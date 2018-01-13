В Прикамье проверят частные охранные предприятия

12:55 | 16.01.2018

В связи с происшествием в одной из школ города Перми, руководством Росгвардии принято решение о проведении проверки частных охранных предприятий, которые оказывают на договорной основе услуги по охране учреждений образовательной направленности, говорится в официальном заявлении ведомства.



В ходе проверки будут изучены законность осуществляемой предприятиями охранной деятельности, соответствие оказываемых услуг законодательству Российской Федерации и их качество.



Кроме того, должностные лица Росгвардии проверят наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией людей, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

В целях повышения защищенности образовательных учреждений территориальными органами Росгвардии во взаимодействии с администрациями учебных заведений и частными охранными предприятиями будут выработаны алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций, механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты, оповещения и организации взаимодействия с правоохранительными органами. Также будет проанализирована локация правоохранительных структур для своевременного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию.