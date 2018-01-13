Энергетики «Т Плюс» в Прикамье усилят борьбу с предприятиями — нарушителями тепловых режимов

12:25 | 16.01.2018

В 2018 году к промышленным потребителям в крае будет применяться ограничение подачи тепловой энергии за несоблюдение условий договоров энергоснабжения.



Энергетики Пермского филиала «Т Плюс», «Пермской сетевой компании», «Березниковской сетевой компании» и «Инвестспецпрома» (г. Чайковский) успешно прошли первые морозы в отопительном сезоне 2017–2018 годов. Объекты генерации и тепловые сети отработали с максимальной нагрузкой без инцидентов, население и другие группы потребителей стабильно обеспечивались энергоресурсом.



В период температурного минимума особое внимание было уделено постоянному мониторингу обращений граждан по вопросам качества услуг отопления и горячего водоснабжения. Как показали первые холода, в Перми и других городах Пермского края есть проблемные точки, где жители испытывают дискомфорт, в том числе по вине промышленных потребителей. В 2018 году в краевой столице такие сигналы поступили из микрорайонов Владимирский, Крохалева, Липовая Гора и Садовый.



Действуя в интересах жителей, пермские энергетики «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» активизируют работу по выдаче предписаний промышленным и прочим потребителям с требованием привести фактические параметры теплопотребления к договорным условиям. После этого тепловая инспекция проведет проверки, и в случае повторных нарушений будут применяться предусмотренные законом меры, в том числе по ограничению подачи тепловой энергии.



Как отмечает технический директор — главный инженер ООО «ПСК» Максим Рябенко, одно предприятие-нарушитель может «сбивать» режимы целых территорий, где проживают десятки тысяч пермяков: «Мы постоянно ведем работу с коммерческими организациями, нарушающими требования к соблюдению нормативного теплопотребления и оказывающими тем самым негативное влияние на энергоснабжение других добросовестных потребителей. Особенно это актуально в морозы, когда потеря даже одного градуса теплоносителя по вине нерадивых крупных потребителей может привести к серьезным отклонениям температуры в квартирах и дискомфорту горожан».



Напомним, что на минувшей неделе с понижением столбика термометра до -20 градусов и ниже энергетики «Т Плюс» и тепловых сетей в Прикамье обеспечивали теплоснабжение потребителей в условиях температурных минимумов. Объекты генерации и тепловые сети работали с максимальной нагрузкой, особый режим действовал для ремонтных бригад, транспорта и спецтехники.