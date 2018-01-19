19:06 | 20.01.2018

Накануне знаковой игры с «Зенитом» тренер клуба «ПАРМА» Вячеслав Шушаков дал интервью

Сегодня, 20 января, отмечает сорокапятилетие двукратный чемпион России по баскетболу, тренер баскетбольного клуба «ПАРМА» Вячеслав Шушаков. Правда, праздновать ему некогда. Уже завтра, 21 января, «ПАРМА» принимает статусного соперника — питерский «Зенит».



— Сейчас все мысли об игре с «Зенитом», — говорит Вячеслав Шушаков. — Так получилось, что эти два события пересеклись. И одно другое, конечно, затмило. Иначе бы отпраздновал! В последний раз отмечал день рождения, когда исполнилось 30 лет: с друзьями, таким настоящим, большим мужским коллективом. Хорошо погуляли. Полтора дня, со всеми вытекающими приятными сюрпризами!



— Вы рассказывали, что в детстве занимались множеством видов спорта. Как бы могла сложиться ваша карьера, если бы выбрали, например, футбол?

— Да, в школе мне нравились несколько видов спорта: и футбол, и хоккей, и волейбол. Уверен, что даже если бы выбор пал не на баскетбол, то я все равно бы добился успеха, точно бы поиграл на профессиональном уровне. Просто тогда была настолько сильная мотивация добиться чего-то, выбиться.



— Какая цель у вас в баскетболе?

— Хочу, чтобы «ПАРМА» побеждала как можно чаще. А про личную цель… Я всегда повторяю: я командный игрок, а не индивидуалист. Я никогда не говорю: хочу взять какой-то трофей или кого-то обыграть.. Вообще баскетбол — это мое любимое занятие. Ради этого я работаю, ради этого я живу. Для меня баскетбол — это возможность быть счастливым.



— Какая у вас главная победа с «ПАРМОЙ»?

— На сегодняшней день это, конечно, Кубок России.



— Схожи ли эмоции с теми, которые вы испытывали, когда стали чемпионом страны в качестве игрока? Сможете описать это словами?

— Не смогу. Понимаете, мы с «ПАРМОЙ» готовились к полуфиналу, задача ставилась именно так. И к последней игре у меня уже просто не осталось никаких эмоций, я сгорел раньше. Потому что полуфинал дома — это дикая ответственность. Выигрываешь — и попадаешь в финал. Проигрываешь — даже стыдно будет выйти на площадку. И когда мы победили «Зенит», у меня не было уже никаких эмоций.



— При разговоре с баскетбольным тренером нельзя обойти стороной фильм «Движение вверх». Он за праздники побил рекорд кассовых сборов среди российских картин, в то же время вокруг картины очень много споров. А у вас какие впечатления?

— Мне понравилось, как была подана эта победа. Очень правильно и интересно. Показали судьбы людей, как они шли к этому достижению.



— Вы говорили, что при вашей первой встрече Сергей Белов сказал: я пришел не тренировать вас, я пришел побеждать вместе с вами. Как он вам в фильме?

— Его человеческие качества показали в фильме очень схожими с жизнью. Понимаете, его не просто считали лучшим игроком. Он сам так о себе думал. Он просто излучал эту уверенность. И умел заразить ею остальных. Когда он начал тренировать «Урал-Грейт», Сергей Александрович не пытался кому-то что-то доказать. Он показывал: вы знаете, кто я. И что для меня значит победа. И мы тянулись к нему, становясь лучше.



— Вы побывали и игроком, и тренером, носили капитанскую повязку. Какая роль вам нравится больше всего, где было комфортнее?

— Это очень разные вещи. Не скажу, что где-то было комфортно. Наоборот, этот дискомфорт всегда стимулировал меня к дальнейшему развитию. В любой баскетбольной ипостаси. Когда я был игроком, думал про то, как попасть в состав и получить определенное время на площадке. Когда меня выбрали капитаном, зона ответственности выросла. Нужно было не только на площадке себя проявлять, но и за ее пределами, в человеческих отношениях. Дальше я работал с детьми. Хотя, правильнее сказать, с подростками. Это очень тонкий и творческий процесс. А когда стал главным тренером уже взрослой команды, то ответственности стало еще больше. Ты выходишь на площадку и полностью отвечаешь за результат. И в роли второго тренера ответственности не убавляется. Вот именно эта необходимость показать результат и красивую игру постоянно выводит тебя из зоны комфорта. Именно это и приносит удовольствие.



— Из тех баскетболистов, с кем вы работали, кто самый талантливый?

— Сложно сказать. Оценивая вклад в спортсмена и его развитие, потенциал… Наверное, это Ваня Ухов. Уверен, что уже очень скоро его звезда засияет ярким светом на только на российском баскетбольном небосводе, но и на европейском.



— С кем вам хотелось бы поработать больше: с совсем молодым Майклом Джорданом или Майклом Джорданом — уже состоявшейся звездой?

— Ну, это, конечно, фантазия. Мне очень сложно представить, как бы я мог оказаться в одной команде с Майклом. Даже просто по времени мы разминулись. В любом случае у Джордана, как у любой звезды, есть большой талант. Он был дан ему природой или Богом. И Джордан смог талантом воспользоваться. В спорте, да и в жизни, множество талантливых людей, которые не могут использовать свои данные для достижения успеха. Они ставят себе какой-то внутренний барьер. Вот, например, у меня тренировался такой мальчик. Ниже Александра Винника, но размах рук у него значительно больше. Но он так и не смог понять, как этим воспользоваться.



— Что вы посоветуете молодым ребятам, которые сейчас только начинают заниматься баскетболом? Что поможет им добиться успеха?

— У нас говорят: что ты мне советуешь, лучше помоги. На самом деле, дам совет, который работает часто и уже со взрослыми спортсменами. Подумай, что ты умеешь делать хорошо, что получается лучше всего. Бросать или отдавать передачи? Вот и оттачивай свои навыки. Попадаешь 10 из 10 бросков? Поставь себе цель: попадать 20 из 20. Чтобы добиться в спорте успеха, нужно работать и терпеть, терпеть и работать. И еще одно: нужно обязательно получать удовольствие от того, что ты делаешь.



— Вы говорили, что в 1994 году встретились с Сергеем Кущенко и обсуждали, как спасти тонущий корабль под названием пермский баскетбол. А какой баскетбол сейчас?

— Баскетбол сейчас — это неотъемлемая часть Перми и Пермского края. Как художественная галерея или соленые уши. Между словами «баскетбол» и «Пермь» можно поставить знак равенства. Неважно, что происходит в регионе, мы всегда лидеры по количеству занимающихся в этом виде спорта. Это все стало возможно и благодаря той работе, которая была проделана в «Урал-Грейте». И многие знают, что такое баскетбол в Пермском крае. У кого-то занимаются дети, кто-то играет сам. Баскетбол в Перми — это зараза, вирус, который здесь поразил и поражает множество людей.



— В других командах Единой лиги ВТБ порой считают аншлагом 2 тысячи на трибунах. В Перми цифры, конечно, выше. Опишите пермских болельщиков.

— Пермские болельщики тоже прошли длинный путь. Они не появились из ниоткуда. Я сейчас вижу, что на «ПАРМУ» ходят дети тех, кто когда-то и создал моду на баскетбол в Пермском крае. Конечно, они рассказывают об этом своим друзьям как об интересной истории. И к нам приходят новые болельщики.



— Когда вы готовитесь к игре, учитывается домашняя поддержка зала? Или, наоборот, ситуация, когда все против тебя в выездной игре?

— Естественно, когда «Молот» за тебя болеет, это дает, с одной стороны, стимул, а с другой — ответственность. Домашние матчи значительно сложнее. Проще, когда ты приезжаешь в другой город и играешь при полупустых трибунах. Или даже когда весь зал против тебя. Вот, например, последняя игра против Саратова. Зал был небольшим, но зато полным. Конечно, они болели против нас, но спортсмен к этому адаптируется. Вообще, это еще один показатель профессионализма игрока, как он с этим справится. На предматчевых установках и во время подготовки тренеры на болельщиках не акцентируются. Это даже где-то навредить может.



— Что значит атмосфера на домашних матчах для легионеров «ПАРМЫ»?

— Легионеры «ПАРМЫ» не живут в вакууме. В городе они видят любовь болельщиков, их узнают. Они сами говорят: здесь нас ценят. И их забитые мячи приветствуются зрителями так же, как удачные броски Винника или Ухова. Они чувствуют, что стали важной частью не только клуба, но и города. И в раздевалке ребята друг с другом об этом говорят. Для баскетболиста это очень важно пережить: когда ты выходишь на паркет, а на тебя смотрят тысячи глаз.



— Что сложнее — играть, когда болельщики не ждут от команды больших свершений или когда победы — это само собой разумеющееся?

— Конечно, второе. Это неоспоримо. Я очень хорошо понимаю сейчас Николайса Мазурса, ведь на нем ответственность. Ведь люди говорят: вот у команды из нижней части таблицы мы должны выигрывать. Конечно, в клубе понимают: это наш прямой соперник. И тренеры стараются максимально подвести игроков к таким играм в психологическом плане.



— Что пожелаете пермякам? На следующую выездную игру в Казань собираются много болельщиков. Они планируют создать на матче с «УНИКСом» домашнюю атмосферу. Что им скажете?

— Конечно, всегда очень приятно видеть и ощущать своих болельщиков в другом городе. Например, помню матч, когда играли в Самаре, а казалось, что дома. На матчи с «УНИКСом» всегда приезжает очень много ребят из Перми. Нисколько не сомневаюсь, что и на этот раз все получится. И конечно, завтра всех жду в «Молоте» на матче с «Зенитом»!