В столице Прикамья проходит выставка детского рисунка

18:16 | 15.01.2018

С 14 января по 4 февраля в пермском Доме художника проходит ежегодная выставка детского рисунка «Разноцветный мир».



В экспозиции представлены живописные и графические работы учащихся «Школы рисования» от 4 до 15 лет, выполненные с натуры, а также иллюстративные и тематические рисунки.



«Школа рисования» помогает развить внутренний талант детей. Ведь в любом виде искусства существует своя профессиональная грамота, освоив которую любой человек начинает более полно видеть природу и внутренний мир вещей. А эмоциональная и духовная чистота ребенка служит великолепным фоном для обучения азам изобразительного мастерства. На уроках «Школы рисования» дети учатся получать удовольствие от творчества, создавая собственные шедевры.



Ежегодная выставка «Разноцветный мир» является также конкурсом для детей в четырех возрастных категориях: от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет. Лучшие работы отбирает профессиональное жюри из ведущих искусствоведов и художников Перми. Кроме того, прямым голосованием проводится конкурс на приз зрительских симпатий. Проголосовать за понравившуюся работу может каждый желающий непосредственно на выставке. Церемония награждения победителей будет происходить на торжественном закрытии выставки.



Вход на выставку свободный.