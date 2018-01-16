Пермские школы и детсады примут участие в выставке «Образование и карьера — 2018»

16:48 | 17.01.2018

Завтра, 18 января, в 11:00 в выставочном центре «Пермская ярмарка» (ш. Космонавтов, 59) откроется XX специализированная выставка-форум «Образование и карьера — 2018».



Участие в мероприятии примут 40 общеобразовательных учреждений города, включая десять уникальных школ.



На выставке школы представят свой опыт по формированию у детей готовности к профессиональному самоопределению. Родители и ученики познакомятся с профильными и профессиональными пробами для школьников 8–11-х классов по разным специальностям: программист, военный, дизайнер одежды, инженер-конструктор, нефтяник, физик-лаборант — всего более 50 профессиональных проб. Также посетителей ждут мастер-классы, консультации, презентации услуг, игры, шоу.



Кроме того, в ярмарке примут участие десять дошкольных учреждений, на базе которых организованы консультационные центры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагоги-психологи, дефектологи, логопеды проведут для родителей консультации и мастер-классы. Детей на это время займут игровыми сеансами, образовательными практиками и робототехническими играми.



Выставка ждет посетителей до 21 января с 10:00 до 18:30. Программа выставки доступна на edu.expoperm.ru.