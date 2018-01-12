Исторический парк «Россия — моя история» посетило почти 17 тысяч человек

12:14 | 15.01.2018

С момента открытия по 7 января 2018 года включительно экспозиции мультимедийного парка «Россия — моя история. Пермский край» посетило почти 17 тысяч человек.



Как отметила руководитель исторического парка «Россия — моя история» в Перми Мария Федотова, каждый третий из гостей — ребенок в возрасте до 18 лет. Обычно ребята приходят на экскурсии в организованных группах в будние дни. Взрослые посетители парка (11,6 тысячи человек) чаще приходят на выставку в выходные и праздничные дни. «Большая часть наших гостей побывала в парке один раз, потому что контент экспозиций объемный и на знакомство с одной из них уходит почти целый день», — говорит М. Федотова.



Напомним, исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» открылся в Перми в декабре 2017 года. Парк разместился в двух исторических зданиях Речного и железнодорожного вокзалов. Всего экспозиция состоит из 42 тем. В каждой из них присутствует пермский региональный контент.



В здании железнодорожного вокзала Пермь I представлена историческая экспозиция периода правления Рюриковичей, а на Речном вокзале — блоки, посвященные царствованию рода Романовых, истории ХХ века и российской истории с окончания Великой Отечественной войны до настоящего времени.