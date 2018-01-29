В Перми строят планы и готовятся к выборам

11:22 | 31.01.2018

Владимир Плотников: «Судьба нашей страны решается в непростое время»

Январь позади, и мы понемногу переходим от отчетов к планам на предстоящий год. Что в нем будет самым важным, на какие достижения мы будем опираться? На чем предстоит сосредоточиться, и не только на уровне отдельно взятого муниципалитета? Об этом — в интервью с депутатом Пермской городской думы Владимиром Плотниковым.



— Владимир Иванович, вы не первый созыв в Пермской городской думе. Можно ли утверждать, что 2017 год в Перми был прорывным в части ремонта дорог? В рамках участия в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги» Пермь получила дополнительные 500 миллионов рублей. Достаточно ли, на ваш взгляд, этих средств и сколько денег еще нужно для того, чтобы привести дороги в нормативное состояние?



— Денег всегда не хватает. Но и при существующих ресурсах мы видим, что город развивается, дороги стали более качественными. Конечно, участие в федеральном проекте значительно расширило наши возможности. Посмотрите — за последние два года в Перми отремонтировано 2 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Это рекордные показатели.

Очень важно, что конкурсы на дорожные работы теперь проводятся вовремя. К лету подрядчики уже начинают заходить на объекты. А мы помним, что еще несколько лет назад конкурсы проходили чуть не в августе. В результате дорожники приступали к работе в конце сезона, укладывали асфальт в дождь и снег. Сегодня можно констатировать, что мы ушли от этой практики. И по прошлому году у нас не было ни одного просроченного объекта.



— Какие наиболее значимые объекты, реконструированные в 2017 году, вы можете выделить?



— В прошлом году в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Перми завершен ремонт всех 18 плановых объектов, еще один отремонтирован за счет сложившейся экономии. Не берусь сказать, что более значимо, реконструкция улицы Спешилова или бульвара Гагарина, шоссе Космонавтов или улицы Промышленной. Все магистрали важны, необходимы для жителей, общественного транспорта, всей повседневной жизни города.

А в качестве самого характерного примера отметил бы реконструкцию Северной дамбы. Здесь проделан огромный объем работы, причем с опережением графика. Работы предстоит завершить в этом году, но сделано все, чтобы не создавать людям неудобства, на зиму восстановлено покрытие пешеходной части. Это уже новый уровень дорожных работ в городе.



— Вы являетесь председателем временной комиссии в целях контроля за реализацией администрацией города Перми полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной деятельности и благоустройства территории. На какие направления комиссия будет делать особый упор в этом году?



— В этом году мы сосредоточимся на ремонте придомовых территорий, потому что, как показала практика, это действительно очень важно для жителей. Ремонтом дворов в городе не занимались много лет, фактически с советских времен, людей оставили один на один с их проблемами. Сегодня на обустройство дворовых территорий выделяются реальные деньги, и там, где эта работа уже выполнена, жители благодарны, они говорят спасибо городской власти. Обустройство дворов будем продолжать, а со стороны депутатской комиссии — контролировать. Важно, чтобы все делалось качественно и в срок. Тем более что как раз это направление очень показательно с точки зрения эффективности деятельности и городской администрации, и депутатского корпуса. Тут все результаты не просто в отчетах, они на виду.



— Как вы оцениваете работу подрядчиков по уборке улиц и тротуаров от снега в этом сезоне? Можно ли говорить, что они стали работать лучше? Нужно ли, на ваш взгляд, усиливать контроль за их работой со стороны администрации, депутатского корпуса, вводить более строгую ответственность за плохую работу?



— Хорошо, что в этом году у нас выпало не так много снега. Думаю, дорожники довольны. Конечно, хотелось бы, чтобы во время снегопадов уборка производилась более оперативно. Но в целом подрядчики работают удовлетворительно. Вы сами видите в новостях на федеральных каналах, что при сильных снегопадах и в Москве не справляются, про другие города вообще не говорю. Так что на общем фоне ситуация в Перми выглядит нормально.

Работу подрядчиков мы стараемся контролировать максимально. У нас всегда был очень проблемным Свердловский район, но в этом году и здесь — видимо, с приходом нового главы района — стали убирать получше. Мы ужесточили ответственность за некачественную работу, и эти меры приносят результат. Если подрядчик не справляется, его штрафуют, наказывают рублем. Считаю, что этот подход правильный, он уже доказал свою эффективность.



— С августа 2016 года в Перми начали действовать платные парковки. Сейчас уже можно проанализировать, насколько это было правильное решение? И что еще нужно сделать для улучшения работы системы платных парковок?



— В любом случае эта система себя оправдывает. С платными парковками пробок стало меньше. К тому же люди начали считать деньги, стараются пользоваться парковкой в меру необходимости, не оставлять машину на весь день. А ведь раньше в центре вообще невозможно было припарковаться. Конечно, это было правильное решение.

Из недостатков отметил бы, что парковки плохо убирают. И мы говорим об этом администрации города, напоминаем, что чиновники, которые отвечают за платные парковки, должны контролировать в том числе и этот вопрос.

Хотелось бы, чтобы парковок было побольше, чтобы нашли место для больших внеуличных парковок. Потому что транспорта в центре все равно очень много — здесь административные здания, торговые центры, куда приезжают люди. Это помогло бы решить проблему до тех пор, пока у нас не появятся перехватывающие парковки. А пока проблема есть. В часы пик, в праздничные дни, к сожалению, центр города у нас стоит. Нужно его разгружать.



— Обсуждаются ли сегодня механизмы направления средств, которые мы получаем от платных парковок, на развитие парковочной инфраструктуры?

— Это мечта всех депутатов городской думы — чтобы не только парковочные деньги, штрафы за нарушение правил парковки, но и штрафы ГИБДД шли не на региональный уровень, а на развитие города. Но пока повлиять на ситуацию не можем. У нас нет таких полномочий, эти вопросы регламентируются Законом Пермского края.



— Расскажите о вашей работе в округе. Сколько дворов удалось отремонтировать по программе «Формирование комфортной городской среды»? С какими проблемами столкнулись? Какие планы на этот год?



— За прошедший сезон в округе отремонтировано 14 дворов, в том числе 9 — по федеральной программе. Реконструирована улица Желябова, обустраивались тротуары, зоны отдыха, открыт новый сквер. Год был очень насыщенный. И планов тоже очень много.

При обустройстве дворов будем опираться на уже накопленный опыт. В 2017 году мы постарались уделить особое внимание тому, чтобы эта важная для людей работа выполнялась качественно. С этим у нас проблем не возникло, как и со сроками. В округе начали ремонтировать дворы в мае, а в июне уже сдавали.



— Не везде так получалось. Выходит, дело не только в деньгах?



— Конечно, многое зависит от организации, компетентности и добросовестности подрядчика, взаимодействия с ним. Хочу поблагодарить фирму «Спарго», которая обслуживает Дзержинский район, и в частности округ, в котором я являюсь депутатом. И отметить работу своих помощников, всей моей депутатской команды. Если в округе нормально делают дороги, вовремя ремонтируют дворы, качественно убирают снег, это и их заслуга. Плюс к тому мы стараемся, чтобы каждая копейка ушла по назначению. Контроль за использованием бюджетных средств очень жесткий.



— 2018 год — особенный год в жизни страны, края и города. Впереди выборы президента России. Вы для себя уже определили, за какого кандидата будете голосовать?



— Я буду голосовать только за Владимира Владимировича Путина. Потому что это человек, который действительно показал всему миру, что у России есть будущее, Россию нужно уважать и считаться с ней. Пусть даже это кому-то не нравится.

Все мы помним времена, когда у руля стоял слабый президент. При Б.Н. Ельцине и страна была слабой, растаскивалась по частям, армия была практически уничтожена. Нашим оппонентам за рубежом это очень нравилось. Всех все устраивало. А когда страна встала с колен, начались санкции. Да, кому-то не нравится политика нашей страны, самостоятельность России, хочется, чтобы мы делали, что скажут, — как европейские страны. Попытки оказать давление на нашу страну продолжаются, и сегодня мы видим, как это проявляется в отношении к нашим спортсменам.

Всегда считал и считаю, что Россия — самая лучшая страна. Президент Путин каждый день доказывает, что это великая держава, которая не собирается ни с кем конфликтовать и готова жить со всеми в мире. Но интересы нашего государства должны соблюдаться.



— Что вы можете сказать пермякам, которые пока не приняли решение, идти на выборы или нет?



— Я думаю, что прийти на выборы нужно. Решается судьба нашей страны, причем в очень непростое время. От результатов выборов зависит, в каком направлении мы будем развиваться. И те, кто не думает поддержать действующую власть, тоже должны использовать свое законное право на волеизъявление, высказать свое мнение. Иначе их позиция останется неизвестной, неоцененной. Ведь выборы — это своего рода лакмусовая бумага, их результаты будут анализироваться, возможно, будут меняться какие-то векторы. Поэтому прийти нужно всем — чтобы были учтены все мнения, услышан голос каждого гражданина.