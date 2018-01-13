Сегодня пермяки увидят лучшие фильмы кинофестиваля «Лампа»

12:49 | 16.01.2018

16 января в Фестивальном доме пройдет «Ламповый» киновторник. Гости увидят лучшие видео Международного кинофестиваля социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа».



Первый блок будет посвящен людям и организациям, которые оказывают помощь на местах, решают локальные и глобальные социальные проблемы. В этот вторник зрители увидят:



1. «Я не уйду» – Мария Борисова. Россия, Вологодская область (продолжительность 10:59 мин.)



2. «Волонтеры. Игра с огнем» – Мария Мускевич. Россия, Москва (продолжительность 43:11 мин.)



3. «Плато» – Елена Бурдина. Россия, Пермь (продолжительность 7:49 мин.)



4. «Вместе с Грейс» – Раджбир Каур. Индия, Ришикеш (продолжительность 14:51 мин.)



5. «Если женщины захотят» – Мустафа Корай Полат. Турция, Анкара (продолжительность 5:00 мин.)



6. «Смех сквозь слезы» – Арина Часовских. Россия, Томск (продолжительность 3:27 мин.)



Напомним, в шорт-лист Международного кинофестиваля «Лампа-2017» вошли 38 лучших работ режиссеров из Испании, Турции, Индии, Ирака, Белоруссии, Мексики, Колумбии, Филиппин, а также девяти регионов России. Среди них 7 участников из Пермского края.