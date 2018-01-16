Эпидемия ОРВИ началась. Закрыты группы в нескольких детсадах Пермского края

13:04 | 17.01.2018

Как сообщает краевой Роспотребнадзор, за период с 8 по 14 января в Прикамье был превышен эпидемический порог по ОРВИ в младших возрастных группах: от 0 до 2 лет и от 3 до 6 лет. Приостановлена деятельность восьми групп в детских садах региона, так как 20% детей в группе заболели. Сейчас во всех детсадах введен «утренний фильтр», чтобы не допустить в учреждение детей с симптомами заболевания.



По данным лабораторного анализа, эпидемия вызвана парагриппом, аденовирусом, риновирусом, рассказали в Роспотребнадзоре. Вирусов гриппа не выявлено.



Всего за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 16,788 тыс. случаев ОРВИ. У школьников и взрослых показатели заболеваемости пока не достигли эпидемического порога.