Пермяки приняли участие в едином дне сбора подписей

12:42 | 15.01.2018

В едином дне сбора подписей приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране. Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь, отмечает секретарь Генсовета партии «Единая Россия».



По данным «Единой России», 14 января в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК партии «Единая Россия».



Напомним, что ранее активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в «Единую Россию» с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных для сбора подписей. Партия предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах.



«Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина», — сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи сегодня, если было объявлено, что в поддержку Владимира Путина уже было собрано более 538 тыс. подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что сегодня на наши площадки пришло более 200 тыс. граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», — подчеркнул Турчак.



Также он отметил, что партия и дальше готова будет оказывать всю необходимую поддержку Владимиру Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.



В Пермском крае сборщики работали в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Перми и приемной, расположенной в региональном исполнительном комитете партии, а также в местной общественной приемной Березников.



Лидер прикамских единороссов Николай Демкин поставил свою подпись в приемной РИК партии.



Жительница Перми Ольга Костачук пришла 14 января в региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева: «Я поддерживаю курс действующего президента России. Узнали с мужем через интернет, что рядом с нашим домом откроется дополнительная площадка по сбору подписей. Подписались за кандидатуру Владимира Путина на этот важный пост».



Сборщик подписей Ксения Кошурникова отметила: «В пункты сбора подписей люди приходят в знак поддержки своего кандидата. Активность, которую проявляют жители в этой кампании, достаточно высока».