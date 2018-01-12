Пермские баскетболисты начали год с победы

13:31 | 15.01.2018

13 января в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на выезде одержала победу над баскетбольным клубом «Автодор» со счетом 87:82.



Как рассказали в клубе, матч был непростым. Сначала в счете повел «Автодор», затем начались баскетбольные качели. На большой перерыв команды уходили со счетом 43:42 в пользу «Автодора».



В начале второй половины активные действия Фрэнка Гейнса позволили «Парме» вырваться вперед. Но затем вновь взялись за дело легионеры саратовского клуба, и на заключительную десятиминутку пермская команда выходила с отставанием в 8 очков. Точная «трешка» Ивана Ухова сократила преимущество «Автодора». В защите «Парма» стала прессинговать соперника на чужой половине площадки. Последние две минуты стали «временем Трэ Маклина». Американский форвард дважды успешно закинул мяч в кольцо, что помогло догнать саратовский клуб в счете за 1:22 до конца матча. А после успешной защиты и быстрого отрыва с легким завершением из-под кольца Фрэнка Гейнса «Парма» вышла вперед.



Самыми результативными игроками матча стали Коди Миллер-Макинтайер, Иван Ухов, Фрэнк Гейнс и Трэ Маклин.



Главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс поздравил команду с победой:



- Было нелегко, ведь мы в полном составе не играли с 17 декабря после выездного матча с «Нижним Новгородом». Именно с этим связываю немного сумбурное начало встречи. Во второй половине нам удалось выровнять подборы. Очень стабильно провели заключительную четверть, особенно в обороне. Будем идти дальше и готовиться к следующему матчу.



В воскресенье, 21 января, в рамках Единой лиги ВТБ «Парма» сыграет дома против «Зенита».