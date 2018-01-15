Судебные приставы Прикамья не будут принимать наличные

18:13 | 16.01.2018

С 1 января 2018 года ФССП перешла на безналичный расчет с гражданами. Прием наличных денежных средств судебными приставами-исполнителями по квитанционным книжкам отменен.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, уплатить долг по исполнительным документам граждане смогут через электронные программно-технические устройства для приема пластиковых карт к оплате (терминалы) в отделах судебных приставов либо в любых банках или отделениях связи. Оплату можно также совершить на сайте краевого УФССП r59.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств» при помощи электронных платежных систем: «Оплата госуслуг», «ЛИДЕР», «РОБОКАССА», Qiwi, «Яндекс.Деньги», WebMoney, «Евросеть», «Экспресс-оплата», «Система Город» и др.