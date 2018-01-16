Судебные приставы Прикамья отыскали автомобиль должника в автосервисе

14:21 | 17.01.2018

Жителю Прикамья, который задолжал банку крупную сумму, не удалось спрятать подлежащую аресту машину от судебных приставов.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по г. Добрянке на исполнении находится производство о взыскании с местного жителя задолженности по кредитным платежам на сумму более 600 тысяч рублей и обращении взыскания на предмет залога — автотранспортное средство Land Rover Freelander.



Предполагая, что судебные приставы скоро нанесут ему визит, должник решил скрыться вместе с подлежащим аресту имуществом. Автомобиль был объявлен в розыск.



Судебный пристав получил информацию о том, что недобросовестный заемщик скрывает разыскиваемый Land Rover в одном из автосервисов Перми. На основании полученной от добрянских коллег ориентировки судебный пристав межрайонного отдела отправился в автосервис. Там автомобиль был обнаружен, подвергнут аресту и передан на ответственное хранение представителю взыскателя. Предварительная стоимость арестованной машины составила 540 тысяч рублей. В ближайшее время имущество отправится на реализацию, а вырученные от его продажи деньги пойдут в счет погашения кредиторской задолженности.