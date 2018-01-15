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Рубрика: Новости дня


15:13 | 16.01.2018

В Перми изменится движение транспорта в ночь на Крещение

В связи с проведением крестного хода утром 18 января будет закрыто движение возле Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря. Также в ночь с 18 на 19 января будет изменено движение личного транспорта вблизи мест проведения купаний, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

С 09:30 до 11:30 18 января на время прохождения крестного хода будет прекращено движение всех видов транспорта на участках:

- ул. Висимской от ул. Восстания до ул. Соликамской;
- ул. Соликамской на участке от ул. Висимской до ул. 1905 года;
- ул. 1905 года от ул. Соликамской до ул. Красная Площадь;
- ул. Красная Площадь от ул. 1905 года до ул. Братьев Каменских;
- ул. Братьев Каменских от ул. Красная Площадь до ул. Мостовой.

Кроме того, на время службы, с 20:00 18 января до 01:00 19 января, будет ограничено движение по улице Монастырской от дома № 70 до № 82.

С 21:00 18 января до 04:00 19 января будет изменено движение автомобилей вблизи мест проведения купаний в Верхней Курье, у Мотовилихинского пруда и возле храма Казанской иконы Божией Матери в мкр-не Бахаревка.

В Верхней Курье на подъезде к Богоявленскому монастырю на участке ул. Верхнекурьинской от ул. 4-я Линия до ул. 2-я Линия и на участке ул. 2-я Линия будет организовано одностороннее движение. На участке ул. Верхнекурьинской от 5-й Линии до 4-й Линии будет запрещена остановка транспорта.

По нечетной стороне ул. Мостовой на участке от ул. Соликамской до ул. Фокинской, по нечетной стороне ул. Фокинской на участке от Мостовой до ул. Крайпрудской вдоль Мотовилихинского пруда и на участке ул. Соликамской от ул. 1905 года до площади Восстания будет запрещена парковка.

Также парковка будет запрещена по всей ул. Пристанционной и на ул. 1-й Бахаревской на участке от Пристанционной до дома № 53, корпус 3, по ул. 1-й Бахаревской.

Наряды ДПС будут дежурить на подъездах к местам купания. Если возникнут сильные заторы, возможно дополнительное изменение схемы движения личного транспорта.

© «Вечерние Ведомости»

 


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