Депутаты Госдумы от Пермского края призвали «не нагнетать страсти» вокруг события в школе № 127

10:57 | 16.01.2018

В Перми продолжается расследование чрезвычайного происшествия в школе в Мотовилихе. Напомним, вчера, 15 января, в результате драки двух подростков здесь были ранены 15 человек.



Депутат Государственной Думы Игорь Сапко:

— Чрезвычайное происшествие в пермской школе № 127 закономерно вызвало бурную общественную реакцию. К сожалению, многие пытаются строить гипотезы и делать выводы, не обладая достаточной информацией. Сейчас не нужно нагнетать страсти. Все обстоятельства случившегося тщательно изучают профессионалы. Руководство края и города также проводит необходимые проверки. Создан штаб для координации действий. И результаты этой работы обязательно станут достоянием гласности! Важно предметно понять причины и мотивы. Тогда и только тогда мы сможем объективно во всём разобраться, а сегодня не стоит торопиться с выводами. Лично слежу за ходом расследования, по мере поступления проверенных данных готов поделиться ими на своей странице в ФБ.



Депутат Государственной Думы Игорь Шубин:

— Очень прискорбно, что средства массовой информации ищут какие-то политические мотивы, некоторые движения и партии пытаются набрать очки. На самом деле проблема серьезнейшая, и она не имеет никакого отношения ни к терактам, ни к нападениям на школы. Сейчас нужно взять паузу, не политизировать, не нагнетать обстановку, дать работать следственным органам. А мы должны понять, что сегодня происходит в головах наших детей, в семьях, где они растут, понять мотивы и причины. Что побудило ребят к таким действиям — примеры Америки, соцсети, игры? Давайте наберемся терпения и дождемся результатов следствия. А потом мы все вместе должны понять, что происходит в нашем обществе, и выработать меры защиты, чтобы нашими детьми руководила доброта, а не жестокость.