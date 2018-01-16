Виновникам простоев пермского электротранспорта по итогам прошлого года направлены иски более чем на миллион рублей

16:23 | 17.01.2018

91 % ДТП с участием трамваев и троллейбусов в Перми произошел по вине водителей легкового транспорта, показал анализ. По итогам 2017 года виновникам простоев направлены иски на общую сумму более 1 млн рублей.



Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс» подвело итоги работы за прошлый год. Общее количество происшествий сократилось на 25 %, процент виновности водителей электротранспорта в ДТП снизился до 9 %. По сравнению с 2016 годом количество ДТП по вине водителей трамваев и троллейбусов сократилось почти вдвое — с 59 до 29.



Процент выполнения рейсов остался на прежнем уровне — 97,48 %. Снизилось до 452 случаев количество простоев из-за ДТП постороннего транспорта.



МУП «Пермгорэлектротранс» обращает внимание водителей, что разъезд по расписке позволит сократить время простоя — это особенно актуально в часы пик, — а также снизить размер компенсации ущерба. Напомним, разъезд по расписке об отсутствии претензий возможен при минимальных повреждениях и отсутствии пострадавших в ДТП. В 2017 году около 52 % ДТП удалось разрешить путем составления расписки водителями электротранспорта.