Служба занятости приглашает пермяков на выставку «Образование и карьера»

14:27 | 15.01.2018

XX специализированная выставка учебных заведений, вакансий рабочих мест и достижений образования «Образование и карьера» пройдет с 18 по 21 января по адресу: ш. Космонавтов, 59.



Традиционно одним из организаторов и участников выставки выступит Центр занятости населения Перми. Четыре дня специалисты будут помогать молодым людям в выборе профессии, в составлении резюме, проведут компьютерное тестирование по профессиональным предпочтениям. Также посетители смогут проконсультироваться по вопросам трудоустройства, узнать больше об услугах службы занятости и вакансиях в базе данных.



Самостоятельно получить сведения о рынке труда Перми и края можно будет с помощью информационных киосков.



Специалисты центра занятости будут работать на выставке 18 января с 11.00 до 19.00, 19-20 января – с 10.00 до 19.00, 21 января – с 10.00 до 15.00. Вход свободный.