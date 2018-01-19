Рубрика: Газетный номер
19:06 | 20.01.2018
«Для меня баскетбол — это возможность быть счастливым»
Накануне знаковой игры с «Зенитом» тренер клуба «ПАРМА» Вячеслав Шушаков дал интервью
— Сейчас все мысли об игре с «Зенитом», — говорит Вячеслав Шушаков. — Так получилось, что эти два события пересеклись. И одно другое, конечно, затмило. Иначе бы отпраздновал! В последний раз отмечал день рождения, когда исполнилось 30 лет: с друзьями, таким настоящим, большим мужским коллективом. Хорошо погуляли. Полтора дня, со всеми вытекающими приятными сюрпризами!
— Вы рассказывали, что в детстве занимались множеством видов спорта. Как бы могла сложиться ваша карьера, если бы выбрали, например, футбол?
— Да, в школе мне нравились несколько видов спорта: и футбол, и хоккей, и волейбол. Уверен, что даже если бы выбор пал не на баскетбол, то я все равно бы добился успеха, точно бы поиграл на профессиональном уровне. Просто тогда была настолько сильная мотивация добиться чего-то, выбиться.
— Какая цель у вас в баскетболе?
— Хочу, чтобы «ПАРМА» побеждала как можно чаще. А про личную цель… Я всегда повторяю: я командный игрок, а не индивидуалист. Я никогда не говорю: хочу взять какой-то трофей или кого-то обыграть.. Вообще баскетбол — это мое любимое занятие. Ради этого я работаю, ради этого я живу. Для меня баскетбол — это возможность быть счастливым.
— Какая у вас главная победа с «ПАРМОЙ»?
— На сегодняшней день это, конечно, Кубок России.
— Схожи ли эмоции с теми, которые вы испытывали, когда стали чемпионом страны в качестве игрока? Сможете описать это словами?
— Не смогу. Понимаете, мы с «ПАРМОЙ» готовились к полуфиналу, задача ставилась именно так. И к последней игре у меня уже просто не осталось никаких эмоций, я сгорел раньше. Потому что полуфинал дома — это дикая ответственность. Выигрываешь — и попадаешь в финал. Проигрываешь — даже стыдно будет выйти на площадку. И когда мы победили «Зенит», у меня не было уже никаких эмоций.
— При разговоре с баскетбольным тренером нельзя обойти стороной фильм «Движение вверх». Он за праздники побил рекорд кассовых сборов среди российских картин, в то же время вокруг картины очень много споров. А у вас какие впечатления?
— Мне понравилось, как была подана эта победа. Очень правильно и интересно. Показали судьбы людей, как они шли к этому достижению.
— Вы говорили, что при вашей первой встрече Сергей Белов сказал: я пришел не тренировать вас, я пришел побеждать вместе с вами. Как он вам в фильме?
— Его человеческие качества показали в фильме очень схожими с жизнью. Понимаете, его не просто считали лучшим игроком. Он сам так о себе думал. Он просто излучал эту уверенность. И умел заразить ею остальных. Когда он начал тренировать «Урал-Грейт», Сергей Александрович не пытался кому-то что-то доказать. Он показывал: вы знаете, кто я. И что для меня значит победа. И мы тянулись к нему, становясь лучше.
— Вы побывали и игроком, и тренером, носили капитанскую повязку. Какая роль вам нравится больше всего, где было комфортнее?
— Это очень разные вещи. Не скажу, что где-то было комфортно. Наоборот, этот дискомфорт всегда стимулировал меня к дальнейшему развитию. В любой баскетбольной ипостаси. Когда я был игроком, думал про то, как попасть в состав и получить определенное время на площадке. Когда меня выбрали капитаном, зона ответственности выросла. Нужно было не только на площадке себя проявлять, но и за ее пределами, в человеческих отношениях. Дальше я работал с детьми. Хотя, правильнее сказать, с подростками. Это очень тонкий и творческий процесс. А когда стал главным тренером уже взрослой команды, то ответственности стало еще больше. Ты выходишь на площадку и полностью отвечаешь за результат. И в роли второго тренера ответственности не убавляется. Вот именно эта необходимость показать результат и красивую игру постоянно выводит тебя из зоны комфорта. Именно это и приносит удовольствие.
— Из тех баскетболистов, с кем вы работали, кто самый талантливый?
— Сложно сказать. Оценивая вклад в спортсмена и его развитие, потенциал… Наверное, это Ваня Ухов. Уверен, что уже очень скоро его звезда засияет ярким светом на только на российском баскетбольном небосводе, но и на европейском.
— С кем вам хотелось бы поработать больше: с совсем молодым Майклом Джорданом или Майклом Джорданом — уже состоявшейся звездой?
— Ну, это, конечно, фантазия. Мне очень сложно представить, как бы я мог оказаться в одной команде с Майклом. Даже просто по времени мы разминулись. В любом случае у Джордана, как у любой звезды, есть большой талант. Он был дан ему природой или Богом. И Джордан смог талантом воспользоваться. В спорте, да и в жизни, множество талантливых людей, которые не могут использовать свои данные для достижения успеха. Они ставят себе какой-то внутренний барьер. Вот, например, у меня тренировался такой мальчик. Ниже Александра Винника, но размах рук у него значительно больше. Но он так и не смог понять, как этим воспользоваться.
— Что вы посоветуете молодым ребятам, которые сейчас только начинают заниматься баскетболом? Что поможет им добиться успеха?
— У нас говорят: что ты мне советуешь, лучше помоги. На самом деле, дам совет, который работает часто и уже со взрослыми спортсменами. Подумай, что ты умеешь делать хорошо, что получается лучше всего. Бросать или отдавать передачи? Вот и оттачивай свои навыки. Попадаешь 10 из 10 бросков? Поставь себе цель: попадать 20 из 20. Чтобы добиться в спорте успеха, нужно работать и терпеть, терпеть и работать. И еще одно: нужно обязательно получать удовольствие от того, что ты делаешь.
— Вы говорили, что в 1994 году встретились с Сергеем Кущенко и обсуждали, как спасти тонущий корабль под названием пермский баскетбол. А какой баскетбол сейчас?
— Баскетбол сейчас — это неотъемлемая часть Перми и Пермского края. Как художественная галерея или соленые уши. Между словами «баскетбол» и «Пермь» можно поставить знак равенства. Неважно, что происходит в регионе, мы всегда лидеры по количеству занимающихся в этом виде спорта. Это все стало возможно и благодаря той работе, которая была проделана в «Урал-Грейте». И многие знают, что такое баскетбол в Пермском крае. У кого-то занимаются дети, кто-то играет сам. Баскетбол в Перми — это зараза, вирус, который здесь поразил и поражает множество людей.
— В других командах Единой лиги ВТБ порой считают аншлагом 2 тысячи на трибунах. В Перми цифры, конечно, выше. Опишите пермских болельщиков.
— Пермские болельщики тоже прошли длинный путь. Они не появились из ниоткуда. Я сейчас вижу, что на «ПАРМУ» ходят дети тех, кто когда-то и создал моду на баскетбол в Пермском крае. Конечно, они рассказывают об этом своим друзьям как об интересной истории. И к нам приходят новые болельщики.
— Когда вы готовитесь к игре, учитывается домашняя поддержка зала? Или, наоборот, ситуация, когда все против тебя в выездной игре?
— Естественно, когда «Молот» за тебя болеет, это дает, с одной стороны, стимул, а с другой — ответственность. Домашние матчи значительно сложнее. Проще, когда ты приезжаешь в другой город и играешь при полупустых трибунах. Или даже когда весь зал против тебя. Вот, например, последняя игра против Саратова. Зал был небольшим, но зато полным. Конечно, они болели против нас, но спортсмен к этому адаптируется. Вообще, это еще один показатель профессионализма игрока, как он с этим справится. На предматчевых установках и во время подготовки тренеры на болельщиках не акцентируются. Это даже где-то навредить может.
— Что значит атмосфера на домашних матчах для легионеров «ПАРМЫ»?
— Легионеры «ПАРМЫ» не живут в вакууме. В городе они видят любовь болельщиков, их узнают. Они сами говорят: здесь нас ценят. И их забитые мячи приветствуются зрителями так же, как удачные броски Винника или Ухова. Они чувствуют, что стали важной частью не только клуба, но и города. И в раздевалке ребята друг с другом об этом говорят. Для баскетболиста это очень важно пережить: когда ты выходишь на паркет, а на тебя смотрят тысячи глаз.
— Что сложнее — играть, когда болельщики не ждут от команды больших свершений или когда победы — это само собой разумеющееся?
— Конечно, второе. Это неоспоримо. Я очень хорошо понимаю сейчас Николайса Мазурса, ведь на нем ответственность. Ведь люди говорят: вот у команды из нижней части таблицы мы должны выигрывать. Конечно, в клубе понимают: это наш прямой соперник. И тренеры стараются максимально подвести игроков к таким играм в психологическом плане.
— Что пожелаете пермякам? На следующую выездную игру в Казань собираются много болельщиков. Они планируют создать на матче с «УНИКСом» домашнюю атмосферу. Что им скажете?
— Конечно, всегда очень приятно видеть и ощущать своих болельщиков в другом городе. Например, помню матч, когда играли в Самаре, а казалось, что дома. На матчи с «УНИКСом» всегда приезжает очень много ребят из Перми. Нисколько не сомневаюсь, что и на этот раз все получится. И конечно, завтра всех жду в «Молоте» на матче с «Зенитом»!
Фото: parmabasket.ru © «Вечерние Ведомости»
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