В 2017 году в Прикамье компьютерные курсы в рамках партпроекта окончили более 400 пожилых людей

21:42 | 15.01.2018

В рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» подведены итоги организации и проведения курсов компьютерной грамотности для пожилых граждан в Прикамье в 2017 году. Занятия проводились в школах, библиотеках и общественных центрах Перми, села Коса Коми-Пермяцкого округа. Курсы успешно окончили 433 человека.



Везде для «студентов» старшего возраста предоставлялись персональные компьютеры, уроки вели учителя информатики и педагоги-библиотекари залов электронных ресурсов. Курсы продолжались от 5 до 10 дней. За время обучения студенты солидного возраста знакомились с основами работы на компьютере и в сети Интернет, учились регистрироваться на Едином портале государственных и муниципальных услуг и общаться в соцсетях. По итогам курсов пенсионерам вручались соответствующие сертификаты.



«Интеллектуальная активность очень важна для старшего поколения: забываются недуги, расширяется круг общения. В конце прошлого года мы совместно с библиотекой им. А.С. Пушкина начали проводить для пожилых людей и курсы английского языка. Это всё взаимосвязано. Чтобы успешно освоить компьютер, надо знать определённые английские слова и фразы. Курсы востребованы и продолжатся в этом году», — отметил региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



В рамках партпроекта курсы откроются во второй половине января. Желающие обучиться азам компьютерной грамотности могут обратиться в общественную приёмную А.Ю. Бойченко в Мотовилихинском районе по адресу: ул. Крупской, 22, телефон: 8 (342) 214-00-55.



«Знание Интернета значительно расширило круг нашего общения. Теперь мы переписываемся с друзьями в соцсетях, а также знаем, как записаться на приём к врачу, получать государственные услуги в электронном виде», — рассказала одна из выпускниц компьютерных курсов.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта: содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.