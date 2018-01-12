Трагедия в пермской школе: пострадавшие есть, но нападения не было

13:15 | 15.01.2018

Драматические события в пермской школе № 127 вызвали массу слухов и домыслов — не в последнюю очередь потому, что ряд региональных министерств поспешили выступить с комментариями, что называется, по горячим следам. В результате СМИ быстро распространили версию о том, что на школу было совершено нападение, в котором участвовали двое мужчин — по некоторым данным, даже в масках. Сразу вслед за этим последовали сообщения о том, что преступники уже задержаны.



По данным силовиков, из всего этого верно то, что в школе действительно произошла трагедия — 8 детей и учительница получили ножевые ранения, при этом педагог и 16-летний школьник пострадали очень тяжело. Данные о потерпевших продолжают уточняться.



На момент ЧП в школе находилось около 750 человек, все они были эвакуированы.



По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, сегодня, 15 января, около 10:20, в школе произошел конфликт между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся образовательного учреждения, второй — бывшим учеником школы. Оба были задержаны сотрудниками Росгвардии во взаимодействии с полицейскими, пострадавшие госпитализированы. По предварительной информации, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.



В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю тоже отмечают, что нападения как такового не было. Имела место поножовщина между двумя школьниками, в ходе которой пострадали все, кто пытался их разнять. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).



На месте происшествия под руководством замруководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева работает следственная группа. Проводится осмотр места происшествия с участием следователей первого отдела по расследованию особо важных дел и наиболее опытных следователей-криминалистов, задействована высокотехнологичная криминалистическая техника.



По данным краевого минздрава, помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. 8 бригад скорой помощи — 2 реанимационных, 2 педиатрических и 4 линейных врачебных — прибыли на место в течение 10 минут после вызова. Учительница и школьник 16 лет с ранениями шеи в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу № 4, идут операции. Остальные пострадавшие осмотрены на месте. Обнаружены незначительные поверхностные травмы, дети направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.