В Перми пройдет Startup Tour

17:40 | 15.01.2018

6 и 7 февраля столица Прикамья станет первой точкой в маршруте самого масштабного в России и СНГ проекта по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд в этом году.



Пермские стартапы смогут «упаковать» и перевести свои продукты в стадию продажи, а также оценить и впоследствии внедрить новые идеи для усовершенствования технологических процессов.



Open Innovations Startup Tour состоится в Перми 6-7 февраля. Представители институтов развития и фонда «Сколково», а также успешных стартапов расскажут участникам, что делает государство для поддержки начинающих предпринимателей, как понять, что проект на правильном пути, помогут выбрать верную стратегию его продвижения. Участники смогут получить рекомендации и скорректировать работу над проектом.



Чтобы принять участие в мероприятии, нужно подать заявку на сайте Startup Tour startup-tour.ru. Подавшие заявку получат возможность пройти сразу в полуфинал конкурса Startup Village и побороться там за 5 миллионов рублей – призовые за первое место, а также завоевать призы от партнеров, напрямую представить свой проект бизнес-элите, обрести инвесторов, партнеров, сотрудников, получить индивидуальное приглашение в заочный акселератор Фонда развития интернет-инициатив.



О возможностях и условиях участия в конкурсной программе, выставке, о том, как подготовить заявку, и о многом другом организаторы расскажут на мастер-классах, которые состоятся 16, 17 и 19 января. Узнать подробности о мастер-классах и зарегистрироваться на них можно на сайте «Технопарк Пермь» (techperm.ru/news/startap-tur-uzhe-blizko,-a-eto-znachit,-chto-pora-gotovit-svoi-zayavki.html). Startup Tour будет проходить на площадке «Технопарк Пермь» (ул. Стахановская, 54, литера П).