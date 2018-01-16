Пермякам напоминают о мерах безопасности во время купаний на Крещение

12:42 | 17.01.2018

Специалисты Пермского городского управления гражданской защиты напоминают о соблюдении мер безопасности, чтобы не допустить несчастных случаев при праздновании Крещения.



Купание можно проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен сход в воду и дежурят работники аварийно-спасательных формирований; окунаться в крещенскую купель должны лишь подготовленные люди. Нельзя окунаться в состоянии алкогольного опьянения, нельзя отпускать ребенка купаться без участия взрослых. Перед купанием в проруби рекомендуется разогреть тело, сделав разминку, пробежку.



Подходить к проруби нужно в удобной, нескользкой и легко снимающейся обуви, чтобы избежать потери чувствительности ног. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы предотвратить рефлекторное сужение сосудов мозга. Холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание, но не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения нужно выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов.



Нужно помнить, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с тяжелыми хроническими заболеваниями любого характера: диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, астмы, острые бронхиты, пневмония и другие.



Напомним, окунуться в прорубь во время празднования Крещения Господня можно будет в трех местах на территории краевой столицы и в 10 местах на территории Пермского района.