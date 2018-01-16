Рубрика: Новости дня
12:22 | 17.01.2018
Власти Прикамья выступят с инициативой по изменению федерального законодательства
Во вступительном слове губернатор Пермского края Максим Решетников еще раз напомнил, что какие-либо выводы пока делать рано. Их сделают правоохранительные органы по завершении проверок.
«Выявленная проблема носит системный характер: к сожалению, подобные ситуации были и в других регионах страны. Поэтому нужно сделать все, что от нас зависит, и сформировать свои предложения, чтобы предотвратить подобные инциденты, — заявил М. Решетников. — И в первую очередь изменения должны коснуться существующих межведомственных барьеров. К сожалению, есть законодательные ограничения, которые не позволяют Комиссии по делам несовершеннолетних получить информацию о потенциальной опасности некоторых подростков».
Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев сообщил о состоянии госпитализированных детей и учительницы Натальи Шагулиной. По его словам, двое учеников 4-го класса еще находятся в реанимации, один из четвероклассников уже переведен на дневной стационар, остальные в состоянии средней степени тяжести находятся под наблюдением врачей.
Занятия в школе начнутся после завершения проверок следственных органов, сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.
По поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева для принятия системных мер на федеральном уровне была создана рабочая группа под руководством министра образования РФ Ольги Васильевой. Для предотвращения в дальнейшем подобных инцидентов по итогам проводимых в Прикамье проверок будут сформулированы и направлены региональные предложения по изменению федерального законодательства.
В частности, будет рассмотрен вопрос об изменении критериев оценки благополучности семей. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова заметила, что по тем критериям, которыми Комиссия по делам несовершеннолетних руководствуется сейчас, семья одного из напавших подростков была благополучной. Именно поэтому ни за семьей, ни за мальчиком не велось наблюдения.
«Здесь мы должны говорить об ответственности родителей, которые до 18 лет должны отвечать за здоровье, безопасность и за действия своего ребенка. Важно, чтобы у родителей и ребенка были доверительные отношения, а при наличии каких-то проблем чтобы они сигнализировали о них», — заявила С. Денисова.
Депутат Пермской городской Думы Алексей Грибанов согласился с тем, что необходимо проводить дополнительную работу с родителями, которые сейчас часто не знают, как общаться с современными детьми.
Как отметила заместитель председателя правительства Пермского края по социальным вопросам Татьяна Абдуллина, необходимо наладить раннее выявление деструктивного поведения среди подростков и обновить критерии постановки на учет семей группы риска социально опасного положения. «В ближайшее время будет организована работа в части проведения ревизии — экспертизы обоснованности постановки на учет групп социально опасного положения. Кроме того, мы планируем вынести на федеральный уровень законодательную инициативу, которая бы усиливала функцию контроля Комиссии по делам несовершеннолетних», — рассказала Т. Абдуллина.
Напомним, во время визита в Пермь министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что случившееся в пермской школе не единичный случай по стране, поэтому, чтобы обеспечить безопасность детей, необходимо провести аналитическую работу и принять системные меры.
Отметим, после первого визита губернатора в 127-ю школу было дано поручение проверить системы безопасности учебных заведений региона. Кроме того, руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности.
© «Вечерние Ведомости»
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