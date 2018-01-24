На контроле Пермской думы — бюджетные инвестиции

16:40 | 25.01.2018

В городе взят курс на увеличение инвестиционной составляющей до 4 миллиардов ежегодно

Повестку январского заседания Пермской городской думы открыл «Час депутата», который на этот раз был посвящен реализации инвестиционных проектов в Перми в 2017 году. Вопрос тем более значимый, что инвестиционная составляющая бюджета растет год от года, а отдача от миллиардных вложений не всегда соответствует затратам.



В своем докладе первый замглавы администрации города Виктор Агеев подробно рассказал об инвестиционных проектах, завершенных в 2017 году и планируемых к завершению в 2018 году. Вопросы депутатов касались программы «Развития застроенных территорий», переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, газификации. Депутат Александр Филиппов акцентировал внимание на перспективах ввода в эксплуатацию газопроводов, депутат Алексей Оборин напомнил о незавершенном асфальтировании в поселке Соболи. Напомнили чиновникам и о межшкольном стадионе школы № 41, и о спортзале для школы № 96.



— Оценивая инвестиционные проекты, хотелось бы понять их эффективность. И не с точки зрения того, как были израсходованы деньги, а какие блага эти объекты принесли. При строительстве каждого дополнительного объекта мы должны видеть, как улучшается конкретный показатель, только в этом случае появится возможность оценивать эффективность финансовых затрат, — отметил депутат Михаил Бесфамильный.



— Тема инвестиций для депутатов думы — приоритетная, — прокомментировал председатель Пермской городской думы Юрий Уткин. — Действуем в русле поставленной губернатором задачи комплексной подготовки Перми к 300-летнему юбилею. В бюджете 2018–2020 годов взят курс на увеличение инвестиционной составляющей почти до 4 миллиардов ежегодно. Важно грамотно распорядиться этими средствами, дума будет этот процесс оперативно отслеживать и контролировать.



Депутаты внесли изменения в Правила землепользования и застройки города. В документе появилось понятие «блокированная жилая застройка» применительно к зонам жилой застройки Ж-3, Ж-4, Ж-5; установлен процент застройки в размере 40 % для вида «блокированная жилая застройка» в территориальных зонах Ж-3, Ж-4, исключен минимальный размер земельного участка для «блокированного жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры».



На заседании внесены изменения в отдельные решения думы в сфере благоустройства. Правила благоустройства и содержания территории в городе приводятся в соответствие рекомендациям Минстроя России. В документе предусматриваются способы участия жителей в благоустройстве территорий города, их вовлечения в принятие решений еще на стадии проектирования. Дополнен перечень объектов и элементов благоустройства, внесены требования о доступности подходов и подъездов к зданиям для маломобильных групп населения. Устанавливаются единые требования к ограждениям всех зданий для сохранения внешнего облика города, закрепляется комплексный подход к озеленению — за счет дополнения проектной документации разделом «дендрологический план».



— Наша задача — создать условия, при которых деятельность по благоустройству будет приносить максимальный положительный эффект. Особый акцент в Правилах сделан на механизмах и способах участия жителей в благоустройстве территорий города. Особенно это необходимо для продолжения работы по приведению в порядок пермских дворов, — отметил первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин.



Также гордума внесла изменения в Порядок предоставления муниципальной преференции и преференции, не являющейся муниципальной, в виде скидки по арендной плате. Категории арендаторов, которым предоставляется скидка, дополнены социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими обучение, сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставление им рабочих мест. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры, школьного и массового спорта, будет применяться понижающий коэффициент к арендной плате.



Дума установила границы ТОС «Ново-Бродовский», где жители приняли решение включить дополнительную территорию, и ТОС «Пихтовая стрелка» в Мотовилихе.



«Благодарен председателю Пермской городской думы Юрию Уткину, который помогает нам. В целом развитие территориального общественного самоуправления в Перми оцениваю положительно», — отметил председатель ТОС «Ново-Бродовский» Ринат Гисматулин.



Поблагодарили своего депутата и представители ТОС «Пихтовая стрелка»: «Мы сможем начать реализовывать проекты по газификации и освещению, продолжать работу по устройству дорог и тротуаров, спортивных и детских площадок. Депутат Олег Бурдин поддержал нашу инициативу, стал субъектом нормотворчества, большое ему спасибо».