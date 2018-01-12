Учительницу, пострадавшую в школе № 127, прооперировали. Состояние тяжелое

15:00 | 15.01.2018

Врачи продолжают бороться за жизнь учительницы начальных классов Натальи Шагулиной. После операции она находится в реанимации.



По словам детей, она отталкивала от них вооруженного подростка, в результате чего получила тяжелое ранение в шею. По другой версии, пыталась позвонить по телефону, на что и отреагировали нападавшие.



Общее количество пострадавших в школе увеличилось до 15. В их числе — один из зачинщиков драки, он госпитализирован. Второго уже допрашивают.

Силовики до окончания первоначальных следственных действий воздерживаются от комментариев. Тем временем социальные сети полнятся все новыми «рассказами очевидцев». Одни дети рассказывают, что ничего особенного не заметили, их просто вывели на улицу по сигналу пожарной тревоги. Другие сообщают, что в школе «все в крови».



«"Там на первом этаже паника, люди лежат на полу с ранениями. Говорят, в школе пропускная система и бандиты попасть туда не могли, нападали прямо на улице, нанося ножевые ранения", — пишут очевидцы», — сообщает одно из пермских изданий. Так что пока ясно только одно: для начала предстоит выяснить, кто очевидец, а кто нет.