Пермгорэлектротранс» запускает горячую линию
12:35 | 8.02.2018
Детский омбудсмен при Президенте РФ занялась вопросом питания в школах Екатеринбурга
12:25 | 8.02.2018
Свердловские власти готовят «дорожную карту» для строительства ЖСК «Здоровье» и ЖСК «Наш дом»
12:18 | 8.02.2018
Уральский депутат пристыдил газовых монополистов в Госдуме
11:52 | 8.02.2018
Криминальному авторитету Андрею Овчине продлили арест
11:39 | 8.02.2018
Жириновский в Екатеринбурге рассказал, чего он не делал уже 60 лет и как партия завоюет гордуму
11:35 | 8.02.2018
Прокуратура отняла у артели «Нейва» месторождение золота
11:02 | 8.02.2018
Декан УрГАУ предупредил об опасностях малоснежной зимы для садоводов
10:59 | 8.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 7 февраля 2018 года
10:44 | 8.02.2018
10 февраля в Екатеринбурге состоится встреча «БДСМ для чайников»
10:37 | 8.02.2018
В муниципальных образованиях Курганской области МЧС требует ввести особый противопожарный режим
10:31 | 8.02.2018
В Свердловской области орудуют лжеприставы
10:30 | 8.02.2018
Ликвидация аварии в Шумихе затянулась из-за отсутствия спецтехники. Прокуратура начала проверку
10:18 | 8.02.2018
Жительницу Тавдинского района будут судить за контрафактный алкоголь
09:30 | 8.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 7 февраля 2018 года
09:29 | 8.02.2018
Ночью в Екатеринбурге потушили цех по металлообработке
09:15 | 8.02.2018
Волейболистки «Уралочки» одержали очередную победу над чешской командой «Кралово Поле»
22:27 | 7.02.2018
На Урале ожидается существенный перепад температур
21:38 | 7.02.2018
Определены победители Startup Tour в Перми
21:27 | 7.02.2018
Свердловские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в одной из деревень Белоярского района в ноябре прошлого года
20:48 | 7.02.2018
Глава ГИБДД Свердловской области предложил машинам скорой помощи использовать видеорегистраторы для выявления водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
20:19 | 7.02.2018
В Екатеринбурге из-за столкновения нескольких автомобилей на Челюскинцев образовалась пробка
19:53 | 7.02.2018
В Екатеринбурге начали активную подготовку к весенним паводкам
18:25 | 7.02.2018
Жириновский раскритиковал Ельцин-центр
17:47 | 7.02.2018
Резиденты «Сколково» представили инновационные разработки для пермских промышленников
17:41 | 7.02.2018
Столица Прикамья вошла в топ-15 по раздельному сбору мусора