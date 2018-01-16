Глава Прикамья примет участие в Гайдаровском форуме

12:48 | 17.01.2018

Сегодня, 17 января, глава Прикамья Максим Решетников примет участие в панельной дискуссии «Налоговая система России: образ будущего» Гайдаровского форума.



В рамках дискуссии рассмотрят вопросы новых технологий в налоговой политике, интеграции механизмов администрирования и регулирования различных фискальных платежей, поиск оптимального баланса между эффективностью налоговой системы для бизнеса и эффективностью для бюджетов.



Участниками дискуссии станут председатель Счетной палаты Российской Федерации Татьяна Голикова, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.



В качестве экспертов выступят президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, президент «Деловой России», председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, губернатор Пермского края Максим Решетников, врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Рязанской области Николай Любимов, руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ, общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей при президенте Российской Федерации Михаил Орлов.



Полную программу можно найти официальном сайте Гайдаровского форума: gaidarforum.ru/program/17-yanvarya/. Прямая трансляция доступна на gaidarforum.ru/live.



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