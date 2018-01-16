Максим Решетников и Ольга Васильева провели совещание и навестили пострадавших в школе № 127

12:12 | 17.01.2018

В Перми с рабочим визитом находится министр науки и образования РФ Ольга Васильева. Вместе с губернатором Пермского края министр навестила госпитализированных детей и учительницу школы № 127 Наталью Шагулину. Также О. Васильева побывала в здании школы и провела собрание с родителями учеников этого учебного заведения.



«Это происшествие находится на контроле у руководства страны, я здесь по поручению Д.А. Медведева, — отметила Ольга Васильева. — Это серьезное происшествие, нужно дать возможность поработать и комиссиям, и следствию, чтобы были сделаны правильные выводы». Министр пояснила, что меры, которые впоследствии будут приняты, будут носить системный характер, так как случай в пермской школе не единичный по стране. По словам О. Васильевой, будет проведена большая аналитическая и практическая работа.



Также федеральный министр выразила благодарность всем ведомствам, которые оперативно сработали, а также краевым и городским властям. «Хочу сказать слова благодарности всем ведомствам, которые работают. Без совместной работы достичь результата было бы значительно сложнее», — подчеркнула О. Васильева.



Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что выводы о причинах случившегося делать рано, и подчеркнул, что «самое главное, что оказывается максимальная помощь и поддержка детям, родителям и Наталье Васильевне». «Очевидно, что причины нужно искать не только в ненадлежащей организации безопасности детей. Есть системные проблемы, связанные с межведомственным взаимодействием. Рано, наверное, говорить, но многие вопросы потребуют предложений по изменениям, в том числе и по изменению федерального законодательства», — подчеркнул губернатор.



Напомним, также в связи с происшествием в школе №127 в Перми была с рабочим визитом Уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.



Отметим, после визита губернатора в 127-ю школу было дано поручение проверить системы безопасности учебных заведений региона. Кроме того, руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности.