В центре внимания — интересы и права ребенка

15:41 | 8.02.2018

Институт комиссии по делам несовершеннолетних отмечает столетний юбилей

В начале XX века были созданы многие институты, которым суждено было внести свой вклад в развитие общества и государства на новом этапе. Среди тех, что не потеряли своей актуальности и сегодня, — комиссии по делам несовершеннолетних. Учрежденные 14 января 1918 года Декретом Совета народных комиссаров, они оказались востребованы, несмотря ни на какие смены эпох. Видимо, потому, что главное предназначение комиссий — забота о детях — никогда не теряет значимости.



В современном обществе комиссии являются одним из действенных институтов правовой защиты детства. При этом неизмеримо возросла их координирующая роль в деятельности органов государственной и муниципальной власти, правоохранительных органов, общественных объединений в решении задач защиты детей от преступных посягательств, жестокого обращения и негативных влияний социальной среды.



Из чего сегодня складывается работа КДН?

— Невозможно представить себе результативную работу КДН без сотрудничества с самыми различными заинтересованными органами и учреждениями, — говорит начальник сектора по обеспечению деятельности КДН, заместитель председателя КДНиЗП администрации Дзержинского района Ольга Петрова. — В заседаниях комиссии участвуют наши коллеги — руководители правоохранительных органов, образовательных учреждений, органов и учреждений здравоохранения, социальной защиты. При содействии комиссии в практику внедряются инновационные технологии совместной деятельности всех субъектов системы профилактики.



Как рассказала Ольга Юрьевна, сегодня у комиссии два основных направления работы. Первое связано с защитой прав детей и административной практикой — рассмотрением протоколов, поступающих из правоохранительных органов, сообщений граждан об ущемлении прав ребенка. Второе направление — работа с семьями, находящимися в социально опасном положении.



Если семья попала в поле зрения полиции, органов образования, опеки, просто соседей, которые сообщают о проблеме, специалисты комиссии выезжают в семью, оценивают ситуацию по четким критериям и при необходимости коллегиально принимают решение о постановке на учет. И начинается практическая работа.



— Бывают просто нерадивые родители, у которых дети предоставлены сами себе, — отмечает Ольга Петрова. — А есть семьи, которые попали в трудную ситуацию по ряду объективных причин. И мы подключаемся, чтобы помочь такой семье. Это может быть предоставление места в детском саду, устройство ребенка в школу, определение статуса малоимущей семьи. Помогаем устроить ребенка в кружки и секции, если у него есть проблемы, направляем в городскую психологическую службу, при необходимости мотивируем родителей обследовать и лечить ребенка. В этом и заключается наша миссия — чтобы ни один ребенок в районе не был ущемлен в правах, не пострадал и не погиб от неестественных причин, чтобы он был счастлив в семье.



Столетие службы — прекрасный повод выразить признательность и благодарность за большую заботу, внимание, плодотворное сотрудничество, неоценимую поддержку и помощь в благородном деле предупреждения безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов всем, кто в разные годы непосредственно соприкасался с КДН в своей профессиональной деятельности, кто осуществлял руководство и контроль за её работой, ветеранам комиссии, работникам аппарата КДН разных лет: Васеневой Л.А., Миндубаевой Н.И., Алиевой Л.С., Большакову С.В., Старцевой И.В., Сапрыкиной Н.С., Катковой Т.П., Кудрицкой О.И., Хрипченко В.К., Гущиной Г.В., Пинаевой Н.А., Трясциной М.А., Рахмановой Т.Ф., Киндрук Е.А., Житниковой О.В., Девятериковой А.А., Стрельцовой Е.В., Ивановой С.И., Оносовой Т.А., Маслохутдинову З.Ф., Дуброву Э.В., Лях Е.А., Широковой К.В., Шампуровой Е.А., Пахмутовой Е.Г. Особая благодарность за сотрудничество, поддержку и понимание — руководителям образовательных учреждений района, аппарату районного отдела образования.

Сегодня в штате сектора 9 человек, и это не менее преданные своему делу люди, чуткие, терпеливые, умеющие расположить к себе родителей и детей, добивающиеся эффективных результатов в работе.



— В аппарате КДН нет случайных людей, — убеждена Ольга Петрова. — Не каждый сможет принять на себя проблемы семьи и ребенка, предложить выход из сложной семейной ситуации, оказать помощь в защите прав и интересов детей. За неравнодушие, профессионализм слова благодарности хочется сказать нынешним сотрудникам комиссии по делам несовершеннолетних: Акуловой А.Н., Бусыревой Э.Х., Баталовой Я.Ю., Баштыревой Г.М., Кулябиной Н.Е., Капустиной А.А., Назукиной Т.Ф., Семенищевой С.Ю. От этих людей по-настоящему зависит успех профилактической работы. Здоровья им и душевных сил.

Результаты работы комиссии более чем убедительны. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию, раннему выявлению проблем, своевременному оказанию социальной помощи количество семей, находящихся в социально опасном положении, постоянно снижается. Если в 2014 году их в районе было 450, то сегодня — 128. В них проживают 176 детей.



За 2017 год по результатам реабилитации в районе снято с учета 38 семей, в которых проживают 64 ребенка. И что самое радостное для сотрудников сектора по обеспечению деятельности КДН, эти семьи больше не попадают в поле зрения комиссии. В то же время вновь обследовано для выявления семейного неблагополучия 147 семей, из них поставлено на учет 65, где проживают 105 детей. Причины постановки на учет самые разные: неисполнение родительских обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению детей, совершение подростками правонарушений, употребление родителями и несовершеннолетними психоактивных веществ, жестокое обращение с детьми. И в каждом случае семье оказывают реабилитационную помощь.



В 2017 году в районе удалось достигнуть снижения преступности среди несовершеннолетних, в том числе в группах. Возросла занятость несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и отделе полиции, в системе дополнительного образования. Снизилось количество беспризорных и бродяжничающих подростков. Все это — благодаря не только проверенным технологиям работы, но и новым формам социализации подростков группы риска.



— С прошлого года у нас заключено соглашение и налажена работа с судом Дзержинского района, — делится Ольга Петрова. — Подключаем к ней сотрудников полиции, уголовной инспекции, образовательных учреждений и так далее. Подростков, которые преступили закон, приглашаем на встречи с председателем суда, организуем изучение примирительных программ, показываем возможности медиации в предотвращении конфликтов, проводим круглые столы и даже целые «судебные заседания». Эта форма работы ребятам особенно нравится, они сами предлагают темы судебного заседания, пишут сценарии, распределяют роли всех участников судебного процесса. При подготовке таких заседаний нам помогают руководители школьных служб примирения, волонтеры и дети, которые когда-то сами нарушили закон. Приходят студенты, школьники, которые видят себя в будущем юристами.



Еще одна новация в работе КДН — совместный с общественной организацией «ПравДА вместе» проект «На пути героя». В октябре прошлого года 10 юных правонарушителей из школ района выехали в лагерь «Комета», где с ними работали волонтеры, психологи, сопровождали специалисты сектора и инспектор полиции. Расставались со слезами… И очень просились в следующую смену. Тут ничего невозможного нет, говорят в КДН, — конечно, если не будет правонарушений, двоек, а вместо всего этого, наоборот, активное участие в жизни школы!



Сегодня ведется серьезная работа над тем, чтобы помочь участникам программы войти в нормальную жизненную колею. Прежде всего, им помогают найти занятие по душе во внеурочное время. И в этом деле у КДН немало помощников:

— В школе «Мастерград» для детей всего района, входящих в группу риска или находящихся в социально опасном положении, предоставлена возможность бесплатно заниматься в секциях и творческих коллективах. Директор школы Оксана Анатольевна Казакова старается даже в платных группах обеспечить нашим ребятам несколько бесплатных мест. А условия там замечательные!



Предоставляют площадки и другие образовательные учреждения района. Кроме того, идет навстречу бизнес — в ТЦ «Лето» предложили залы, даже поле. Дети бесплатно занимаются футболом, администрация района оплачивает только тренера. Помогает СК «Спортхолл», фитнес-клуб «Богатырь». А федерация айкидо предоставила подопечным КДН района 30 бесплатных мест в секциях на левом берегу Камы и еще столько же — на базе «Мастерграда». Конечно, все это требует от специалистов КДН серьезной организационной работы, времени, неформального подхода, а главное — душевных сил. Но здесь говорят: семей, где не было бы реабилитационного потенциала, очень мало. И сами ребята идут на контакт и меняются, если видят, что их не спешат ругать и запугивать, а стараются понять, поговорить по душам, помочь найти выход из трудной ситуации.



— Нерешенных проблем масса, — отмечает Ольга Петрова. — К сожалению, встречаются нерадивые родители, есть дети, обделенные любовью и заботой. И наша задача — вовремя протянуть руку помощи и ребенку, и взрослому. Появляются новые вызовы — среди них, например, виртуальная зависимость подростков, деструктивные сайты. Общение с самыми близкими людьми заменяется общением с людьми незнакомыми, готовыми «выслушать» наших детей и, как показывает практика, воздействовать на детскую психику не лучшим образом. Если выявляются такие случаи, подключаем к работе специалистов, педагогов-психологов. Это и уже привычные проблемы — отсутствие интереса родителей и детей к внеурочной занятости, авитальное поведение, тоже связанное с неумением родителей чутко и внимательно относиться к тревогам и проблемам ребенка. А если хоть одному юному жителю нашего района плохо, значит, еще не все сделано. Главная наша задача — чтобы каждый ребенок жил в семье и чувствовал себя комфортно и безопасно!